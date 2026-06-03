Con dâu vừa mất việc, tôi sang nhà hỏi thăm thì hú hồn với cảnh tượng giữa sân

Cách đây mấy hôm, tôi tình cờ nghe mấy người quen làm cùng công ty cũ của con dâu bàn tán chuyện phòng của nó vừa bị cắt giảm nhân sự. Đứa con dâu thứ hai của tôi vốn ngoan ngoãn, chịu thương chịu khó, vừa mới đi làm lại sau khi sinh đứa con chưa đầy một năm. Nghe tin sét đánh ấy, lòng tôi như lửa đốt. Con dâu tôi tính khí vốn hay tự trọng, gặp chuyện khó khăn gì cũng lẳng lặng gánh vác chứ chẳng bao giờ hé răng kêu ca nửa lời với bố mẹ chồng vì sợ ông bà lo lắng.

Cả đêm hôm đó tôi mất ngủ. Nghĩ cảnh con vừa nuôi con nhỏ, vừa gánh áp lực kinh tế, giờ lại thất nghiệp đột ngột giữa thời buổi khó khăn, người làm mẹ như tôi xót xa không chịu nổi. Sáng sớm hôm sau, tôi gom góp ít tiền tiết kiệm, thêm dăm chục trứng gà với mớ rau sạch lật đật bắt xe sang nhà con với mục đích an ủi, hỏi han và ngỏ ý hỗ trợ hai vợ chồng nó một chút kinh tế để vượt qua giai đoạn thắt lưng buộc bụng này.

Thế nhưng, vừa đẩy cánh cổng sắt bước vào sân, tôi hoàn toàn choáng váng, đứng hình mất vài phút trước một cảnh tượng vô cùng "hú hồn".

Ảnh minh họa

Giữa khoảng sân rộng không phải là khung cảnh ảm đạm, u sầu của một gia đình có người thất nghiệp như tôi hằng tưởng tượng. Thay vào đó, đập vào mắt tôi là một đại công trường rộn ràng sức sống. Toàn bộ cái sân phủ kín các túi ổi găng xanh mướt, bóng bẩy được xếp thành từng dãy dài rành mạch. Con dâu tôi đang bận đồ bộ giản dị, đầu đội mũ cối, tay thoăn thoắt phân loại ổi, cân đong rồi đóng đơn. Cạnh đó, hai cậu shipper đang đứng chờ, miệng giục giã liên hồi.

Thấy mẹ chồng xuất hiện đột ngột với gương mặt ngơ ngác, con dâu tôi thoáng giật mình rồi cười xòa, vội vã lau mồ hôi trên trán chạy ra đỡ đồ cho tôi. Lúc hai mẹ con ngồi xuống hiên nhà, nó mới thật thà thú nhận toàn bộ sự thật.

Hóa ra, con dâu tôi đã mất việc hơn hai tháng nay chứ không phải mới đây. Thế nhưng, thay vì ngồi một chỗ suy sụp hay than thân trách phận, bản tính nhanh nhẹn, tháo vát của một đứa con gái năng động đã không cho phép nó dừng lại. Nhận thấy xu hướng đi chợ online của các chị em văn phòng ngày càng chuộng nông sản sạch, nó đã chủ động liên hệ với các nhà vườn ở quê, tự mình đứng ra gom đơn, lập trang Fanpage và bán hoa quả, rau sạch hữu cơ trực tuyến.

Cứ tưởng làm cho vui qua ngày đoạn tháng, ai dè "trộm vía" con dâu tôi có duyên bán hàng, lại vô cùng kỹ tính trong khâu chọn lựa sản phẩm nên khách ăn một lần là nghiện, giới thiệu cho nhau nườm nượp. Nó bảo, tiền lãi từ việc bán hoa quả online hiện tại thậm chí còn cao gấp đôi mức lương văn phòng gò bó ngày trước của nó, mà thời gian lại chủ động để chăm sóc hai đứa nhỏ.

Nhìn những giọt mồ hôi rịn trên vầng trán nhưng ánh mắt lại ngời lên niềm vui, sự tự tin và tràn đầy năng lượng của con dâu, tôi xúc động đến mức khóe mắt cay cay. Nỗi lo lắng, sợ hãi đè nặng trong lòng tôi suốt cả ngày qua bỗng chốc tan biến sạch sẽ, nhường chỗ cho một sự khâm phục và tự hào khôn xiết.

Cầm phong bao tiền định cho con trên tay, tôi lẳng lặng cất ngược vào túi áo. Tôi hiểu rằng, với một người phụ nữ bản lĩnh, tháo vát và biết tự tìm cơ hội trong khủng hoảng như con dâu mình, thứ nó cần nhất không phải là sự cứu trợ về vật chất, mà là sự thấu hiểu và ủng hộ từ gia đình.

Cuộc sống này đôi khi thật kỳ lạ, một cánh cửa đóng lại thực chất chỉ là để mở ra một con đường mới thênh thang và rực rỡ hơn. Biến cố thất nghiệp hóa ra lại là đòn bẩy để con dâu tôi tìm thấy thế mạnh của bản thân. Tôi vui vẻ xắn tay áo, cười bảo con: "Thôi, nghỉ đi, để mẹ".