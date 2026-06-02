Sang Israel thăm nhà chồng, cô gái Tuyên Quang khiến mọi người giật nảy mình vì một hành động

"Dính" nhau không rời sau cuộc gặp đầu tiên

Eliya Sbri (30 tuổi, người Israel, chủ một công ty về lĩnh vực xuất nhập khẩu) đã có 2 năm sống và làm việc tại Việt Nam. Trong một lần lướt Instagram, Eliya đã thấy hình ảnh xinh đẹp của Phan Thị Hồng Nhung (35 tuổi, quê ở Tuyên Quang, hiện kinh doanh phòng khám thẩm mỹ ở Hà Nội). Eliya đã chủ động nhắn tin cho Nhung nhưng vì sợ bị lừa nên cô không trả lời.

Không bỏ cuộc, Eliya vẫn tiếp tục nhắn tin và tha thiết mời Nhung đi uống cafe. Tuy nhiên, cô gái thẳng thắn trả lời: “ Em cảm ơn lời mời này. Nhưng với em thì buổi hẹn hò đầu tiên không phải là ở quán cafe, nên em nghĩ em và anh cũng không hợp nhau lắm ”. Nghe vậy, Eliya vội vã phân trần: “ Đi cafe chỉ là một lời mời thôi, còn em muốn đi đâu thì mình sẽ đi đó ”.

Eliya thừa nhận, bản thân là người có cái tôi cao. Nếu làm quen với ai mà bị làm lơ là anh sẽ bỏ cuộc ngay. Nhưng Eliya không hiểu sao Nhung không trả lời mà anh vẫn muốn tìm hiểu sâu hơn về cô gái này.

“ Khi mình hỏi cô ấy làm sao lại từ chối thì mình thấy quá dễ để sửa. Người ta không chịu hỏi nên hay đánh mất nhau là vậy. Nên hỏi để có thêm cơ hội ”, Eliya nói.

Phản ứng của Eliya khiến Nhung cảm thấy đây là một chàng trai khá chân thành nên quyết định gặp nhau, đi ăn. Cô gái Tuyên Quang thừa nhận, ngay lần đầu gặp mặt, cô đã có cảm giác rất lạ, thân thuộc như cả 2 đã gặp nhau từ lâu. Do đó, cô có cảm giác gắn kết hơn với người đàn ông này. Và cặp đôi đã “dính” ngay lập tức khi từ buổi hẹn đầu tiên đó đến bây giờ, họ chưa xa nhau một ngày nào. Tất cả mọi thứ, từ công việc, cuộc sống đến gia đình đều tự nhiên gắn kết với nhau.

Khi quen nhau, Nhung cũng bày tỏ lo lắng về việc giữa cả 2 có sự khác biệt về văn hóa và tôn giáo. Tuy nhiên, Eliya đã giải đáp tất cả những suy nghĩ của Nhung và nói rằng cả 2 sẽ cùng dung hòa mọi thứ.

Trong thời gian yêu nhau, cặp đôi cũng có những lần cãi vã tưởng chừng phải dừng lại bởi cả có cái tôi rất cao. Nhung không bao giờ nhận sai, sống hơi cảm tính còn Eliya lý trí hơn. Thời điểm mới yêu, họ chưa học được cách bình tĩnh với đối phương nên có những cuộc cãi vã nảy lửa, không ai chịu nhường ai. Nhưng sau cùng, Eliya lại nhún nhường và luôn là người nói lời xin lỗi vì không muốn mất Nhung, không thể sống thiếu cô gái này.

Dù Eliya có cáu đến mức nào thì trong đầu cũng luôn phải nghĩ: “ Cô ấy là người mình yêu, mình là đàn ông ” để bình tĩnh hơn. Eliya hài hước tiết lộ, câu tiếng Việt đầu tiên mà Nhung dạy anh là: “ Anh xin lỗi em ”. Về phía Nhung, cô cũng thừa nhận bản thân cũng sợ hãi mỗi lần cãi vã với bạn trai bởi cô yêu Eliya rất nhiều. Những lúc như thế, Nhung nghĩ đến tương lai khi mà không ở cạnh người đàn ông này sẽ như thế nào và cô cảm nhận bản thân không muốn điều đó xảy ra.

Sau mỗi lần mâu thuẫn, dù Eliya là người xin lỗi nhưng Nhung vẫn phải tự kiểm điểm lại bản thân là mình cư xử như vậy đã đúng hay chưa? Cũng có lần, sau khi cả 2 đã làm lành thì Nhung chủ động nói xin lỗi. Nhung và Eliya quyết định tiến tới hôn nhân sau 1 năm rưỡi hẹn hò. 5 tháng trước, cặp đôi làm lễ ăn hỏi và đăng ký kết hôn. Vì một số lý do, đám cưới của họ chưa được diễn ra như dự định.

Hành động của nàng dâu Việt khiến họ hàng bên chồng giật mình

Trong cuộc sống thường ngày, cặp đôi không gặp vấn đề gì khó khăn về sự khác biệt văn hóa hay ăn uống. Eliya thấy Việt Nam yên bình, rất thư giãn, người dân thì rất tử tế và thân thiện. Khi Eliya về quê vợ và tiếp xúc nhiều hơn với văn hóa tại đây thì anh chàng lại càng yêu hơn. Chàng trai Israel thấy Việt Nam là một đất nước tuyệt vời.

Hàng ngày, Eliya là đầu bếp chính trong nhà, Nhung rất ít khi vào bếp. Cô cũng dễ ăn uống, có thể “ăn được cả thế giới” nên chồng nấu gì thì ăn đấy.

Có một kỷ niệm là lần Nhung sang Israel thăm gia đình chồng, theo phép lịch sự, gặp ai cô cũng bắt tay. Bất ngờ, có một thành viên trong gia đình đã giật nảy mình khi thấy hành động của Nhung. Giải thích về việc này, Eliya tâm sự ở quê hương anh có nhiều luật lệ, một trong số đó là những người đàn ông đã kết hôn thì không được chạm vào người phụ nữ khác, kể cả là cái bắt tay. Eliya đã quên dặn Nhung điều này.

Sau 5 tháng hôn nhân, cặp đôi vẫn đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, bình yên. Cả 2 lập ra nhiều quy ước trong nhà. " Ví dụ vào buổi sáng, cả 2 luôn phải thức dậy trong trạng thái vui vẻ vì năng lượng đó sẽ theo mình cả ngày. Chúng mình ngồi cạnh nhau, nói những lời yêu thương, ngọt ngào và biết ơn. Sau đó thì cả 2 tách ra để làm những công việc riêng nhưng vẫn luôn cảm thấy ngày hôm đó rất ấm áp và vui vẻ. Chúng mình cũng sẽ không bao giờ được phép đi ngủ trong trạng thái bực tức và ấm ức.

Dù có cãi nhau to đến cỡ nào thì trước khi đi ngủ, 1 trong 2 đứa phải tìm cách để thay đổi tình hình. Và thường thì Eliya sẽ là người làm điều đó ”, Nhung kể.

Nhắn nhủ đến người vợ xinh đẹp của mình, Eliya dịu dàng: “ Cảm ơn em, người vợ tuyệt vời. Anh ngưỡng mộ những gì em làm, cách em truyền cảm hứng cho mọi người. Hãy cứ tiếp tục làm em. Đừng làm tắt đi nụ cười rạng rỡ đó ”. Đáp lại, Nhung bày tỏ: “ Cảm ơn anh vì tất cả. Em rất tự hào về anh ”.

Nguồn: Vợ chồng son, Ảnh: FBNV