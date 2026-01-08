Giữa tâm bão dư luận: Người hả hê vì cho rằng cô ế ẩm, kẻ lại trầm trồ trước con số doanh thu tiềm năng lên tới cả chục triệu USD. Rốt cuộc, đâu mới là sự thật sau những lọ mứt ngọt ngào ấy?

Sự cố lúc nửa đêm và "thám tử mạng"

Câu chuyện bắt đầu vào một buổi tối yên ả, khi thương hiệu phong cách sống mới của Meghan Markle mang tên As Ever (tạm dịch: Vẹn nguyên như thuở đầu) đang vận hành trơn tru. Sau cú ngã ngựa với cái tên cũ American Riviera Orchard bị từ chối đăng ký nhãn hiệu, Meghan đặt rất nhiều kỳ vọng vào lần trở lại này. As Ever – cụm từ cô vẫn thường dùng để kết thúc các lá thư tay được chọn làm tên thương hiệu, nghe vừa hoài niệm, vừa sang trọng, đúng chất của một Nữ công tước.





Thế nhưng, công nghệ đôi khi lại là "kẻ phản chủ". Một lỗi kỹ thuật ngớ ngẩn trên website bán hàng đã cho phép bất kỳ ai cũng có thể xem được chính xác số lượng hàng tồn kho trong "nhà kho ảo" của Meghan. Chỉ cần ai đó thử đặt mua một số lượng khổng lồ vào giỏ hàng, hệ thống sẽ tự động báo lỗi và hiện ra con số thực tế còn lại.

Các "thám tử mạng" lập tức vào cuộc. Con số hiện ra khiến nhiều người ngỡ ngàng: Hơn 137.000 hộp mứt trái cây (Signature Fruit Spread) vẫn đang nằm chờ chủ nhân. Ngay lập tức, một làn sóng chế giễu bùng nổ. Có người tính toán rằng trong suốt 12 giờ đồng hồ sau sự cố, kho hàng chỉ vơi đi vỏn vẹn... 20 hộp. Với tốc độ "rùa bò" như vậy, antifan mỉa mai rằng Meghan sẽ mất đến 9 năm mới bán hết chỗ mứt này. Từ hình ảnh một nữ doanh nhân mát tay, Meghan bỗng chốc bị gán mác "ảo tưởng sức mạnh" với những sản phẩm ế ẩm nằm phủ bụi.

Cú "plot twist" từ người trong cuộc: Ế ẩm hay chiến thuật đại tài?

Giữa lúc dân mạng đang hả hê với viễn cảnh "bom xịt", một nguồn tin thân cận của Meghan bất ngờ lên tiếng trên tờ Express , vẽ ra một bức tranh hoàn toàn khác. Người này khẳng định, con số 137.000 kia không phải là bằng chứng của sự ế ẩm, mà ngược lại, nó minh chứng cho quy mô khổng lồ của đế chế kinh doanh này.





Theo nguồn tin này, đây không phải là số hàng Meghan tự tay nấu trong bếp như những video quảng cáo thơ mộng cô hay đăng tải. Đây là mô hình kinh doanh "White Label" (nhãn trắng) – nơi Meghan hợp tác với các nhà máy sản xuất lớn. Con số tồn kho kia thực chất là tổng lượng hàng dự trữ để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu "khủng" từ thị trường quốc tế.

"Thực tế là hàng đang bay khỏi kệ", người trong cuộc tiết lộ. Với mức giá không hề rẻ, khoảng 42 USD (hơn 1 triệu VNĐ) cho một hộp mứt, nếu bán hết số hàng trong kho, Meghan có thể thu về tới 26,7 triệu USD (hơn 600 tỷ VNĐ). Sự cố lộ số liệu vô tình cho thấy Meghan đã chuẩn bị một cuộc chơi lớn đến mức nào, chứ không chỉ là chuyện bán vài lọ mứt cho vui. Cô ấy đã đặt hàng cả triệu đơn vị sản phẩm, một con số mà các doanh nghiệp nhỏ lẻ không bao giờ dám mơ tới.

Bài học kinh doanh sau ánh hào quang vương giả

Câu chuyện về lọ mứt As Ever không chỉ là drama giải trí, mà còn là một lát cắt rất thực tế về con đường kinh doanh của người nổi tiếng. Chúng ta thường thấy Meghan xuất hiện lộng lẫy, nhưng đằng sau đó là những áp lực khủng khiếp về con số, về sự soi mói và cả những rủi ro không tên từ một dòng code bị lỗi.

Việc chuyển đổi từ hình ảnh "nấu ăn tại gia" sang mô hình sản xuất công nghiệp quy mô lớn là một bước đi thông minh nhưng đầy mạo hiểm. Nó tước đi sự lãng mạn của hai chữ "thủ công" (handmade) mà cô từng xây dựng, nhưng lại mở ra cơ hội kiếm tiền tỷ. Sự thật có lẽ nằm ở giữa: Mứt của Meghan có thể không bán chạy "như tôm tươi" đến mức cháy hàng trong vài phút như fan kỳ vọng, nhưng chắc chắn cũng không phải là "bom xịt" như lời đồn. Nó là một cỗ máy kiếm tiền được vận hành bài bản, nơi danh tiếng được quy đổi thành những con số trong tài khoản ngân hàng.

Cuối cùng, dù yêu hay ghét, người ta vẫn phải thừa nhận Meghan Markle luôn biết cách khiến cả thế giới phải nhắc đến tên mình, ngay cả khi đó chỉ là câu chuyện về một lọ mứt dâu. Và với một người làm kinh doanh, việc được nhắc đến As ever (như mọi khi) đã là một nửa của thành công rồi.