Trong thế giới hào nhoáng nhưng cũng đầy rẫy những quy tắc ngầm của Hoàng gia Anh, Sarah Ferguson hay người ta vẫn gọi thân mật là Fergie luôn là một mảnh ghép khác biệt. Bà ồn ào, bà rực rỡ và bà chưa bao giờ chịu ngồi yên. Mới đây, những lời đồn đoán lại râm ran về việc Nữ công tước xứ York có thể sẽ nối gót vợ chồng người cháu Harry và Meghan Markle để thực hiện một "cú nổ" trên Netflix.

Trong một cuộc phỏng vấn sâu với tờ Telegraph, khi được hỏi liệu bà có đã xem bộ phim tài liệu đình đám của nhà Sussex và có ý định làm một điều tương tự - một kiểu chương trình "kể hết" đầy bùng nổ hay không, Sarah đã đưa ra một câu trả lời đầy ẩn ý: "Tôi không biết. Tôi không thể bị dẫn dắt". Câu nói ấy vừa như một sự chối từ khéo léo, lại vừa như để ngỏ một cánh cửa cho tương lai, cho thấy một cá tính mạnh mẽ không chịu khuất phục trước bất kỳ kịch bản nào được sắp đặt sẵn.





Thực tế, trước khi những đám mây đen của bê bối kéo đến, Sarah đã xây dựng cho mình một sự nghiệp khá vững chắc bên ngoài tường thành cung điện. Bà không chỉ là một người làm từ thiện mẫn cán mà còn là một tiểu thuyết gia lãng mạn có sách bán chạy. Những cuốn tiểu thuyết như Her Heart for a Compass (Trái tim dẫn lối) hay A Woman of Intrigue (Người đàn bà mưu mô) đã từng chễm chệ trên các bảng xếp hạng. Thành công ấy rực rỡ đến mức ông lớn trực tuyến Netflix đã từng cân nhắc nghiêm túc việc đưa những trang sách của bà lên màn ảnh, với kỳ vọng tạo ra một cơn sốt phim cổ trang mới, tiếp nối thành công của Bridgerton . Người ta kháo nhau rằng kịch bản phân cảnh (storyboard) đã được vẽ ra, mọi thứ đã sẵn sàng cho một cú bắt tay triệu đô.

Nhưng rồi, "lời nguyền" của những rắc rối dường như không buông tha bà. Năm 2025 được xem là đỉnh điểm của cơn bão scandal liên quan đến mối quan hệ tai hại giữa chồng cũ của bà - cựu Vương tử Andrew và tội phạm ấu dâm Jeffrey Epstein. Sự vụ ồn ào này đã giáng một đòn chí mạng vào những dự định nghệ thuật của Sarah. Một nguồn tin nội bộ đã tiết lộ đầy chua chát rằng, việc Sarah dính líu đến bê bối này vào thời điểm nhạy cảm tại Mỹ là một tin tức "độc hại" đối với dự án phim. "Nó sẽ không bao giờ được nhìn thấy ánh mặt trời", câu nói ấy như đặt dấu chấm hết cho giấc mơ đưa những câu chuyện lãng mạn của bà lên màn ảnh nhỏ. Từ vị thế của một tác giả được săn đón, cái tên Sarah bỗng chốc trở thành một "vùng cấm" mà các nhà sản xuất e ngại chạm vào.





Trớ trêu thay, trong khi tác phẩm của chính mình bị xếp xó, thì một câu chuyện khác liên quan đến bà nhưng lại mang màu sắc u tối hơn nhiều lại sắp sửa được công chiếu trên ITV. Đó là bộ phim truyền hình dài 4 tập mang tên The Lady (Quý bà). Không phải là chuyện tình lãng mạn hay hào quang vương giả, bộ phim tái hiện lại bi kịch của Jane Andrews – người từng là trợ lý phục trang thân cận của Sarah Ferguson. Jane Andrews, từ một cô gái có xuất thân bình thường vươn lên làm việc cho hoàng gia, đã tự tay phá hủy đời mình khi bị kết án giết người tình vào năm 2001. Câu chuyện "từ giẻ rách đến giàu sang" rồi trượt dài trong tội lỗi của Jane sẽ được tái hiện đầy kịch tính, và tất nhiên, nhân vật Nữ công tước Sarah Ferguson là một phần không thể thiếu trong bức tranh ấy.

Điều thú vị và cũng đầy trớ trêu là vai diễn Nữ công tước sẽ do ngôi sao của Game of Thrones (Trò chơi vương quyền) – Natalie Dormer đảm nhận. Trong khi đó, nữ diễn viên từng đoạt giải BAFTA Mia McKenna-Bruce sẽ vào vai Jane Andrews, và nạn nhân Thomas Cressman sẽ do tài tử Ed Speleers của Outlander thủ vai. Dàn diễn viên thực lực với những cái tên như Philip Glenister hay Claire Skinner hứa hẹn sẽ biến câu chuyện cũ này thành một tâm điểm chú ý mới.

Dự kiến lên sóng vào đầu năm 2026, bộ phim này chắc chắn sẽ lại một lần nữa kéo tên tuổi của Sarah vào vòng xoáy dư luận, nhưng không phải với tư cách là người kể chuyện chủ động như bà mong muốn, mà là một nhân vật trong bi kịch của người khác. Có lẽ, con đường để Sarah Ferguson thực sự sở hữu một bộ phim tài liệu của riêng mình, để được nói lên tiếng nói của chính mình như Harry và Meghan, vẫn còn rất xa và đầy chông gai, nhất là khi bóng ma quá khứ vẫn chưa chịu buông tha.