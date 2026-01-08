Chúng ta thường nghe nhiều về các Công nương, Hoàng tử với những lịch trình dày đặc, nhưng ít ai để ý đến Lady Louise Windsor - cô cháu gái được cho là "cục cưng" của cố Nữ hoàng Elizabeth II. Bước sang tuổi 22, Louise không chọn ánh hào quang sân khấu mà chọn giảng đường đại học và lối sống kín tiếng. Nhưng chính sự kín tiếng ấy lại càng khiến công chúng tò mò: Ai là người thực sự thân thiết với cô gái trẻ này?

Mới đây, Lord Ivar Mountbatten - người cha đỡ đầu với xuất thân và cuộc đời "phá vỡ mọi khuôn mẫu" Hoàng gia đã có những chia sẻ hiếm hoi và chân thật về cô con gái đỡ đầu, vẽ nên một bức tranh gia đình hiện đại, cởi mở và đầy ắp tình thương.





Lady Louise và cha đỡ đầu: Tình thân thời 4.0

Nếu phải tìm một từ để miêu tả Lady Louise Windsor ở thời điểm hiện tại, có lẽ đó là "bận rộn". Cô sinh viên năm cuối chuyên ngành Tiếng Anh tại Đại học St Andrews danh giá đang dồn toàn lực cho việc học và những định hướng tương lai về quân đội hay luật pháp. Giữa guồng quay ấy, người ta tự hỏi cô dành thời gian cho gia đình như thế nào? Lord Ivar Mountbatten, cha đỡ đầu của Louise, đã bật mí một chi tiết rất đời thường và dễ thương: "Chúng tôi nhắn tin cho nhau rất nhiều!".

Đơn giản vậy thôi. Không phải là những cuộc trà chiều cầu kỳ, không phải những lễ nghi rườm rà, mối quan hệ giữa một vị quý tộc lớn tuổi và cô cháu gái Gen Z được duy trì qua màn hình điện thoại. Lord Ivar hóm hỉnh chia sẻ với tờ Hello! rằng: "Louise và tôi nhắn tin suốt, nhưng chỉ có vậy thôi. Bọn trẻ bây giờ lúc nào cũng bận rộn mà!". Câu nói ấy nghe sao mà mộc mạc, đậm chất của một người chú, người cha thấu hiểu và tôn trọng không gian riêng của con cháu. Ông không đòi hỏi sự thăm hỏi thường xuyên, mà chỉ cần những dòng tin nhắn để biết nhau vẫn ổn, vẫn nhớ về nhau.





Người cha đỡ đầu "đặc biệt" nhất Hoàng gia

Để hiểu vì sao mối quan hệ này lại thú vị, ta cần biết Lord Ivar Mountbatten là ai. Ông không phải là một quý tộc truyền thống cứng nhắc. Là em họ của Vua Charles III và là chắt của Nữ hoàng Victoria, nhưng Lord Ivar lại nổi tiếng là người đầu tiên trong dòng họ Hoàng gia mở rộng công khai là người đồng tính và kết hôn với bạn đời James Coyle.

Sự cởi mở và tư duy hiện đại của Lord Ivar dường như đã ảnh hưởng tích cực đến Louise. Ông không chỉ là cha đỡ đầu trên danh nghĩa, mà còn là một phần không thể thiếu trong vòng tròn thân mật của gia đình Công tước xứ Edinburgh (bố mẹ Louise). Lord Ivar kể rằng mối quan hệ giữa ông và bố mẹ Louise - Hoàng tử Edward và Công nương Sophie cực kỳ khăng khít. "Edward và Sophie là những người bạn tuyệt vời. Sophie thường xuyên xuống Devon thăm và ở lại nhà chúng tôi. Còn vào mùa đông, chúng tôi lại lên thăm họ".





Chính sự gắn kết chặt chẽ giữa người lớn đã tạo ra một môi trường đầy yêu thương và an toàn cho Louise trưởng thành. Cô lớn lên chứng kiến cha mẹ mình tôn trọng và yêu thương người bạn đời đồng giới của cha đỡ đầu, chứng kiến một gia đình hiện đại nơi mà vợ cũ của Ivar (bà Penny) cũng trở thành bạn thân thiết với chồng mới của ông. Có lẽ vì thế mà Louise luôn toát lên vẻ điềm đạm, hiểu chuyện và không bao giờ vướng vào những ồn ào không đáng có.

Dù không mang tước hiệu "Hoàng gia làm việc" (working royal), nhưng Lady Louise lại được ví như "vũ khí bí mật" của gia đình Windsor. Ở tuổi 22, cô sở hữu vẻ đẹp cổ điển, mái tóc vàng óng ả và niềm đam mê mãnh liệt với bộ môn lái xe ngựa - di sản từ ông nội Philip.





Nhưng điều khiến công chúng yêu mến cô nhất chính là sự "bình thường" đến lạ lùng. Cô từng làm thêm tại một trung tâm làm vườn với mức lương cơ bản, đi xe hơi cũ và giờ đây là một cô sinh viên bận rộn với các bài luận và kỳ thi. Lord Ivar, với con mắt tinh tường của một người từng trải, luôn dành cho cô con gái đỡ đầu sự tự hào thầm lặng. Ông hiểu rằng, việc Louise "bận rộn" và chỉ có thể nhắn tin là dấu hiệu tốt. Nó cho thấy cô đang sống cuộc đời của chính mình, nỗ lực cho tương lai của mình chứ không dựa dẫm vào cái bóng khổng lồ của gia tộc.





Ngày nay, khi chúng ta nói về sự kết nối, đôi khi không cần phải là những cuộc gặp gỡ mặt đối mặt hàng ngày. Với Lady Louise và Lord Ivar, những dòng tin nhắn "ting ting" mỗi ngày chính là sợi dây vô hình nhưng bền chặt, nối liền hai thế hệ, hai tư tưởng. Đó là cách yêu thương của thời đại mới: Thầm lặng, tôn trọng và luôn dõi theo.

Nhìn vào Lady Louise, người ta thấy một tương lai tươi sáng của Hoàng gia Anh: Một thế hệ trẻ trí thức, hiện đại, sống chân thành và được bao bọc bởi những người thân yêu có tư tưởng tiến bộ như Lord Ivar. Và có lẽ, chính những tin nhắn vụn vặt giữa hai chú cháu mới là thứ giữ cho cô gái trẻ ấy luôn cân bằng giữa áp lực vương quyền và niềm vui giản dị của đời thường.