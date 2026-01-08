Giữa thủ đô London phồn hoa và đôi lúc xám xịt bởi sương mù, người ta thường tìm kiếm những chốn xa hoa để khẳng định vị thế. Thế nhưng, có một nghịch lý đầy thú vị ngay tại khu Notting Hill sành điệu: Những thành viên Hoàng gia Anh như Công chúa Beatrice hay Eugenie lại chọn "trốn" vào một quán rượu nhỏ, cũ kỹ và ấm sực mùi gỗ. Đó là The Hart. Không đèn chùm pha lê, không thảm đỏ, nơi này chinh phục những vị khách khó tính nhất bằng chính sự chân thật, mộc mạc và cảm giác "được trở về nhà". Hãy cùng bước qua cánh cửa gỗ sồi ấy để khám phá bí mật của sự bình yên giữa lòng phố thị.





"Căn nhà quê" giữa lòng phố thị sầm uất

Nếu bạn tình cờ đi ngang qua The Hart trên con phố sầm uất của Notting Hill, có lẽ bạn sẽ dễ dàng lướt qua nó nếu không để ý kỹ. Mặt tiền khiêm tốn, không phô trương biển hiệu cầu kỳ, The Hart hiện lên đúng nghĩa là một quán rượu kiểu Anh truyền thống (pub). Nhưng chính cái vẻ ngoài "không cố gắng gây chú ý" ấy lại là điểm quyến rũ chết người. Bước vào bên trong, cảm giác đầu tiên ập đến không phải là sự choáng ngợp, mà là sự thả lỏng.

Không gian quán được bao phủ bởi tông màu trầm của gỗ, những bộ bàn ghế có tuổi đời, lớp da bọc ghế đã sờn nhẹ qua năm tháng nhưng bóng loáng vì được chăm chút kỹ lưỡng. Ánh sáng ở đây không bao giờ quá gắt, nó vàng dịu, hắt ra từ những chiếc đèn treo cổ điển và ánh nến lung linh trên bàn, tạo nên những khoảng tối - sáng đầy nghệ thuật. Nó giống như bước vào phòng khách của một ngôi nhà vùng nông thôn nước Anh (countryside) hơn là một cơ sở kinh doanh giữa lòng London đắt đỏ. Chính cái không khí "nhà quê" đầy tinh tế ấy đã khiến nơi này trở thành chốn ẩn náu hoàn hảo.





Nơi Hoàng gia cởi bỏ vương miện để tìm sự an yên

Có lẽ, chính sự riêng tư và cảm giác thân thuộc là lý do lớn nhất khiến The Hart trở thành "đại bản doanh" của những tâm hồn muốn tìm sự bình yên, kể cả đó là người Hoàng gia. Công chúa Beatrice yêu nơi này đến mức cô đã chọn tầng một của quán – một không gian riêng tư, ấm cúng để tổ chức tiệc chiêu đãi sau lễ rửa tội cho con gái Sienna vào năm 2022. Không phải một lâu đài cổ kính, không phải khách sạn 5 sao Ritz hay Savoy, mà là The Hart.

Hãy tưởng tượng vào một ngày mưa phùn đặc trưng của London, Công chúa Eugenie hay Beatrice ngồi ở một góc quán khuất, gọi một ly rượu vang đỏ và trò chuyện rầm rì với bạn bè mà không bị ánh đèn flash hay sự soi mói làm phiền. Ở đây, ranh giới giữa hoàng tộc và thường dân dường như bị xóa nhòa bởi không khí thân tình. Những bức tranh sơn dầu treo trên tường, kệ sách cũ kỹ, và tiếng lách cách của dao nĩa va vào đĩa sứ tạo nên một bản nhạc nền êm dịu cho những cuộc hội thoại chân thành nhất. Nó chứng minh một xu hướng sống mới của giới thượng lưu hiện đại: Sang trọng không có nghĩa là dát vàng, sang trọng là được là chính mình trong một không gian thấu hiểu cảm xúc.





Ẩm thực của ký ức: Khi món ăn là sự vỗ về

Sẽ là thiếu sót nếu nói về The Hart mà không nhắc đến linh hồn của nó: Ẩm thực. Đừng mong chờ những món ăn được trang trí cầu kỳ kiểu phân tử hay những đĩa thức ăn bé xíu trên chiếc đĩa khổng lồ. Thực đơn ở đây là sự tôn vinh những giá trị truyền thống và nguyên bản. Món "vedette" của quán chính là Scotch egg (trứng bọc thịt chiên xù) – một món ăn vặt kinh điển của người Anh. Lớp vỏ giòn rụm, phần thịt đậm đà bao lấy lòng đỏ trứng còn dẻo quánh, tan chảy ngay khi chạm vào đầu lưỡi. Đó là hương vị của tuổi thơ, của những buổi dã ngoại, của sự giản đơn nhưng được chế biến với kỹ thuật thượng thừa.





Vào những ngày Chủ nhật, The Hart phục vụ món Sunday Roast (thịt nướng Chủ nhật) trứ danh. Những miếng thịt bò nướng vừa chín tới, hồng hào mọng nước, ăn kèm với bánh Yorkshire pudding phồng to và các loại rau củ theo mùa. Mọi thứ đều tươi mới, được lựa chọn kỹ càng từ các nông trại địa phương, mang đậm phong cách ẩm thực Địa Trung Hải nhưng lại rất "Anh". Thực khách đến đây không chỉ để ăn no, mà để được vỗ về vị giác. Chén đĩa ở đây cũng mộc mạc, cách bày trí phóng khoáng, tự nhiên như mâm cơm gia đình. Chính sự "không hoàn hảo" một cách cố ý đó lại khiến bữa ăn trở nên ngon miệng hơn bao giờ hết.

The Hart là minh chứng rõ ràng nhất cho việc hạnh phúc đôi khi chỉ gói gọn trong một không gian gỗ ấm, một món ăn ngon và những người bạn tri kỷ, bất kể bạn là ai giữa cuộc đời này.