Bước sang năm 2026 với chuyến đi bí mật đến Tromsø (Na Uy) và một thông điệp "tái thiết" đầy ẩn ý trên mạng xã hội, Meghan Markle dường như đang nỗ lực xây dựng lại hình ảnh của mình xa rời những ồn ào cũ. Tuy nhiên, quá khứ vẫn chưa buông tha khi mới đây, một chuyên gia Hoàng gia đã lên tiếng phân tích sâu cay về "hai điều" mà Meghan từng mong muốn đạt được khi bước chân vào làm dâu Hoàng gia nhưng thất bại. Nhận định này không chỉ lý giải cho cuộc ra đi chấn động năm nào mà còn hé lộ một sự thật trần trụi: Có lẽ ngay từ đầu, "chiếc áo" Hoàng gia đã quá chật chội so với tham vọng của cựu diễn viên người Mỹ.





Khi "giấc mơ cổ tích" va phải thực tế phũ phàng: Chiếc áo Hoàng gia chưa bao giờ vừa vặn với tham vọng của Meghan

Câu chuyện về Meghan Markle và Vương thất Anh dường như chưa bao giờ hạ nhiệt, ngay cả khi chúng ta đã bước sang những ngày đầu tiên của năm 2026. Trong khi cặp đôi nhà Sussex đang tận hưởng cuộc sống tự do tại Montecito và vừa có chuyến đón năm mới lãng mạn tại vùng cực Bắc lạnh giá, thì tại Anh, những phân tích về lý do thực sự khiến họ rời đi vẫn là chủ đề nóng hổi. Theo một chuyên gia Hoàng gia uy tín chia sẻ trên tờ Express mới đây, mấu chốt của sự đổ vỡ không nằm ở mâu thuẫn gia đình đơn thuần, mà nằm ở sự "lệch pha" hoàn toàn về tư duy và kỳ vọng. Cụ thể, vị chuyên gia này nhận định rằng Meghan Markle đã khao khát hai thứ khi gia nhập "The Firm" (Hoàng gia Anh), nhưng đáng tiếc, đó lại là hai thứ mà định chế này không thể nào đáp ứng cho một cá nhân riêng lẻ, dù người đó có là vợ của Hoàng tử.

Đầu tiên, đó là khát vọng được kiểm soát hoàn toàn hình ảnh cá nhân và thứ hai là mong muốn tận dụng nền tảng Hoàng gia để tỏa sáng theo cách của một ngôi sao giải trí. Chuyên gia nhận định: "Không có gì sai khi tìm kiếm ánh hào quang. Chỉ là Hoàng gia Anh là một phương tiện sai lầm cho tham vọng của cô ấy" . Meghan, với xuất thân là một diễn viên đã quen với việc tự định đoạt sự nghiệp và xây dựng thương hiệu cá nhân, dường như đã bị sốc văn hóa khi bước vào một môi trường đề cao tính tập thể, sự phụng sự và những quy tắc thứ bậc nghiêm ngặt. Ở đó, hào quang không dành cho cá nhân, mà dành cho Vương miện. Sự xung đột này khiến nhiều người tin rằng, quyết định rời đi của Meghan không phải là bộc phát, mà là một hệ quả tất yếu khi "giấc mộng" không thành.





Lời khẳng định gây sốc: "Cô ấy chưa bao giờ định ở lại lâu dài"

Không chỉ dừng lại ở vấn đề tham vọng, nhà bình luận Phil Dampier còn đưa ra một nhận định "lạnh gáy" hơn khi cho rằng Meghan Markle có thể chưa bao giờ thực sự có ý định gắn bó lâu dài với Vương thất. Ông chia sẻ với báo giới rằng: "Thành thật mà nói, tôi không nghĩ cô ấy từng có ý định ở lại Hoàng gia" . Theo góc nhìn này, khoảng thời gian ngắn ngủi làm thành viên cao cấp dường như chỉ là một bước đệm, hoặc ít nhất là một phép thử mà Meghan nhanh chóng nhận ra mình không thuộc về.

Hiện tại, cuộc sống của Meghan tại Montecito (California) cùng Vương tử Harry và hai con, Hoàng tử Archie (6 tuổi) và Công chúa Lilibet (4 tuổi), dường như đang đi đúng hướng mà cô mong muốn. Đầu năm 2026, Meghan đã chia sẻ bức ảnh mới trên tài khoản Instagram "As Ever" của mình với thông điệp: "Tháng 1: Tái thiết & Nghi thức" (Reset & Rituals). Hình ảnh cô mặc chiếc váy nhẹ nhàng, đặt tay lên vai chồng trong khu vườn yên tĩnh cho thấy một Meghan đang tìm kiếm sự bình yên nội tại, tránh xa những cơn bão thị phi ở bên kia đại dương. Dù có những tin đồn về việc Harry muốn quay lại Anh nếu được đảm bảo an ninh, nhưng các chuyên gia như Duncan Larcombe tin rằng đó chỉ là "cái cớ", bởi lý do thực sự khiến Meghan e ngại trở về chính là phản ứng của công chúng Anh quốc - những người có lẽ vẫn chưa quên được những ồn ào mà cặp đôi đã gây ra.

Kết lại, câu chuyện của Meghan Markle là bài học đắt giá về sự lựa chọn. Đôi khi, một chiếc vương miện lấp lánh không đảm bảo hạnh phúc nếu nó không vừa vặn với cái đầu của người đội. Và dù năm 2026 có mang đến những thay đổi gì đi nữa, có lẽ con đường mà Meghan đã chọn - con đường của tự do cá nhân và ánh hào quang tự tạo mới thực sự là nơi cô thuộc về, dù cái giá phải trả là sự xa cách mãi mãi với gia đình chồng.