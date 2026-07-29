10 thực đơn "eat clean" vừa ngon vừa đẹp mắt: Quan trọng là cực dễ làm và tiết kiệm thời gian

Nghỉ hè là khoảng thời gian nhiều người có thêm thời gian chăm sóc bản thân, nhưng cũng là lúc câu hỏi "Hôm nay ăn gì?" xuất hiện mỗi ngày. Nếu đang muốn ăn ngon hơn, nhiều rau hơn mà vẫn đủ chất để giữ dáng hoặc duy trì lối sống lành mạnh, bạn có thể tham khảo ngay 10 thực đơn eat clean dưới đây. Các món đều kết hợp tinh bột tốt, protein và rau xanh, vừa nhìn đã thấy hấp dẫn, lại rất phù hợp để chuẩn bị cho bữa trưa hoặc bữa tối. Chỉ cần lưu lại là đã có sẵn thực đơn cho nhiều ngày, không cần nghĩ món mỗi sáng.

Thực đơn 1: Cơm gạo với đùi gà và nấm, rau củ theo mùa. Một phần cơm đơn giản nhưng đủ chất với đùi gà áp chảo, nấm và nhiều rau xanh, thích hợp để bắt đầu tuần.

Thực đơn 2: Tôm, bí đỏ mini (bí Beibei), măng tây. Đĩa ăn ít tinh bột, giàu protein và chất xơ, phù hợp cho những ngày muốn ăn nhẹ mà vẫn no lâu.

Thực đơn 3: Cơm gạo tím, ức gà áp chảo, tôm, rau củ luộc hoặc áp chảo. Sự kết hợp giữa gạo tím và hai nguồn đạm là gà, tôm giúp bữa ăn cân bằng dinh dưỡng và đẹp mắt.

Thực đơn 4: Ngô luộc, tôm, bí đỏ mini (bí Beibei). Thực đơn đơn giản nhưng nhiều màu sắc, thích hợp cho bữa trưa nhanh gọn.

Thực đơn 5: Salad xoài, tôm. Nếu muốn đổi vị, hãy thử salad xoài chua ngọt kết hợp cùng tôm. Món ăn vừa thanh mát vừa giúp bữa cơm bớt ngấy trong ngày hè.

Thực đơn 6: Cơm trộn thịt bò, trứng, rau củ. Một bát cơm đủ chất với thịt bò, trứng và rau xanh, cung cấp năng lượng cho cả buổi chiều mà không quá nặng bụng.

Thực đơn 7: Khoai tây, tôm, măng tây. Ba nguyên liệu quen thuộc nhưng khi kết hợp lại tạo nên một bữa ăn vừa ngon vừa giàu dinh dưỡng.

Thực đơn 8: Bowl thịt bò kiểu Mexico, rau củ, cơm hoặc ngũ cốc. Đây là kiểu cơm bowl đang rất được yêu thích vì vừa đẹp mắt vừa dễ thay đổi nguyên liệu theo sở thích.

Thực đơn 9: Tôm, khoai tây, trứng lòng đào. Một đĩa ăn đơn giản với lượng protein dồi dào, phù hợp cho những ngày bận rộn.

Thực đơn 10: Thịt bò, măng tây, tôm xào ớt. Kết thúc danh sách là thực đơn nhiều đạm với thịt bò và tôm, kết hợp măng tây giòn ngọt, vừa ngon miệng vừa giúp bữa ăn thêm phong phú.

Mẹo nhỏ: Bạn hoàn toàn có thể thay đổi loại rau theo mùa hoặc đổi gạo tím thành gạo lứt, khoai lang hay ngô để thực đơn đa dạng hơn. Chỉ cần giữ nguyên nguyên tắc mỗi bữa có đủ tinh bột tốt, protein và rau xanh là đã có một bữa ăn cân bằng, ngon miệng và phù hợp với lối sống lành mạnh.