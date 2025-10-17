Mạng xã hội xứ Trung mấy ngày nay đang xôn xao trước một bức ảnh chụp 2 cô gái đi thang cuốn trong siêu thị. Ảnh chụp từ dưới lên cho thấy, một người đứng hơi gù lưng, còn người kia đứng thẳng ưỡn ngực có sự hỗ trợ của áo định hình cột sống. Bức ảnh tưởng chừng vô thưởng vô phạt lại tạo nên một cuộc tranh luận sôi nổi về tư thế đứng thế nào mới là "đúng chuẩn".

Ảnh chụp màn hình.

Phần lớn dân mạng cho rằng cô gái lưng gù đang có tư thế sai, dễ gây tổn thương cột sống và làm vóc dáng xấu. Nhưng cũng có không ít ý kiến phản biện rằng, tư thế "thẳng đơ" của cô gái bên phải lại càng đáng lo hơn.

Huấn luyện viên khẳng định cả 2 tư thế đều hại cột sống

Chia sẻ với phóng viên, HLV Nguyễn Tuấn Anh (làm việc tại Hà Nội) cho biết:

"Nếu dựa theo bức ảnh đó thì có thể cô gái bên trái bị gù do thói quen dùng điện thoại, máy tính, ngồi học sai tư thế... trong thời gian dài. Việc này khiến một số nhóm cơ bị yếu quá mức, trong khi một số nhóm cơ khác lại căng cứng, dẫn đến mất cân bằng, xương khớp phải chịu tải nhiều hơn và dễ thoái hóa sớm".

HLV Nguyễn Tuấn Anh.

Còn với cô gái đứng rất thẳng ở bên phải, HLV Tuấn Anh nhận định:

"Cô ấy đang dùng áo dây hỗ trợ ưỡn ngực, kéo vai để giữ lưng thẳng. Nhưng việc này lại vô tình làm lệch trục đường cong sinh lý tự nhiên của cơ thể, khiến một số nhóm cơ bị suy giảm chức năng. Tư thế này tưởng đẹp, nhưng về lâu dài lại gây hại không kém".

Vị huấn luyện viên kết luận: "Cả 2 tư thế trong ảnh đều không tốt cho cột sống. Dáng gù thì dễ đau vai gáy, cong vẹo, còn dáng thẳng đơ kiểu kia thì khiến các khớp bị ép, mất đàn hồi, đều tổn hại sức khỏe lâu dài".

Thế nào mới là tư thế đúng chuẩn, không hại cột sống cũng như sức khỏe nói chung?

Theo HLV Tuấn Anh, tư thế đúng không phải là "đứng thẳng như cây tre", mà là giữ được 3 đường cong sinh lý tự nhiên của cơ thể:

Đường cong cổ (cervical curve): Cong nhẹ về phía trước.

Đường cong ngực (thoracic curve): Cong nhẹ ra sau.

Đường cong thắt lưng (lumbar curve): Cong nhẹ về phía trước.

"Cột sống khỏe mạnh là khi các đường cong này hài hòa, mềm mại như trên. Một tư thế tốt sẽ giúp phân bố lực đều lên cột sống, còn tư thế sai sẽ khiến cơ - dây chằng - xương khớp bị căng kéo, đau nhức, thậm chí thoái hóa", anh nói.

Muốn dáng đẹp, cột sống khỏe phải làm gì?

HLV Tuấn Anh khuyến nghị, chị em phụ nữ, đặc biệt là dân văn phòng hoặc thường xuyên ngồi lâu, nên tập trung vận động các nhóm cơ lớn để phục hồi chức năng cột sống:

"Các nhóm cơ cần được tập đều gồm trap (cơ thang), lat (xô lưng), cơ gập hông, cơ mông…. Nên duy trì các bài tập mobility (tăng linh hoạt) và stability (tăng ổn định) để cơ thể chịu tải tốt hơn, vận hành đúng cơ chế".

Theo anh, nhiều người hiện nay mê các mẹo giữ dáng như "đeo đai cố định lưng", "ngồi ghế hỗ trợ cột sống", hay "ép vai để thẳng lưng" mà không vận động. Điều đó chỉ khiến tình trạng ngày càng tồi tệ hơn: "Cố giữ thẳng lưng bằng dụng cụ hỗ trợ chỉ khiến cột sống yếu đi, thay đổi cấu trúc sinh lý tự nhiên, thậm chí tăng nguy cơ thoái hóa khớp".

"Con người sinh ra là để vận động. Càng lười vận động càng dễ mắc bệnh xương khớp. Không có dáng lưng nào là hoàn hảo nếu bạn chỉ ngồi yên".

"Trước khi bắt đầu bất kỳ chương trình tập luyện nào, bạn nên chụp MRI cột sống để biết chính xác tình trạng của mình. Mỗi người có vấn đề khác nhau: Có người bị chèn cơ gập hông, người chèn cơ dưới đòn, người lại thoát vị đĩa đệm L4, L5... nên bài tập phù hợp cũng không giống nhau", HLV Nguyễn Tuấn Anh khuyên.