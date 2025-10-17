Sáng 16/10, không khí mạng xã hội ngập tràn những hình ảnh ngọt ngào của Hoa hậu Đỗ Thị Hà trong lễ nạp tài cùng doanh nhân Nguyễn Viết Vương. Trong chiếc áo dài trắng tinh khôi, nàng hậu gốc Thanh Hóa xuất hiện thẹn thùng, nhiều lúc rơi nước mắt vì xúc động khi đón nhà trai đến xin dâu. Nụ cười nhẹ, ánh mắt long lanh và làn da mịn màng của cô khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ: "Cô dâu xinh như bước ra từ truyện cổ tích!".

Phía sau vẻ đẹp ấy là một lối sống kỷ luật và bí quyết chăm sóc da mà ít ai ngờ tới: Món chè dưỡng nhan, thức uống được người đẹp xứ Thanh duy trì mỗi ngày để giữ dáng, sáng da và cân bằng nội tiết.

Khám phá loại nước dưỡng nhan được Hoa hậu Đỗ Thị Hà tin dùng

Trong nhiều lần chia sẻ, Đỗ Thị Hà tiết lộ cô đặc biệt yêu thích chè dưỡng nhan - món chè vừa ngon miệng, vừa giúp chăm sóc làn da từ bên trong. Món này từng xuất hiện trong nhiều bộ phim cổ trang Trung Hoa, thường được ví như "thần dược" của các cung tần, mỹ nữ để dưỡng dung nhan, kéo dài tuổi xuân.

Chè dưỡng nhan, hay còn gọi là chè tuyết yến nhựa đào, có nguyên liệu phong phú: Tuyết yến, nhựa đào, nấm tuyết, táo đỏ, kỷ tử, long nhãn, đường phèn. Một số người còn thêm hạt chia, hạt bồ mễ để tăng độ dinh dưỡng. Khi nấu lên, các nguyên liệu hòa quyện thành thứ chè trong veo, thanh mát, có vị ngọt nhẹ và mùi thơm dịu.

Đằng sau món chè tưởng chừng chỉ là món tráng miệng lại là kho tàng dinh dưỡng tuyệt vời cho phái đẹp:

- Nhựa đào: Chứa collagen thực vật tự nhiên, giúp làm đầy da, hỗ trợ tăng độ đàn hồi, làm mờ nếp nhăn.

- Tuyết yến: Có cấu trúc giống tổ yến, giúp dưỡng ẩm, làm mịn và sáng da, đặc biệt tốt với người thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng hoặc trang điểm nhiều.

- Nấm tuyết: Giàu polysaccharide, giúp duy trì độ ẩm, chống oxy hóa, làm chậm quá trình lão hóa.

- Kỷ tử, táo đỏ, long nhãn: Giúp bổ huyết, tăng tuần hoàn, cải thiện làn da nhợt nhạt, thiếu sức sống.

- Đường phèn: Giúp thanh lọc cơ thể, tạo vị ngọt tự nhiên mà không gây tăng cân.

Chính sự kết hợp hài hòa giữa dưỡng da, thanh lọc, bổ khí huyết khiến món chè này trở thành "mỹ phẩm tự nhiên" được nhiều mỹ nhân Việt, trong đó có Đỗ Thị Hà, tin tưởng sử dụng.

Ngoài nước dưỡng nhan, Hoa hậu Đỗ Thị Hà còn có những thói quen dưỡng nhan đáng học hỏi

Không chỉ uống chè dưỡng nhan, Đỗ Thị Hà còn duy trì lối sống cực kỳ khoa học để cơ thể luôn trong trạng thái tươi trẻ, khỏe mạnh.

Tập gym mỗi ngày cùng huấn luyện viên cá nhân

Hoa hậu Việt Nam 2020 dành hơn một tiếng mỗi ngày cho phòng tập. Cô thường tập các bài cardio, chạy bộ, cùng những động tác như plank, squat, bicycle crunch, gập bụng… để siết cơ, đốt mỡ và giữ dáng săn chắc. Đặc biệt, Hà kết hợp dây kháng lực để tăng độ khó, giúp phần eo - mông - đùi thêm gọn gàng và quyến rũ.

Huấn luyện viên của cô thay đổi bài tập liên tục để nâng cao sức bền và độ linh hoạt, giúp nàng hậu duy trì vóc dáng chuẩn hoa hậu dù lịch trình bận rộn.

Ngủ trước 23h, dậy trước 6h

Giấc ngủ là loại serum tự nhiên tốt nhất. Cô giữ thói quen ngủ sớm, dậy sớm, giúp làn da phục hồi tốt, mắt không thâm quầng và tinh thần luôn sảng khoái.

Ăn uống lành mạnh, "nói không" với đồ chiên rán

Thay vì ăn theo cảm hứng, người đẹp Thanh Hóa tự chuẩn bị đồ ăn eat clean mỗi ngày.

Bữa sáng thường là sữa chua kết hợp trái cây hoặc yến mạch, granola.

Bữa trưa và tối, cô chọn khoai lang luộc, ngô, cơm gạo lứt, ức gà, ớt chuông, rau củ hấp hoặc luộc, vừa ngon miệng, vừa tránh tích tụ mỡ thừa.

Gạo lứt được Đỗ Thị Hà ưu tiên thay cho gạo trắng, giúp giảm tinh bột, kiểm soát cân nặng, đồng thời cung cấp chất xơ, vitamin nhóm B tốt cho tiêu hóa.

Nhờ sự kỷ luật trong ăn uống - vận động - nghỉ ngơi, Đỗ Thị Hà vẫn giữ được làn da căng bóng, cơ thể săn chắc và thần thái rạng rỡ dù bận rộn với công việc và nay chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân.

(Ảnh: FB)