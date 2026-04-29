Thứ quả ‘chín đỏ rừng’ từng không ai hái: Nay bỗng thành đặc sản ‘nhà giàu’, giá 125.000 đồng/kg vẫn khó mua

Những ngày gần đây, khi các giống vải phổ biến như vải thiều, vải u hồng hay vải trứng chưa bước vào chính vụ, thị trường trái cây online xuất hiện một loại quả nhỏ, vỏ đỏ au, kích thước chỉ bằng khoảng 1/3 quả vải thông thường, nhanh chóng thu hút sự chú ý của người tiêu dùng.

Đó là vải rừng, loại quả mọc tự nhiên ở một số khu vực đồi núi, trung du và rừng thưa tại Bình Phước, Tây Ninh, An Giang và một số tỉnh Nam Bộ. Trên các sàn thương mại điện tử và hội nhóm mua bán nông sản, loại quả này đang được rao bán với giá dao động 30.000–125.000 đồng/kg, tùy chất lượng, độ chín và nguồn cung.

Theo ghi nhận từ thị trường, vải rừng có đặc điểm quả nhỏ, cùi mỏng, hạt lớn, vị thường chua thanh hoặc chua ngọt, nhưng khi chín kỹ sẽ để lại hậu vị ngọt nhẹ và mùi thơm đặc trưng. Một số cây cho phần ruột màu trắng ngà, số khác có sắc vàng nhạt, tạo nên hương vị khác biệt.

Không chỉ được ăn tươi, vải rừng còn được nhiều người chế biến theo cách dân dã như dầm muối ớt, ngâm đường, làm siro hoặc sên mứt, trở thành món quà quê gợi nhớ hương vị tuổi thơ với nhiều người miền Nam.

Các chuyên gia nông nghiệp cho biết, vải rừng là cây bản địa, sinh trưởng tự nhiên, ít sâu bệnh và gần như không cần chăm bón. Tuy nhiên, thời gian cho trái khá lâu, mỗi năm chỉ thu hoạch một vụ, sản lượng không lớn nên nguồn hàng ra thị trường thường hạn chế. Đây cũng là lý do giá loại quả này tăng mạnh trong vài năm gần đây.

Xu hướng tìm mua các loại trái cây bản địa, đặc sản vùng miền và nông sản “độc – lạ” đang góp phần đưa những loại quả từng bị xem là mọc dại trở thành mặt hàng có giá trị kinh tế cao. Không ít cửa hàng trái cây cao cấp hiện cũng nhập vải rừng về bán như một sản phẩm mùa vụ hiếm.

Từ một loại quả chín đỏ giữa rừng ít người ngó ngàng, vải rừng nay đã trở thành đặc sản được săn đón, thậm chí có thời điểm được bán với giá đắt hơn cả nhiều loại cam, quýt hay nho nhập khẩu.