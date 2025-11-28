Thứ "phá gan" mạnh nhất không phải rượu, mà là 1 món ăn cả người lớn lẫn trẻ em đều thích

Gà rán, khoai chiên, thịt chiên… từ lâu đã trở thành món khoái khẩu của nhiều người. Nhưng theo một số báo cáo y khoa và cảnh báo từ giới chuyên môn, việc ăn đồ chiên rán trong nhiều ngày liên tiếp có thể khiến gan “quá tải”, độc tố bắt đầu tích tụ chỉ sau một tuần và nếu kéo dài cả tháng, gan có thể xuất hiện những biến đổi tương tự viêm gan, thậm chí dẫn tới suy gan.

Chương trình y khoa The Doctors (Mỹ) từng thực hiện thí nghiệm và ghi nhận rằng chỉ trong vòng một tháng ăn đồ chiên, các enzyme trong gan đã thay đổi rõ rệt, cách phản ứng giống như bệnh viêm gan. Điều này khiến chức năng gan suy giảm nhanh hơn nhiều so với chúng ta tưởng.

Tại Đài Loan (Trung Quốc), bác sĩ Tiêu Đôn Nhân, chuyên khoa tiêu hóa, gan mật, cho biết bệnh gan thường chia thành ba nhóm: gan do virus, gan do rối loạn chuyển hóa và gan do hóa chất. Đồ chiên rán liên quan trực tiếp đến hai nhóm sau. Thứ nhất, lượng mỡ và calo quá cao dễ gây tăng cân, từ đó dẫn đến gan nhiễm mỡ. Thứ hai, quá trình chiên ở nhiệt độ cao khiến thực phẩm tiếp xúc trực tiếp với dầu nóng, tạo ra nhiều hợp chất hóa học có thể gây độc cho gan. Thậm chí chưa kịp tăng cân, gan đã bắt đầu chịu tổn thương.

Bác sĩ nhấn mạnh gan có thể xử lý đồ chiên nếu bạn chỉ ăn một lần. Ăn hai ngày liên tiếp, gan phải làm việc vất vả hơn. Nhưng khi thói quen trở thành “mỗi ngày một phần chiên”, kéo dài cả tuần, gan không còn đủ khả năng giải độc, độc tố buộc phải tích lại trong cơ thể. Khi đó, nguy cơ gan nhiễm mỡ, viêm gan tăng lên, lâu dần có thể chuyển thành xơ gan hay ung thư gan, chuỗi tiến triển rất quen thuộc nhưng cũng rất đáng sợ.

Một số chuyên gia dinh dưỡng cũng cảnh báo rằng đồ chiên có những rủi ro đi kèm từ khó kiểm soát cân nặng, sản sinh chất gây ung thư, tăng nguy cơ bệnh tim mạch, giảm chất lượng dinh dưỡng cho đến việc làm hệ tiêu hóa phải “gồng mình”. Các vitamin tan trong nước vốn không chịu được nhiệt, còn vitamin tan trong dầu, lẽ ra cần dầu để hấp thu, lại bị phá hủy khi chiên ở nhiệt độ quá cao.

Nếu dầu sử dụng là loại không thích hợp cho chiên rán, nhất là dầu giàu acid béo đa không bão hòa, khi gặp nhiệt độ cao sẽ càng dễ sinh ra gốc tự do, tác nhân gây nhiều bệnh lý, bao gồm cả tim mạch.

Lời khuyên chung là nên hạn chế tối đa thực phẩm chiên rán. Nếu buộc phải ăn, hãy ưu tiên những miếng thịt lớn như ức gà hoặc miếng gà chiên loại bỏ lớp da, lớp bột chiên bên ngoài để giảm bớt lượng dầu. Các loại thực phẩm có bề mặt nhỏ như gà nugget, hoặc các món chiên từ tinh bột và rau củ như đậu que, đậu bắp, bánh mì chiên, huyết heo, bánh bao chiên, thậm chí còn hút dầu nhiều hơn thịt.

Nguồn và ảnh: ETToday