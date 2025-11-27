MC Mai Ngọc lấy lại cơ bụng số 11 chỉ sau 7 tháng sinh con: Ngày nào cũng dành 30 phút làm 1 việc tại nhà để ai nấy nhìn cũng tấm tắc như chưa từng sinh đẻ!

Mới đây, MC Mai Ngọc khiến nhiều người không khỏi bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh khoe cơ bụng số 11 rõ nét sau 7 tháng sinh con trai đầu lòng. Ở phần bình luận, nhiều khán giả dành lời khen cho vóc dáng thon gọn, săn chắc của nữ MC, thậm chí còn xuýt xoa: "Không có dấu hiệu sinh nở", "gái một con trông mòn con mắt".

Bên cạnh việc duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, MC Mai Ngọc cho biết, cô chạy trên máy 30 phút mỗi ngày ngay tại nhà, thói quen tưởng đơn giản nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong hành trình giảm cân, lấy lại vòng bụng khỏe đẹp sau sinh.

30 phút chạy bộ trên máy mỗi ngày: Vì sao giúp MC Mai Ngọc lấy lại cơ bụng số 11 nhanh đến vậy?

Chạy bộ trên máy 30 phút/ngày là lựa chọn rất thông minh với phụ nữ sau sinh – đặc biệt là những người bận rộn như MC Mai Ngọc.

Đốt mỡ hiệu quả nhưng vẫn an toàn

Theo Hiệp hội Y học Thể thao Hoa Kỳ (ACSM), chạy bộ cường độ vừa trong 30 phút có thể giúp đốt trung bình 200-300 calo, tùy cân nặng và tốc độ. Việc duy trì đều đặn mỗi ngày giúp tạo thâm hụt năng lượng bền vững, từ đó giảm mỡ toàn thân, bao gồm cả vùng bụng, nơi phụ nữ sau sinh thường "tích mỡ" nhiều nhất.

Khác với các bài tập cường độ cao dễ gây quá tải, chạy máy giúp kiểm soát tốc độ và nhịp tim, hạn chế chấn thương, phù hợp với thể trạng sau sinh nở khi cơ sàn chậu và vùng bụng cần thời gian hồi phục.

Hỗ trợ lấy lại cơ bụng số 11

Nhiều người cho rằng chạy bộ chỉ giúp giảm cân chứ khó lên cơ. Thực tế, các nghiên cứu đăng trên Journal of Strength and Conditioning Research cho thấy, khi mỡ bụng giảm đi, các nhóm cơ lõi (core), gồm cơ bụng, cơ lưng, cơ sàn chậu, sẽ lộ rõ hơn và săn chắc hơn nhờ hoạt động ổn định trong quá trình chạy.

Đặc biệt, chạy bộ trên máy với tư thế đúng, giữ bụng nhẹ nhàng, siết core vừa phải, sẽ kích hoạt cơ bụng sâu (transverse abdominis). Đây là nền tảng để hình thành cơ bụng số 11 thay vì bụng phẳng nhưng lỏng lẻo.

Không khói bụi, không áp lực thời gian

Điểm cộng lớn trong thói quen của MC Mai Ngọc là chạy ngay tại nhà. Không phải lo khói bụi, ô nhiễm không khí ngoài đường, yếu tố được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo có thể ảnh hưởng xấu đến tim mạch và hô hấp nếu luyện tập ngoài trời trong môi trường ô nhiễm.

Với phụ nữ sau sinh, việc tập tại nhà còn giúp chủ động thời gian, tranh thủ khi con ngủ, giảm áp lực tâm lý, từ đó duy trì thói quen lâu dài.

Lợi ích đặc biệt với phụ nữ sau sinh

Theo Hiệp hội Sản phụ khoa Hoa Kỳ (ACOG), phụ nữ sau sinh (khi đã được bác sĩ cho phép vận động) nên duy trì ít nhất 150 phút vận động cường độ vừa mỗi tuần. Chạy bộ trên máy 30 phút/ngày không chỉ giúp giảm cân mà còn:

Cải thiện tuần hoàn máu, giảm nguy cơ trầm cảm sau sinh.

Tăng sức bền tim mạch, cải thiện giấc ngủ.

Hỗ trợ phục hồi cơ bụng và cơ sàn chậu khi tập đúng cách.

Lưu ý khi chạy bộ trên máy tại nhà để giảm cân hiệu quả và an toàn hơn

Để thói quen 30 phút mỗi ngày thật sự phát huy tác dụng như cách MC Mai Ngọc đang làm, phụ nữ sau sinh cần lưu ý:

Khởi động kỹ 5–10 phút: Giúp cơ thể làm quen dần, giảm nguy cơ đau gối, cổ chân.

Tốc độ vừa phải, ưu tiên chạy chậm - chạy nhanh xen kẽ (interval nhẹ) thay vì chạy quá sức liên tục.

Giữ tư thế đúng: Lưng thẳng, mắt nhìn về trước, siết nhẹ cơ bụng, không đổ người về phía trước.

Chọn giày phù hợp: Giày chạy có đệm tốt giúp bảo vệ khớp gối - điểm yếu thường gặp sau sinh.

Lắng nghe cơ thể: Nếu có dấu hiệu đau vùng chậu, đau bụng dưới kéo dài, cần giảm cường độ và tham khảo ý kiến bác sĩ.

Kết hợp ăn uống lành mạnh: Ưu tiên đạm tốt, rau xanh, hạn chế đồ ngọt. Đây là "bệ đỡ" để chạy bộ phát huy hiệu quả giảm mỡ.

Không ồn ào, không ép cân cực đoan, 30 phút chạy bộ trên máy mỗi ngày chính là minh chứng cho cách giảm cân khoa học, bền vững mà MC Mai Ngọc theo đuổi. Với phụ nữ sau sinh, đôi khi bí quyết lấy lại vóc dáng không nằm ở phòng gym xa xôi, mà bắt đầu từ một chiếc máy chạy bộ ngay trong nhà và sự kiên trì mỗi ngày.

