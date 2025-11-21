Người phụ nữ 40 tuổi suy gan và suy thận nguy kịch chỉ vì 1 bát mì, bác sĩ hoảng hốt: "Ai lại tiết kiệm đồ ăn theo kiểu đó?"

Nhân vật chính trong câu chuyện vừa đau lòng vừa đáng giận này chính là chị Tiền. Chị khoảng 40 tuổi, sống tại Chiết Giang, Trung Quốc. Chị nhập viện cấp cứu sau khi trải qua cơn đau bụng dữ dội, tiêu chảy liên tục tới 20 lần và nôn mửa 10 lần chỉ trong một ngày.

Ban đầu, chị tự mua thuốc và điều trị tại nhà vì nghĩ đó chỉ là vấn đề tiêu hóa thông thường. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe suy sụp nhanh chóng, kèm theo mệt mỏi quá độ, khiến gia đình phải khẩn cấp đưa đến bệnh viện ngay trong đêm.

Kết quả kiểm tra tại Bệnh viện Nhân dân tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) khiến cả người nhà lẫn y bác sĩ không giấu được hoảng hốt. Người nhà thì cho rằng chị bị tiêu chảy cấp do ăn uống kém vệ sinh, còn các bác sĩ thì cho biết đây là một trong những ca ngộ độc axit bongkrek hiếm gặp tại bệnh viện. Do không điều trị kịp thời, dẫn đến suy đa tạng: suy gan, suy thận, tổn thương não và tổn thương cơ tim.

Tình trạng nguy kịch buộc các bác sĩ phải áp dụng cùng lúc nhiều phương pháp điều trị, gồm cả lọc máu liên tục và thay huyết tương. May mắn là sau rất nhiều giờ nỗ lực, tính mạng của chị Tiền còn giữ được.

Tất cả chỉ vì tiết kiệm một bát mì

Khi được hỏi, người nhà chị Tiền cho biết lý do họ nghĩ chị bị tiêu chảy cấp là bởi ăn mì xong không lâu liền đau bụng. Bát mì này được làm từ số bột ngô còn sót lại từ năm ngoái chị phát hiện khi dọn dẹp, đem trộn với một chút bột mì rồi bận bịu mà đến tối mới đem nấu. Hôm ấy chị Tiền ăn một mình, khi ăn phát hiện mùi và vị đều rất khác lạ, có dấu hiệu của bột hư hỏng rõ ràng nhưng vì tiết kiệm vẫn cố ăn gần hết cả tô rất lớn.

Bác sĩ Lý Thiến - Trưởng khoa Cấp cứu của bệnh viện giải thích, chính số bột ngô dùng để làm mì là nguyên nhân khiến chị Tiền ngộ độc axit bongkrekic. Trong quá trình chế biến lên men bột ngô hoặc các sản phẩm từ bột gạo, vi khuẩn Pseudomonas cocovenenans có thể xâm nhập và sản sinh ra loại độc tố cực mạnh này.

Điều đáng sợ là axit bongkrekic là một chất độc bền nhiệt, có thể tồn tại ngay cả ở nhiệt độ cao 120 độ C và không thể bị loại bỏ hoàn toàn ngay cả khi đã nấu chín kỹ. Axit bongkrekic mang độc tố tấn công trực tiếp và gây tổn thương đa cơ quan, bao gồm gan, thận, não và tim.

Hiện vẫn chưa có thuốc giải độc đặc hiệu cho bệnh nhân ngộ độc axit bongkrekic. Do đó, tỷ lệ tử vong do ngộ độc loại độc tố này là cực kỳ cao, có thể lên tới 40% - 100%. Chị Tiền may mắn giữ được tính mạng nhưng vẫn không tránh khỏi những biến chứng nặng, phải điều trị kéo dài trong bệnh viện.

Lời khuyến cáo y tế khẩn cấp từ bác sĩ

Bác sĩ Lý Thiến cảnh báo, ngoài các sản phẩm bột lên men bị hư hỏng như bún, mì, bánh bao, nấm trắng tươi bị mốc hoặc ôi thiu cũng có thể chứa axit bongkrekic.

Để phòng tránh nguy cơ ngộ độc chết người này, mọi người cần tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc:

- Không bao giờ sử dụng các loại bún, mì, bánh bao, hoặc bất kỳ thực phẩm nào có nguồn gốc từ bột lên men hoặc nấm có dấu hiệu hư hỏng, dù là nhỏ nhất.

- Nếu nhận thấy thực phẩm có mùi vị bất thường, phải vứt bỏ ngay lập tức.

- Khi tự làm các loại bún, mì, cần lựa chọn nguyên liệu tươi, lên men trong thời gian ngắn và đảm bảo nấu chín kỹ.

- Khi xuất hiện dấu hiệu ngộ độc thực phẩm như đau bụng, tiêu chảy, nôn mửa, mệt lả hoặc hôn mê, cần nhanh chóng đến bệnh viện kiểm tra. Việc giữ lại thức ăn thừa và mang đến bệnh viện xét nghiệm cũng là một cách quan trọng để giúp bác sĩ xác định nguyên nhân và điều trị kịp thời.