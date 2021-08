Thử hẳn 6 cách rã đông thịt gà và đâu là cách tốt nhất?

Làm sao để rã đông thịt gà nhanh chóng mà vẫn giữ được chất lượng? Cùng thử nghiệm 6 cách dưới đây - áp dụng với một miếng ức gà nặng khoảng 250 - 280g nhé!

6 cách rã đông thịt gà phổ biến

1. Rã đông trong lò vi sóng

Thời gian rã đông: 4 phút

Đánh giá chung: 2/10

Về phương pháp này: Rã đông ức gà bằng lò vi sóng là phương pháp nhanh nhất để rã đông ức gà. Lấy phần thịt gà đông lạnh ra khỏi bao bì và đặt vào một hộp đựng an toàn cho lò vi sóng được đậy nhẹ. Vặn lò vi sóng tới chức năng "rã đông" và để nó làm việc của mình.

Kết quả: Sau khoảng một phút rã đông, lật gà và tiếp tục cho vào lò vi sóng. Tất cả cộng lại mất bốn phút để rã đông hoàn toàn. Thịt gà hơi ngả sang màu trắng ở rìa và bên ngoài hơi chín.

Kết luận: Rã đông thịt gà trong lò vi sóng có thể nhanh chóng, nhưng kết quả không lý tưởng. Nếu bạn định nấu món gà của mình ngay lập tức, đây không phải là một phương pháp tồi, nhưng vẻ ngoài và hương vị của gà chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.

2. Rã đông trên khay rã đông (thớt rã đông)

Thời gian rã đông: 2 giờ

Đánh giá chung: 5/10

Về phương pháp này: Cách sử dụng khay rã đông để rã đông nhanh các loại thịt đông lạnh. Các khay này có thể dễ dàng mua trực tuyến và được cho là giúp tăng tốc đáng kể thời gian rã đông. Các khay được làm bằng kim loại dẫn không khí ở nhiệt độ phòng lên ức gà đông lạnh và nhiệt độ lạnh hơn từ bề mặt của thịt sẽ truyền vào khay.

Kết quả: Sau 1 giờ, ức gà đã rã đông được một nửa, sau đó lật nó lại để mặt trên chạm vào khay rã đông. Sau 1 giờ nữa, ức gà đã được rã đông hoàn toàn và một số chất lỏng đọng lại trên khay. Thịt gà hơi khô do tiếp xúc với không khí, nhưng nhìn chung trông vẫn ngon.

Kết luận: Mặc dù khay rã đông dường như đã cắt giảm thời gian rã đông ức gà, nhưng lượng thời gian tiết kiệm được không đáng kể. Mất khoảng 2 giờ rã đông để làm tan hoàn toàn ức gà đồng thời chi phí để mua khay rã đông cũng không phải rẻ.

3. Rã đông dưới vòi nước chảy

Thời gian rã đông: 1 giờ

Đánh giá chung: 6,5 / 10

Về phương pháp này: Phương pháp này giữ cho một dòng nước chảy nhẹ nhàng vào bát để giữ cho nước trong bát luôn lạnh và bạn không cần phải thay nước nhưng như vậy có vẻ bạn sẽ lãng phí quá nhiều nước.

Kết quả: Phương pháp này vẫn mất khoảng 1 giờ để rã đông thịt gà hoàn toàn. Thịt gà không có vấn đề về chất lượng hoặc biến màu, túi zip có khóa kéo đã giữ cho miếng thịt bên trong khô ráo. Gà đã sẵn sàng để nấu và chỉ có một lượng nhỏ chất lỏng rã đông đọng lại trong túi.

Kết luận: Phương pháp này không phù hợp vì tốn quá nhiều nước.

4. Rã đông trong tủ lạnh qua đêm

Thời gian rã đông: Qua đêm (khoảng 9 giờ)

Đánh giá chung: 7/10

Về phương pháp này: Chỉ cần chuyển ức gà đông lạnh (vẫn còn trong túi) vào ngăn mát của tủ lạnh và để nó rã đông qua đêm trong khoảng 9 giờ.

Kết quả: Sau 9 giờ, gà đã được rã đông hoàn hảo và sẵn sàng để nấu. Túi có một ít chất lỏng bên trong, nhưng không đáng kể. Thịt đã được rã đông hoàn toàn và không bị đổi màu hoặc thay đổi cấu trúc đáng kể. Phương pháp này hoạt động chính xác như mong đợi.

Kết luận: Rã đông gà trong tủ lạnh giúp thịt được rã đông đều và có màu hồng hoàn hảo. Phương pháp này là lý tưởng nếu bạn có kế hoạch trước và nó không làm thay đổi kết cấu hoặc chất lượng của thịt gà. Nhược điểm duy nhất là mất nhiều thời gian, vì vậy trừ khi bạn lên kế hoạch trước, phương pháp này không hữu ích lắm.

5. Rã đông trong nồi nước nóng

Thời gian rã đông: 12 phút

Đánh giá chung: 7/10

Về phương pháp này: Trong hầu hết các trường hợp, rã đông gà trong nước nóng là một cơn ác mộng về an toàn thực phẩm và không được khuyến khích. Bạn muốn giữ thực phẩm lạnh dưới 4,4 độ C để ngăn vi khuẩn phát triển và việc rã đông gà trong nước nóng dường như hoàn toàn trái ngược với vấn đề an toàn thực phẩm. Nhưng đây là phương pháp rã đông thịt gà trong nước nóng một cách an toàn do chuyên gia khoa học thực phẩm Harold McGee trình bày chi tiết trên tờ The New York Times.

Để làm như vậy, bạn chỉ cần đặt ức gà đông lạnh (vẫn còn trong túi zip) vào một thau nước nóng có nhiệt độ chính xác là 60 độ C. Bởi với nước nóng 60 độ C, thịt rã đông đủ nhanh để giữ cho vi khuẩn phát triển ở mức "an toàn", nhưng không đủ nóng để thực sự làm chín gà. Phương pháp này không được FDA (Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Thuốc Hoa Kỳ) khuyến nghị chính thức, nhưng đã có những nghiên cứu được FDA công bố về việc rã đông thịt nhanh chóng trong nước nóng.

Kết quả: Đổ nước có nhiệt độ 60 độ C vào một bát lớn và đặt ức gà đông lạnh ở trong túi zip vào đó. Sau 12 phút, ức gà đã được rã đông hoàn toàn và chỉ có rất ít thay đổi về màu sắc. Phần thịt chuyển sang màu trắng nhẹ nhất, nhưng hầu như không thể nhận thấy được.

Kết luận: Phương pháp này hoạt động nhanh và sẽ rất hữu ích nếu bạn cần rã đông ức gà càng nhanh càng tốt. Chất lượng gà tốt hơn nhiều so với phương pháp rã đông bằng lò vi sóng và chỉ mất thêm vài phút. Tuy nhiên, thì nó vẫn chưa hẳn là một phương pháp chính thức và an toàn hoàn toàn cho người sử dụng.

6. Rã đông trong nước lạnh được thay sau mỗi 30 phút

Thời gian rã đông: 1,5 giờ

Đánh giá chung: 9/10

Về phương pháp này: Một trong những phương pháp đơn giản nhất để rã đông thịt gà là chỉ cần nhúng phần ức đông lạnh (vẫn còn bên trong bao bì) trong một bát nước lạnh - chỉ cần đảm bảo nước ở nhiệt độ dưới 4,4 độ C vì lý do an toàn thực phẩm. Thay nước sau mỗi 30 phút để tránh quá ấm và dùng đĩa hoặc bát để chèn miếng thịt luôn ngập trong nước.

Kết quả: Sau 1,5 giờ (và 3 lần thay nước), ức gà đã được rã đông hoàn toàn. Thịt gà không bị đổi màu hoặc không có vấn đề về chất lượng và đã sẵn sàng để nấu.

Kết luận: Phương pháp này lý tưởng cho những ngày bạn nhận ra mình quên rã đông thịt gà vài giờ trước khi định nấu. Vẫn mất một khoảng thời gian kha khá để rã đông gà hoàn toàn (khoảng 1,5 giờ), nhưng đủ nhanh để bạn sẵn sàng chuẩn bị bữa tối. Nhược điểm duy nhất là bạn cần nhớ thay nước 30 phút một lần vì lý do an toàn thực phẩm, nhưng ngoài ra, đây là một phương pháp tương đối nhanh chóng và dễ dàng.

Đây là các phương pháp để rã đông thịt gà nhưng bạn cũng có thể áp dụng để rã đông cho các loại thịt khác, nó sẽ chỉ khác nhau về thời gian rã đông của từng loại thịt mà thôi.

Hy vọng với bài viết này bạn đã tìm được cho mình cách rã đông thịt gà hiệu quả nhất!