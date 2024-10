Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khối không khí lạnh khô đang suy yếu, sang tuần tới miền Bắc sẽ có những ngày mùa thu nắng đẹp, độ ẩm trong không khí được cải thiện đáng kể, không còn cảm giác khô hanh.

Trong 2 ngày tới, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ được dựa báo có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng; riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ ngày 14/10 có mưa rào rải rác, ngày 15/10 cục bộ có nơi mưa to.

Từ ngày mai, một số nơi tại Bắc Bộ có mưa rào, độ ẩm tăng lên 70% (Ảnh: SK&ĐS).

Chuyên gia khí tượng cảnh báo, khu vực miền núi Tây Bắc, đặc biệt là Hà Giang và Cao Bằng, cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan, bao gồm lốc và mưa đá do tác động của siết gió Tây trên cao ở trạng thái yếu.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 13 và ngày 14/10

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 22-33 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày có mưa rào rải rác. Nhiệt độ từ 20-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng vùng núi và trung du ngày có mưa rào rải rác. Nhiệt độ từ 22-33 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông, từ chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 22-33 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận: phía Bắc có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, từ chiều mai có mưa rào và dông rải rác; phía Nam tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-32 độ.

Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-31 độ.

Nam Bộ tối có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-34 độ.