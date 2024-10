Miền Bắc đang trải qua những ngày nắng hanh, độ ẩm không khí thấp, trời lạnh về đêm và sáng sớm, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày phổ biến 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động 30-33 độ C.

Dự báo, đêm nay và sáng mai, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu, nhiệt độ thay đổi không đáng kể, trời nắng ráo, ít mây và hanh khô.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh tăng cường yếu. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Đêm nay đến ngày 8/10, từ Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Đà Nẵng đến Bình Thuận mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đến ngày 7/10, mưa ở khu vực này giảm dần.

Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo trong tháng 10, bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền nước ta khả năng ở mức xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm (trung bình là 2 cơn, đổ bộ 0,8 cơn).

Còn tại khu vực Trung Bộ, người dân cần đề phòng với các đợt mưa lớn diện rộng kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tổng lượng mưa trên cả nước trong tháng 10 phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm. Trong đó, Trung Bộ cao hơn 10-30%.

Thời gian tới, không khí lạnh tiếp tục có xu hướng hoạt động gia tăng về tần suất và cường độ. Nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn 0,5 - 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, trong đó Bắc Bộ phổ biến xấp xỉ.