Vương hậu Mary Đan Mạch, ở tuổi 53, không nghi ngờ gì là một trong những nhân vật hoàng gia có phong cách thời trang "Chic" nhất trên toàn thế giới, chứ không riêng gì Châu Âu. Bà luôn biết cách kết hợp những thiết kế cao cấp nhất từ các nhà mốt hàng đầu, tạo ra sự cân bằng hoàn hảo giữa vẻ ngoài "sẵn sàng làm việc" chuyên nghiệp và một chút quyến rũ lộng lẫy đầy tinh tế.

Tối Thứ Tư vừa qua, khi tham dự một buổi tối nghiên cứu quan trọng, phu nhân của Vua Frederik trông lộng lẫy và phi thường hơn bao giờ hết, không chỉ ra mắt một kiểu tóc hoàn toàn mới mà còn diện một trong những bộ cánh thanh lịch nhất từ trước đến nay. Đây không chỉ là một lựa chọn thời trang đơn thuần mà còn là một tuyên ngôn về nguồn cội và đẳng cấp cá nhân, khẳng định vị thế của một nữ hoàng đang dần khẳng định dấu ấn của mình trên bản đồ thời trang hoàng gia thế giới.

Bộ trang phục gây chú ý lần này của Vương hậu Mary chính là chiếc đầm crepe mới toanh màu xanh navy, nổi bật với chi tiết nhún bèo mềm mại chạy dọc từ vai xuống eo. Đặc biệt hơn, chiếc váy này là của Carla Zampatti, một nhà thiết kế đến từ quê hương Úc của bà, một lựa chọn tinh tế đã được chuyên gia thời trang hoàng gia @royal.fashion.daily xác nhận trên Instagram. Chiếc đầm có một chi tiết nhún bèo sang trọng bắt đầu từ vai trái và buông nhẹ nhàng đến eo, tạo nên một điểm nhấn đầy kịch tính nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch.

Tuy nhiên, điều khiến giới mộ điệu kinh ngạc chính là sự thay đổi độ dài mà Vương hậu Mary đã thực hiện. Trong khi thiết kế nguyên bản của chiếc đầm là dáng cột dài (column gown), vị quân chủ Đan Mạch vô cùng sành điệu này đã cắt ngắn nó thành độ dài midi, đồng thời táo bạo thêm vào một đường xẻ tà cao đầy duyên dáng ở bên trái. Sự điều chỉnh này không chỉ nâng tầm phong cách một cách hiệu quả mà còn tăng tính ứng dụng và tiện lợi trong di chuyển, khiến chiếc váy trở nên hoàn hảo và phù hợp hơn với những buổi tối sự kiện đòi hỏi sự linh hoạt, thể hiện gu thẩm mỹ cực kỳ sắc bén của bà, khi biết cách biến tấu một thiết kế gốc thành một tuyên ngôn cá nhân mạnh mẽ hơn.

Quan trọng nhất, và có thể nói là thay đổi ngoạn mục nhất, là màn ra mắt kiểu tóc hoàn toàn mới của bà mẹ bốn con này. Mái tóc của Vương hậu Mary được tạo kiểu thành những lọn sóng mềm mại, bồng bềnh, quyến rũ, gợi lên phong cách kinh điển của "Hollywood Cổ điển". Sự kết hợp giữa chi tiết nhún bèo có phần kịch tính của chiếc váy và những lọn tóc mềm mại, lãng mạn đã tạo nên sự cân bằng thị giác tuyệt đối, một vẻ ngoài không thể chê vào đâu được, từ đầu đến chân đều toát lên sự hoàn hảo, đẳng cấp và thanh lịch tột bậc, khiến giới mộ điệu phải trầm trồ thán phục.

Ngay lập tức, những người theo dõi blog thời trang hoàng gia đã dành cơn mưa lời khen cho biểu tượng thời trang này. Một người hâm mộ đã viết: "Bà ấy trông thật lộng lẫy! Hoàn hảo từ đầu đến chân. Đẳng cấp và sang trọng! Tôi yêu sự kịch tính ở vai với phần nhún bèo được cân bằng bởi những lọn tóc xoăn mềm mại ở vai đối diện". Một người khác bày tỏ: "Thật tuyệt vời! Tôi thích sự thay đổi của bà ấy hơn cả thiết kế gốc". Và một bình luận thứ ba đã đưa ra một tuyên bố táo bạo: "Ôi trời, thật tuyệt vời! Tôi thích độ dài midi mà bà ấy đã may đo lại. Có lẽ đây là diện mạo yêu thích nhất của tôi trong năm nay!". Đây là một lời nhận xét mạnh mẽ, nhưng có lẽ chúng ta sẽ hoàn toàn đồng ý bởi vì phong cách của Vương hậu Mary luôn không ngừng tạo ra những bất ngờ.

Để minh chứng cho đẳng cấp không thể phủ nhận của bà, chúng ta hãy cùng nhìn lại những lần "lên đồ" được đánh giá là đỉnh cao nhất của Vương hậu Mary trong năm:

Trong lần xuất hiện trên du thuyền mùa hè: Sự lãng mạn kiểu Marilyn Monroe

Trong chuyến du lịch mùa hè, bà đã mặc chiếc đầm 'Berry' của Temperley, một thiết kế gợi nhớ đến vẻ đẹp của huyền thoại Marilyn Monroe. Chiếc váy nổi bật với họa tiết ren tinh xảo, chân váy chữ A, thân áo ôm sát, tay áo dài đến khuỷu tay và điểm nhấn là chiếc nơ thắt ở cổ, toát lên sự lãng mạn và bay bổng tuyệt đối, hoàn toàn phù hợp với không khí nghỉ dưỡng sang trọng trên du thuyền.

Sự táo bạo của họa tiết hoa lớn: Năng lượng Retro hiện đại

Khi tham dự Giải thưởng Nghiên cứu của Quỹ Carlsberg tại Copenhagen, Vương hậu Mary đã gây ấn tượng mạnh mẽ trong bộ suit quần họa tiết hoa tối màu của Etro. Bộ trang phục này bao gồm một chiếc áo blouse quấn (wrap blouse) tuyệt đẹp và chiếc quần ống loe mang hơi hướng retro, một lựa chọn táo bạo nhưng vô cùng thành công, khẳng định khả năng biến hóa phong cách đa dạng, từ cổ điển sang hiện đại.

Diện mạo giản dị nhưng đẳng cấp: Tinh thần thư giãn

Không bao giờ ngần ngại thử nghiệm những bộ cánh thoải mái hơn, Vương hậu Đan Mạch đã chọn một bộ hai mảnh không cấu trúc (unstructured two-piece) màu xanh nhạt tinh tế của Ralph Lauren cho lần trở lại công chúng sau kỳ nghỉ hè riêng tư. Đây là một minh chứng rõ ràng cho thấy sự thư giãn vẫn có thể đi đôi với vẻ ngoài đẳng cấp và sang trọng.

Nghệ thuật chuyển mùa với sắc hồng: Sự kết hợp quyền lực

Vào tháng Hai, Vương hậu Mary đã thể hiện tài năng "chuyển đổi tủ quần áo" tuyệt vời của mình bằng một sự kết hợp vô cùng thanh lịch giữa tông màu hồng và đỏ tía (burgundy) khi tham dự Giải thưởng EliteForsk của Bộ Giáo dục và Nghiên cứu. Bà diện một chiếc áo blouse quấn màu hồng cánh sen từ The Fold kết hợp với chân váy bất đối xứng (asymmetrical skirt) xòe nhẹ cùng đôi bốt da lộn tiệp màu của Alexander McQueen. Sự kết hợp màu sắc này không chỉ nổi bật mà còn mang đến một vẻ ngoài mạnh mẽ, hoàn toàn chinh phục những người yêu thời trang hoàng gia.

Vương hậu Mary của Đan Mạch không chỉ là một thành viên hoàng gia mà còn là một biểu tượng thời trang toàn cầu, mỗi lần bà xuất hiện đều là một bài học về sự thanh lịch, tự tin và sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp cổ điển và hơi thở hiện đại. Những lựa chọn tinh tế của bà không ngừng truyền cảm hứng, khẳng định một triết lý thời trang: Đẳng cấp không nằm ở giá trị bộ trang phục, mà nằm ở sự tự tin và cách người mặc biến tấu nó.

Theo Hello