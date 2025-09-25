Thời trang của Vương phi Kate luôn mang đến cảm hứng bất tận cho phụ nữ ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là độ tuổi trung niên khi cần sự cân bằng giữa thanh lịch, trẻ trung và khí chất quý phái. Xuất hiện cùng Thân vương William trong một sự kiện ở Southport, Kate chọn chiếc blouse cổ thắt nơ màu hồng phấn từ Burberry, tạo nên diện mạo vừa mềm mại, vừa sang trọng mà vẫn gần gũi.

Đây không phải lần đầu cô ưu ái kiểu dáng này, bởi blouse nơ cổ vốn đã trở thành “vũ khí thời trang” giúp Kate ghi điểm trong mọi hoàn cảnh. Điều tuyệt vời là chị em hoàn toàn có thể tái hiện phong cách ấy bằng những thiết kế blouse hồng đa dạng mức giá, dễ tìm ngay trong các cửa hàng phổ biến.





3 gợi ý blouse nơ cổ hồng dành cho phụ nữ trung niên muốn thêm phần sang trọng và may mắn

1. New Look: Blouse hồng ngọt giá dễ chịu

Mẫu blouse từ New Look mang sắc hồng nhạt dịu dàng, thiết kế nơ bản to, mềm mại, phù hợp với phong cách thanh lịch. Ưu điểm là dáng áo thoải mái, có thể sơ vin cùng quần tây để trông gọn gàng, hoặc thả suông cho dáng vẻ nhẹ nhàng hơn. Giá chỉ khoảng 28 bảng (tương đương chưa đến 1 triệu đồng), nhưng hiệu ứng sang trọng thì không kém gì hàng hiệu. Đây là lựa chọn lý tưởng cho phụ nữ trung niên muốn làm mới diện mạo mà không cần chi nhiều tiền.





2. Sister Jane: Hồng ngọt pha cá tính

Nếu thích nổi bật hơn một chút, mẫu Casey Bow Shirt của Sister Jane là gợi ý hoàn hảo. Với chất liệu blend linen – lyocell nhẹ nhàng, nơ to bản đầy cá tính, áo tạo điểm nhấn mạnh mẽ nhưng vẫn giữ nét nữ tính. Kiểu dáng này giúp phụ nữ trung niên không chỉ trông trẻ trung mà còn khéo léo che khuyết điểm cơ thể. Giá khoảng 69 bảng (tương đương hơn 2 triệu đồng), áo mang đến cảm giác “lạ mà quen”, vừa phá cách vừa gần gũi.





3. LK Bennett: Đẳng cấp thanh lịch như Vương phi Kate

Thương hiệu LK Bennett vốn là “người bạn thân” trong tủ đồ của Vương phi Kate. Mẫu blouse hồng phấn của hãng có phom dáng ôm vừa phải, tôn dáng mà vẫn giữ được vẻ mềm mại nhờ chất liệu viscose cao cấp, điểm xuyết nút ngọc trai tinh xảo. Đây là lựa chọn tuyệt vời cho phụ nữ trung niên muốn khẳng định sự sang trọng, khí chất quyền quý. Giá khoảng 179 bảng (hơn 6 triệu đồng) – một khoản đầu tư xứng đáng để sở hữu vẻ ngoài sang chảnh và quý phái. Đặc biệt, áo còn có phiên bản xanh nhạt, gợi nhớ phong cách trẻ trung khác của Kate.





Thay vì bó buộc bản thân trong những gam màu trung tính an toàn, phụ nữ trung niên hoàn toàn có thể “nâng tầm phong thủy tủ đồ” với blouse nơ cổ hồng vừa trẻ trung, vừa sang trọng, lại mang năng lượng tươi mới, may mắn.





Từ lựa chọn bình dân như New Look, trung cấp như Sister Jane, đến đẳng cấp như LK Bennett, chị em đều có thể tìm được chiếc blouse phù hợp với cá tính, tài chính và khí chất của mình.