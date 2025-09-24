Dù bạn thuộc mệnh Hỏa, Mộc, Thổ, Kim hay Thủy thì màu nâu cũng luôn là gam màu "quyền lực" có thể đem lại may mắn. Nếu bạn đang tìm kiếm một item vừa hợp phong thủy, vừa nâng tầm nhan sắc thì đôi boots nâu sẽ là một lựa chọn không thể bỏ qua. Phụ nữ trung niên có thể diện boots nâu để "ăn gian" tuổi tác và thu hút ánh nhìn, phái đẹp nói chung có thể diện để toát lên khí chất, thần thái quyền lực.

Dù nổi tiếng với những trang phục thanh lịch, kín đáo nhưng phong cách của Vương phi Kate chưa bao giờ nhàm chán. Bằng chứng là đôi boots da lộn màu nâu đã trở thành một món đồ không thể thiếu trong tủ quần áo của cô. Chiếc boots này có thiết kế gót vuông, mũi nhọn và chiều dài đến đầu gối, vừa mang lại sự thoải mái, tiện dụng, vừa toát lên vẻ sang trọng, quý phái.





Đôi boots Gianvito Rossi của Vương phi Kate chính là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp hoàn hảo giữa thời trang và sự tiện lợi. Cô đã chọn diện nó trong chuyến thăm trang trại Windsor Castle, khi chào đón Tổng thống Mỹ, và ngay lập tức tạo nên một làn sóng tìm kiếm. Thiết kế mũi nhọn, da lộn cứng cáp và gót vuông thanh lịch giúp cô di chuyển dễ dàng mà vẫn giữ được vẻ ngoài tinh tế.

Đáng nói, sau khi tìm hiểu, đây là một thiết kế bespoke (đặt may riêng) đến từ thương hiệu Gianvito Rossi, trị giá hơn 40 triệu đồng. Tuy nhiên, đừng lo lắng! Dù bạn không phải là Vương phi nước Anh, vẫn có cách để sở hữu item tương tự với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ. Dưới đây là những bản "sao chép" hoàn hảo, với giá chỉ từ 1,4 triệu đồng, giúp bạn tự tin tỏa sáng mà không cần "đau ví".

Săn lùng boots nâu "nhân bản" giá bình dân: Bí kíp sắm đồ hiệu giá rẻ cho phái đẹp

Nếu bạn vẫn muốn sở hữu khí chất, sự sang trọng của Công nương xứ Wales, dưới đây là những gợi ý tuyệt vời từ các thương hiệu thời trang bình dân. Chúng không chỉ có mức giá dễ thở hơn mà vẫn giữ được phom dáng và tinh thần của đôi boots "đắt đỏ" kia.

1. B oots cao gót Boden: Bản sao hoàn hảo với giá mềm

Đặc điểm nổi bật: Đôi boots này từ thương hiệu Boden là một lựa chọn gần như hoàn hảo. Từng chi tiết từ phom dáng đến gót vuông và chiều cao đều giống hệt thiết kế của Vương phi Kate .

Chất liệu: Boots làm từ da lộn nhân tạo (faux suede), vừa đảm bảo độ sang trọng, cứng cáp mà giá cả lại phải chăng hơn nhiều.

Về giá, đôi boots này có thể giúp bạn tiết kiệm hàng chục triệu đồng so với bản gốc. Chúng có giá tham khảo khoảng 3,4 triệu đồng.

2. B oots Debenhams: Phá cách nhẹ nhàng, trẻ trung hơn

Đặc điểm nổi bật: Đôi boots này cũng có màu nâu và gót vuông tương tự, nhưng được "biến tấu" thêm một chút với phần ống boots nhún. Thiết kế này mang lại vẻ ngoài mềm mại, uyển chuyển và trẻ trung hơn.

Chất liệu: Boots làm từ chất liệu tổng hợp, với mũi nhọn giúp đôi chân trông thon gọn và dài hơn. Mẹo phối đồ: Rất dễ phối với quần ống rộng, váy midi hoặc thậm chí là quần jeans bó sát để tạo điểm nhấn.





3. B oots Dune: Lựa chọn tin cậy của Vương phi Kate

Đặc điểm nổi bật: Vương phi Kate cũng là một "tín đồ" của thương hiệu Dune. Đôi boots này có phom dáng thanh lịch, màu nâu sang trọng và chất liệu microfiber mềm mại. Thiết kế: Mũi boots tròn hơn một chút so với phiên bản của Vương phi, mang lại cảm giác thoải mái hơn khi di chuyển.

Thiết kế khóa kéo giúp boots ôm chân và chắc chắn. Tiện lợi: Đôi boots này có cả phiên bản dáng thường và dáng rộng, phù hợp với nhiều kích cỡ chân. Ngoài màu nâu, Dune còn có màu đen cổ điển.





4. B oots Dorothy Perkins: Đa dạng, nhiều lựa chọn hơn



Đặc điểm nổi bật: Đôi boots này có tông màu nâu đậm, dáng cao đến gối và đường may tinh tế. Chất liệu và thiết kế: Làm từ vật liệu tổng hợp, mũi boots tròn mang lại cảm giác thoải mái. Ưu đãi: Thỉnh thoảng, bạn có thể săn được mã giảm giá để có được mức giá tốt hơn nữa.

Dorothy Perkins

Lời khuyên: Đôi boots cao gót màu nâu đất là một "bảo bối" thời trang không thể thiếu trong tủ đồ của các quý cô. Chúng không chỉ giúp bạn tôn lên vóc dáng mà còn là điểm nhấn để bạn nổi bật. Dù là phụ nữ trung niên hay phái đẹp nói chung, chỉ cần biết cách phối đồ, bạn hoàn toàn có thể trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.