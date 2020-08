Thịt vịt "rẻ bèo" nhưng tốt ngang thang thuốc quý: Nấu món gì cũng ngon nhưng tuyệt đối đừng kết hợp với 4 thực phẩm này mà có ngày sinh độc

Một trong những loại thực phẩm lâu đời và được yêu thích nhiều nhất ở nước ta chính là thịt vịt. Bởi thế cho nên trong mỗi mâm cỗ, nếu như không có gà thì nhất định phải có thịt vịt. So với thịt bò, thịt lợn... thì thịt vịt rẻ hơn rất nhiều, hơn nữa đây cũng được coi là loại thịt an toàn do vịt là loại động vật dễ nuôi, dễ lớn nên hầu như không bị tiêm hoặc cho ăn thực phẩm kích thích tăng trưởng.

Thịt vịt được yêu thích vì có vị ngọt béo tự nhiên, từng thớ thịt chắc nịch, giòn dai và trên hết là vô cùng bổ dưỡng. Một số nghiên cứu khoa học, thịt vịt có chứa rất nhiều protein, cứ 100g thịt vịt lại có khoảng 25g chất protein (vượt xa nhiều lần so với thịt bò, heo, dê, cá, trứng). Đồng thời, loại thực phẩm này còn chứa nhiều canxi, phốtpho, sắt, vitamin (B1, B2, A, D, E)...

Thịt vịt không nên ăn kèm/nấu chung với 4 thực phẩm dưới đây

Thịt vịt dù là nguyên liệu đơn giản nhưng có thể chế biến ra rất nhiều món ăn giúp ẩm thực nước ta vươn tầm thế giới. Tuy nhiên, không phải món nào cũng nên kết hợp chung với vịt, thậm chí có thể gây ngộ độc nếu bạn ăn quá nhiều.

Thịt vịt dù là nguyên liệu đơn giản nhưng có thể chế biến ra rất nhiều món ăn ngon.

Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, có 4 thực phẩm không nên kết hợp với thịt vịt. Đó là:

- Quả mận: Theo Đông y, thịt vịt có tính hàn, giúp giải nhiệt tốt cho cơ thể. Trong khi đó, quả mận tính nóng, khi ăn vào sẽ gây ra nóng ruột. Nếu chúng ta ăn 2 thực phẩm này cùng một lúc sẽ gây ra bệnh khó tiêu, chướng bụng, nóng ruột, hại sức khỏe.

- Thịt ba ba: Thịt vịt vốn chứa nhiều đạm, còn thịt baba lại có nhiều chất sinh học có thể làm biến đổi chất đạm và giảm dinh dưỡng của 2 loại thịt này.

Thêm vào đó, thịt ba ba ngọt bình không độc, thịt vịt thuộc tính hàn cho nên 2 thực phẩm này cần tránh kết hợp với nhau kẻo gây ra phù phũng, tiêu chảy.

Không phải thực phẩm nào cũng có thể kết hợp với thịt vịt.

- Trứng gà: Trứng gà và thịt vịt đều tính hàn, kết hợp với nhau có thể làm tổn hại đến nguyên khí trong cơ thể.

- Thịt rùa: Nếu ăn thịt rùa chung với thịt vịt sẽ làm cho cơ thể bạn rơi vào tình trạng "âm thịnh dương suy", từ đó gây phù nề, tiêu chảy.

Thịt vịt sẽ bổ hơn gấp bội nếu được ăn cùng với 5 thực phẩm dưới đây

Để thịt vịt ngon lành và phát huy tác dụng khi ăn, lương y Bùi Đắc Sáng khuyên nên chế biến thịt vịt cùng một số món bên dưới đây.

- Cải thảo: Thịt vịt có chứa nhiều protein, chất béo và cholesterol… vì vậy nếu ăn cùng loại rau chứa nhiều vitamin C như cải thảo sẽ có thể thúc đẩy trao đổi cholesterol trong máu, có lợi cho sức khỏe.



- Củ mài: Ăn thịt vịt chung với củ mài có thể giảm hàm lượng cholesterol trong máu, đặc biệt hiệu quả bồi bổ rất tốt.

- Cháo: Món cháo vịt có thể làm giảm chất béo trong cơ thể, ngoài ra có thể đào thải chất dư thừa.

- Kim ngân hoa: Trong Đông y, thịt vịt nổi tiếng với công dụng tiêu sưng, trị nhiệt độc, mụn độc. Còn kim ngân hoa lại có công dụng trong giải độc, tiêu trừ mụn, nhuận da… 2 món này ăn kèm với nhau sẽ là liều "thuốc quý" cho da.