Thịt bò đừng xào nữa, làm kiểu này đi ai ăn cũng mê, mẹ chồng tôi còn xuýt xoa xin công thức

Thịt bò thường được đem xào với hành tây, cần tây, rau củ hoặc làm các món sốt quen thuộc. Nếu đã ăn mãi những cách chế biến đó, có thể đổi vị bằng một đĩa gỏi bò trộn cà pháo. Thịt bò mềm ngọt, cà pháo giòn giòn, thêm rau thơm và nước trộn chua cay tạo thành món ăn vừa bắt miệng vừa chống ngán, ăn cùng cơm nóng hay dùng như món khai vị đều hợp.

Nguyên liệu

250g thịt bò thăn hoặc bắp bò.

200g cà pháo tươi.

1/2 củ hành tây, 1 củ cà rốt.

Rau răm, rau húng hoặc ngò gai.

2 tép tỏi, 1-2 quả ớt.

1 quả chanh hoặc vài quả quất.

Nước mắm, đường, tiêu, dầu ăn.

30g lạc rang hoặc mè rang.

Cách làm

Ảnh minh họa

Cà pháo cắt bỏ cuống, thái lát mỏng hoặc bổ đôi tùy quả. Ngâm cà trong nước muối loãng khoảng 10-15 phút rồi rửa lại, để thật ráo. Cách này giúp cà bớt vị chát và giữ được độ giòn khi trộn.

Thịt bò thái thật mỏng ngang thớ, ướp với một chút tiêu, dầu ăn và gia vị vừa đủ. Làm nóng chảo, phi thơm tỏi rồi cho bò vào xào nhanh trên lửa lớn. Chỉ cần đảo đến khi thịt vừa chín tới thì tắt bếp, trút ra đĩa để nguội bớt. Xào quá lâu sẽ khiến bò bị dai và khô.

Hành tây thái mỏng, cà rốt bào sợi, rau thơm thái rối. Pha nước trộn gồm nước mắm, đường và nước cốt chanh hoặc quất theo khẩu vị, thêm tỏi ớt băm rồi khuấy cho đường tan.

Cho cà pháo, cà rốt và hành tây vào tô, rưới một phần nước trộn rồi đảo nhẹ. Tiếp tục cho thịt bò đã xào vào, thêm phần nước trộn còn lại và bóp nhẹ tay để các nguyên liệu ngấm đều. Cuối cùng mới cho rau thơm và lạc rang vào đảo qua rồi bày ra đĩa. Cách trộn thành hai lần giúp nguyên liệu thấm vị nhưng không bị nát, ra nhiều nước.

Lưu ý để món gỏi ngon hơn

Điểm quyết định món này ngon hay không nằm ở độ giòn của cà và độ mềm của thịt bò. Cà pháo sau khi ngâm phải để ráo hẳn trước khi trộn, còn bò chỉ nên xào vừa chín tới. Nước trộn nên có đủ vị chua, mặn, ngọt và cay nhưng không quá đậm, bởi cà pháo và thịt bò đều đã có vị riêng.

Khi ăn, rắc thêm lạc rang, rau thơm và vài lát ớt lên trên. Miếng bò mềm, cà pháo giòn sần sật, vị chua cay đậm đà khiến món này đặc biệt hợp với những ngày muốn đổi vị mà vẫn cần một món ăn đưa cơm.