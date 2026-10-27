Một thói quen nấu nướng rất mất thời gian, nấu lên không ngon, đầu bếp chỉ ra sai lầm các bà nội trợ hay mắc phải

Nhiều người nội trợ có thói quen sơ chế thịt rất kỹ, từ rửa nhiều lần dưới vòi nước đến chần qua nước sôi trước khi đem nấu. Cách làm này tạo cảm giác nguyên liệu sạch hơn nhưng thực tế không phải lúc nào cũng giúp món ăn ngon hơn. Thậm chí, nếu thực hiện không đúng, thịt có thể mất độ ngon và khu vực bếp còn dễ bị nhiễm khuẩn chéo.

Ảnh minh họa

Rửa thịt thật lâu chưa chắc đã sạch hơn

Một trong những thói quen phổ biến là mua thịt về rồi xả trực tiếp dưới vòi nước thật lâu, thậm chí ngâm với muối, chanh hoặc giấm rồi mới chế biến.

Theo các chuyên gia an toàn thực phẩm, việc rửa thịt sống dưới vòi nước không có tác dụng tiêu diệt vi khuẩn. Ngược lại, nước bắn trong quá trình rửa có thể đưa vi khuẩn từ thịt sang bồn rửa, tay, dao thớt và những thực phẩm khác.

Về mặt nấu nướng, thịt bị ngâm hoặc rửa quá lâu cũng trở nên ướt. Khi đem rang, áp chảo hoặc xào, phần nước trên bề mặt khiến chảo khó đạt nhiệt độ cần thiết, thịt dễ tiết nước thay vì vàng thơm. Với những món cần áp chảo tạo lớp xém cạnh, đây là một trong những nguyên nhân khiến thành phẩm kém hấp dẫn.

Ảnh minh họa

Chần thịt trước khi nấu cũng không phải lúc nào cần thiết

Một thói quen khác là chần thịt qua nước sôi với suy nghĩ có thể loại bỏ hết chất bẩn. Tuy nhiên, với thịt có nguồn gốc bảo đảm, việc này không bắt buộc.

Đặc biệt, nếu cho miếng thịt vào nước sôi ngay từ đầu rồi chần lâu, nhiệt độ cao có thể khiến protein ở bề mặt co lại. Nếu sau đó đem thịt đi luộc, kho hoặc chế biến tiếp, thành phẩm dễ bị khô và kém mềm hơn. VnExpress cũng lưu ý rằng việc xử lý nhiệt cần phù hợp với mục đích nấu, thay vì mặc định nguyên liệu nào cũng phải chần.

Nếu thịt mua ở chợ còn dính vụn xương hoặc tạp chất nhìn thấy bằng mắt, có thể rửa nhanh để làm sạch vật lý. Sau đó, điều quan trọng là thấm thật khô trước khi nấu.

Với các món xào, áp chảo hoặc rang, miếng thịt càng khô bề mặt càng dễ tiếp xúc với nhiệt, nhanh vàng và thơm hơn. Vì thế, thay vì mất rất nhiều thời gian rửa, ngâm rồi chần, hãy tập trung vào khâu sơ chế đúng và kiểm soát nhiệt khi nấu.

Một thay đổi nhỏ trong thói quen bếp núc đôi khi lại giúp món ăn ngon hơn đáng kể, đồng thời khiến việc nấu nướng nhẹ nhàng và nhanh gọn hơn.