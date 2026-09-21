Chỉ cần nhớ 2 loại gia vị này, món thịt bò kho bạn làm sẽ mềm và mọng nước

Nhiều người mắc sai lầm khi hầm thịt bò. Hoặc là thịt trở nên dai và khó nhai sau khi hầm quá lâu, hoặc là thịt bị khô, nhạt nhẽo và vô vị, ngay cả khi đã nêm nếm rất nhiều gia vị. Thực ra, hầm thịt bò không cần quá nhiều gia vị phức tạp. Chỉ cần nhớ thêm 2 nguyên liệu vàng là có thể dễ dàng giải quyết vấn đề thịt bò dai, khô và nhạt nhẽo. Cho dù hầm, kho hay áp chảo, thịt bò hầm sẽ mềm, đậm đà và mọng nước, phù hợp với mọi lứa tuổi.

Loại thứ nhất là nhục đậu khấu

Nhục đậu khấu là một nguyên liệu tuyệt vời để hầm thịt đỏ, đặc biệt là các loại thịt như thịt bò và thịt cừu có thớ thịt thô và kết cấu chắc. Trong quá trình hầm, nhục đậu khấu làm mềm các thớ thịt thô, ngăn thịt bị khô. Nhục đậu khấu nhẹ nhàng phá vỡ các thớ cơ chắc của thịt bò, tạo ra kết cấu mềm và mọng nước, khác với kết cấu dai và nhão đạt được khi hầm ở nhiệt độ cao. Thịt bò được làm mềm bằng nhục đậu khấu vẫn giữ được độ đàn hồi, trở nên mềm và dai mà không bị cứng.

Nhục đậu khấu cũng có thể khử mùi tanh, giữ lại hương thơm và tăng cường hương vị của thịt. Thịt bò tự nhiên có mùi tanh nhẹ, và chần chỉ loại bỏ lớp máu trên bề mặt, khiến mùi tanh sâu bên trong khó loại bỏ. Hương thơm độc đáo của nhục đậu khấu có thể trung hòa và che giấu mùi tanh của thịt bò, đồng thời giữ lại hương thơm tự nhiên của thịt bò và ngăn không cho hương thơm bị mất đi trong quá trình hầm. Nửa quả nhục đậu khấu là đủ cho khoảng 800g thịt bò.

Loại thứ hai là quả táo gai

Quả táo gai là chìa khóa để giải quyết vấn đề thịt bò không mềm ngay cả sau khi nấu lâu và có kết cấu khô. Táo gai có thể đẩy nhanh quá trình làm mềm thịt. Nó giàu axit hữu cơ và axit trái cây, có thể phân giải hiệu quả collagen và gân dai trong thịt bò, phá vỡ cấu trúc cứng của thịt và tiết kiệm rất nhiều thời gian.

Quả táo gai cũng có thể làm giảm độ ngấy của thịt bò. Thịt bò, với các lớp mỡ và nạc xen kẽ, thường trở nên ngấy sau khi hầm, và phần nạc dễ bị mất nướdẫn đến bị khô. Axit trong quả táo gai có thể phân giải lượng mỡ thừa trong thịt bò, trung hòa độ ngấy của thịt và làm cho nước dùng thanh nhẹ và tươi mát. Đồng thời, nó có thể giữ ẩm cho phần thịt nạc, ngăn ngừa sự mất nước do hầm ở nhiệt độ cao, tạo ra món thịt bò hầm mềm và mọng nước, không bị khô cũng không bị dai, mỗi miếng đều mềm và ngon. Quả táo gai cũng có mùi thơm chua ngọt nhẹ nhàng, một hương vị tinh tế không lấn át các vị khác, bổ sung thêm nhiều tầng hương vị cho món ăn, làm cho món ăn tươi ngon, thơm phức và không bị ngấy, với vị ngọt lưu lại lâu dài.

Nắm vững 2 loại gia vị đơn giản này và tạm biệt những gia vị phức tạp. Dễ dàng hầm thịt bò mềm, mọng nước và đậm đà hương vị. Món hầm kiểu nhà làm đơn giản và ngon miệng!