Thỉnh thoảng lại mất mỹ phẩm, tôi bí mật lắp camera trong phòng ngủ, ngờ đâu mặt mũi người lấy cắp khiến tôi choáng váng

Tôi vốn không phải người quá chi li, đặc biệt với những món đồ cá nhân như mỹ phẩm. Tôi có khá nhiều son, phấn mắt, nước hoa nên đôi khi mua thêm món mới cũng chẳng nhớ hết mình đang có những gì. Thế nhưng khoảng mấy tháng nay, tôi bắt đầu nhận thấy thỉnh thoảng một vài món đồ biến mất một cách khó hiểu.

Ban đầu là một thỏi son hàng hiệu bỏ túi, sau đó đến hộp phấn mắt còn khá nguyên vẹn, rồi một lọ nước hoa mini. Mỗi lần phát hiện mất đồ, tôi đều nghĩ có thể mình để quên ở cơ quan hoặc mang đi đâu đó rồi chưa cất về. Nhưng càng về sau, tôi càng thấy có gì đó không ổn, bởi có lần tôi mất cả tuýp kem mắt, lọ mặt nạ môi mới mua.

Và gần đây, tôi không tìm thấy đôi hoa tai mỹ ký yêu thích nhất. Đôi này chẳng đáng bao nhiêu tiền, nhưng kiểu dáng rất hợp với tôi, đã tìm mua từ lâu mới được. Tôi nhớ rõ mình vừa tháo ra sau một buổi tiệc và đặt vào chiếc khay nhỏ trên bàn trang điểm. Vậy mà hôm sau đã không thấy đâu. Như vậy, người có thể vào được phòng ngủ và chỉ lấy mấy món lẻ tẻ không đáng mấy tiền, chắc chắn là người quen nhưng tôi cần có bằng chứng.

Sau nhiều ngày đắn đo, tôi quyết định lắp một chiếc camera nhỏ trong phòng ngủ. Tôi biết việc này khá nhạy cảm, bởi phòng ngủ là không gian riêng tư, camera cũng có thể ghi lại những sinh hoạt không mong muốn. Vì vậy, tôi âm thầm lắp đặt, không nói với chồng vì sợ anh không đồng ý.

Ảnh minh họa

Và khi xem lại camera, tôi thực sự chết lặng. Người thứ 3 vào phòng ngủ của vợ chồng tôi lại chính là một người bạn của anh, đã ngoài 30 tuổi. Thời điểm anh ta đến là lúc chồng tôi vừa đi làm về, còn tôi phải khoảng một tiếng sau mới về tới nhà. Chồng tôi có thói quen đi làm về là tắm rồi thay đồ để đi đánh cầu lông, anh bạn kia cũng trong nhóm chơi cầu lông cùng nên đến đón, và trong thời gian chồng tôi tắm, anh ta tự do thoải mái mở ngăn kéo, xem thử đủ loại mỹ phẩm của tôi rồi nhặt một món bỏ luôn vào túi.

Tôi thấy rất kỳ quái, tại sao một người đàn ông lại hứng thú với mỹ phẩm của phụ nữ, không phải anh ta... có bí mật gì khó nói? Và càng bất bình hơn là anh ta lại tự tiện vào phòng ngủ của người khác.

Tối hôm đó, tôi cho chồng xem đoạn video, chồng tôi cũng bất ngờ và thấy khó hiểu. Tôi định đăng đoạn video lên mạng nhưng chồng không cho, anh bảo để anh hỏi lại bạn. Và câu trả lời của bạn anh ta khiến tôi... cạn lời. Chồng tôi bảo anh ta trả lời rằng thấy tôi nhiều mỹ phẩm như thế nên anh ta nhặt 1-2 món về...tặng bạn gái, anh ta không biết mua loại nào nên cầm luôn về cho tiện!

Tôi đến bó tay, cạn lời. Tôi nghi anh ta không muốn tốn tiền mua quà cho bạn gái nên mới dùng chiêu này. Một người đàn ông như vậy thì làm sao đáng tin, xứng đáng với tình cảm của cô gái khác được. Tôi có nên mặc kệ chồng, đăng đoạn video đó lên để bạn gái anh ta biết mà chia tay không?