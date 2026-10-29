Mỹ nhân Hà Nội làm vợ giám đốc, tái xuất sau khi sinh con thứ 3: Hack luôn cam thường, làn da gây xôn xao

Trâm Anh - vợ JustaTee (SN 1990, ở Hà Nội) đang nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội sau khi xuất hiện tại listening party album mới TWINFLAME của Emily vào tối 29/10. Đồng hành cùng cô là JustaTee và con gái lớn Cici.

Trâm Anh cùng chồng giám đốc và con gái tại sự kiện. Nguồn: Thái Châu.

Nhan sắc đỉnh cỡ này. Ảnh: FBNV.

Visual mẹ bỉm Trâm Anh nhanh chóng nhận về nhiều lời khen ngợi của cộng đồng mạng: Xinh xuất sắc từ gương mặt cho tới vóc dáng.

Đây cũng là lần hiếm hoi, cựu hot girl Hà Thành này xuất hiện ở một sự kiện công khai cùng chồng và con gái sau sinh nên càng nhận về nhiều sự quan tâm. Cách phối đồ và tone make up lần này cũng giúp Trâm Anh trông khác biệt, có phần slay hơn thường ngày. Bên cạnh đó, làn da có phần rám nắng của bà xã JustaTee cũng khiến dân tình tò mò, đặt câu hỏi liệu cô có nhuộm da hay không. Một số ý kiến khác cho rằng màu da này có thể đến từ chuyến đi biển gần đây hoặc cách trang điểm trong sự kiện.

Visual Trâm Anh tại sự kiện, 0 điểm chê.

“Trời ơi cái look này nhìn Trâm Anh xinh iu xỉu luôn ấy, như gái 18”, “Đẹp gì mà đẹp dữ, ai nói đây là mẹ 3 con hả trời, lại còn vừa sinh em bé được vài tháng nữa chứ”, “Như chưa từng có cuộc đẻ nào. Không hổ danh là hot girl đời đầu”, “Trâm Anh ơi, em đẹp quá, xin vía em”, “Đẹp, gia đình hạnh phúc, ngọt ngào quá”, “Bà này đúng là đẹp xưa giờ, ngày xưa hot girl đã nổi giờ nhan sắc chỉ có hơn chứ chưa từng có kém”,... là những bình luận của cư dân mạng.

Trước đó, chỉ khoảng 2-3 tháng sau sinh, Trâm Anh đã chia sẻ hình ảnh đời thường lên mạng xã hội và gây chú ý với vóc dáng thon gọn. Cô cũng sớm quay trở lại tập Pilates. Trước khi sinh con, bà xã JustaTee vốn đã chăm chỉ tập luyện với nhiều bộ môn như gym, pickleball, đồng thời chú ý đến chế độ ăn uống để giữ dáng.

Vóc dáng sau sinh của Trâm Anh. Ảnh: FBNV

Không còn hoạt động showbiz thường xuyên như trước, cô vẫn có sức hút riêng trên mạng xã hội với hơn 570.000 người theo dõi trên Instagram. Trang cá nhân của Trâm Anh chủ yếu là những hình ảnh đời thường, từ thời trang, du lịch đến các khoảnh khắc bên gia đình và lúc tập luyện.

Không chỉ gây chú ý với nhan sắc, Trâm Anh còn được quan tâm khi xuất hiện cùng JustaTee tại sự kiện. Cả hai có nhiều khoảnh khắc tình tứ khi Justatee luôn đi bên cạnh, nắm tay vợ.

Trâm Anh và JustaTee về chung nhà vào năm 2018. JustaTee hiện hoạt động với vai trò ca sĩ, rapper, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc. Anh còn được biết đến với vị trí giám đốc âm nhạc của các chương trình như Rap Việt, Anh Trai “Say Hi” và Em Xinh “Say Hi”, phụ trách định hướng màu sắc âm nhạc và sản xuất các tiết mục trong chương trình.

Về phía mình, sau khi kết hôn, Trâm Anh dần rút khỏi các hoạt động giải trí để dành thời gian cho gia đình. Cô và JustaTee lần lượt đón con gái đầu lòng Anh Chi (Cici) vào năm 2018, con trai Anh Minh (Mino) vào năm 2021 và em bé thứ ba vào tháng 3/2026. Trong đó, Cici cũng là gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội, được nhiều người yêu mến và gọi vui là “hot girl Tây Hồ”.

Cô sinh em bé thứ 3 vào tháng 3/2026. Ảnh: FBNV

Đầu năm 2026, vợ chồng JustaTee từng vướng nghi vấn trục trặc tình cảm sau khi Trâm Anh đăng tải dòng trạng thái: “Cũng vừa tự tay xóa đi một vài thứ, đẹp nhưng phải xóa đi thôi”. Cùng thời điểm, cư dân mạng phát hiện cô hủy theo dõi chồng trên Instagram và ẩn một số hình ảnh liên quan đến anh. Tuy nhiên, cả hai không công khai xác nhận những đồn đoán này.

Hiện tại, Trâm Anh vẫn khá kín tiếng về chuyện riêng tư, thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh bên chồng con, bạn bè hoặc những hoạt động thường ngày.

Trong khi JustaTee tiếp tục bận rộn với âm nhạc và công việc sản xuất, bà xã nam ca sĩ chủ yếu dành thời gian chăm sóc gia đình, đồng thời duy trì sở thích cá nhân như tập luyện, thời trang và du lịch.