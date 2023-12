Thêm một chung cư ở Hà Nội tự ý tăng giá trông giữ xe hơn 30% khiến cư dân bức xúc phản đối, chính quyền vào cuộc

Ngày 21/12, đại diện Ban quản trị tòa nhà R1, R2, R3, R4 Khu đô thị Ruby Dự án Goldmark City, cho biết, đã có đơn gửi UBND quận Bắc Từ Liêm đề nghị giải quyết việc tự ý tăng phí trông giữ xe ô tô sai quy định của chủ đầu tư tại dự án Goldmark City số 136 Hồ Tùng Mậu.

Cư dân phản ứng do chủ đầu tư tăng giá trông xe

Trao đổi với PV, đại diện cư dân cho biết, từ tháng 7/2023 đến nay, Công ty TNPM – đơn vị được giao thực hiện dịch vụ trông giữ xe ô tô tại các tòa chung cư khu Ruby (R) tiến hành chặn xe ô tô của cư dân đang gửi dưới tầng hầm dù đã nộp phí trông giữ xe đúng quy định. Lý do cư dân bị chặn xe là để Công ty TNPM thu phí dịch vụ mà các cư dân còn nợ từ năm 2018 thay chủ đầu tư – Công ty Việt Hân.

Mức giá trông giữ xe cao hơn so với quy định hiện hành

Tiếp theo, ngày 15/11/2023, Công ty CPTM Quảng cáo – Xây dựng – Địa ốc Việt Hân (là chủ đầu tư của dự án Goldmark City) bất ngờ đơn phương thông báo điều chỉnh phí trông giữ xe ô tô tại tầng hầm khu Ruby (gồm 4 tòa nhà cao 40 tầng với hàng nghìn cư dân và hơn 1.000 chỗ đỗ xe ô tô).

Mức phí mới được chủ đầu tư đưa ra là 1.450.000 đồng với xe đầu tiên và 1.750.000 đồng đối với xe thứ 2 đối với mỗi căn hộ, tăng từ 34,2% so với mức phí hiện tại là 1.080.000 đồng/xe.

" Bất bình với hành động đơn phương tự ý nâng giá trông giữ xe trái với quy định, những ngày qua cư dân đã treo băng rôn phản đối quanh khu vực dự án. Đỉnh điểm, ngày 17 và 18/12/2023 vừa qua, nhiều cư dân bị cắt hợp đồng trông giữ xe không còn chỗ gửi nên đã tràn xe ra lòng đường, trước hầm gửi xe gây ách tắc giao thông và ảnh hưởng đến an ninh trật tự của khu vực ", đại diện cư dân, cho biết.

Thông báo của chủ đầu tư

Đại diện cư dân cho rằng, theo quy định mức giá trông giữ xe ô tô của UBND thành phố Hà Nội, vị trí dự án Goldmark City thuộc về các đường phố khác của quận Bắc Từ Liêm nằm ngoài vành đai 3, giá phí trông giữ xe ô tô đến 9 chỗ được quy định tối đa là 900.000 đồng/xe/tháng (khung mức giá phí tại mục số 6/khoản mục 2.2.1).

"Như vậy, ngay cả với giá phí trông giữ xe hiện tại cũng cao hơn 10% so với khung giá đã được quy định của UBND TP Hà Nội. Ngoài ra, việc tự ý tăng giá trông giữ xe của chủ đầu tư và công ty TNPM cũng vi phạm chính hợp đồng trông giữ xe ô tô đã ký với cư dân".

Đại diện cư dân nói thêm: "Căn cứ vào các quy định trên, trong bất cứ trường hợp nào, chủ đầu tư đều không có thẩm quyền tự ý ban hành, thay đổi giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư. Ngày 15/11/2023, chủ đầu tư tự ý đơn phương tăng phí dịch vụ trông giữ xe là trái với quy định của pháp luật hiện hành và hợp đồng dịch vụ trông giữ xe đã ký kết".

Cư dân đồng loạt phản đối giá mới trông giữ xe

Chính quyền vào cuộc

Về vấn đề trên, UBND quận Bắc Từ Liêm vừa có thông báo kết luận của ông Ngô Ngọc Vân (Phó chủ tịch quận Bắc Từ Liêm) tại buổi làm việc giải quyết vướng mắc liên quan đến việc trông giữ xe ô tô tại tầng hầm, công tác đảm bảo an ninh trật tự và các công việc liên quan đến quản lý vận hành nhà chung cư R, Khu đô thị Goldmark City, phường Phú Diễn.

Tại cuộc hợp với đầy đủ các ban ngành, UBND quận yêu cầu chủ đầu tư Công ty Cổ phần Thương Mại – Quảng Cáo – Xây dựng – Địa ốc Việt Hân, đơn vị quản lý vận hành hầm để xe ô tô Công ty TNPM, thực hiện ngay việc mở các barie để các chủ xe ô tô được gửi xe tại tầng hầm các khu chung cư R, không gây cản trở các phương tiện ra/ vào hầm để xe dưới bất kì hình thức nào; tôn trọng và thực hiện nguyên tắc hành xử của các bên liên quan tại hợp đồng gửi giữ xe đã kí kết; chịu trách nhiệm trước pháp luật và chính quyền địa phương nếu để mất an ninh trật tự, an toàn cháy nổ, làm mất tác dụng của lối, đường thoát nạn do việc chặn xe tại các cửa hầm.

Cũng tại cuộc họp, chính quyền quận Bắc Từ Liêm yêu cầu chủ đầu tư xây dựng mức giá trông giữ xe theo hướng dẫn tại Thông tư 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính, quyết định lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ và trông giữ phương tiện giao thông nhưng không được cao hơn mức giá quy định của UBND TP Hà Nội; bàn bạc, đi đến thống nhất với Ban quản trị các tòa nhà chung cư.

Chính quyền yêu cầu chủ đầu tư không chặn xe của cư dân

Đồng thời, Phó chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm cũng yêu cầu Ban quản trị các tòa nhà chung cư R, phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành tầng hầm để xe ô tô và thống nhất phí dịch vụ trông giữ các phương tiện tại tầng hầm nhà chung cư R để thực hiện theo lộ trình, đồng thời, trên cơ sở tình hình thực tế của hoạt động kinh doanh, dịch vụ, văn phòng và của từng vị trí nhà chung cư thỏa thuận giá dịch vụ quản lý vận hành đối với các diện tích này.