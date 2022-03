Cư dân Goldmark City tiếp tục dựng lều, thâu đêm phản đối chủ đầu tư

Theo ghi nhận của PV, hai ngày nay người dân mua nhà tại dự án Goldmark City đã tập trung mang băng rôn có nội dung phản đối chủ đầu tư, dựng lều trước công trình Trung tâm thương mại (khu C).



Đây là động thái quyết liệt sau nhiều lần gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng về Quyết định của UBND thành phố Hà Nội chấp thuận điều chỉnh chủ trương Khu C "Khu thương mại, văn phòng, công cộng..." được xây dựng 40 tầng, tiến độ hoàn thành Quý III/2023 và Tố cáo các sai phạm của chủ đầu tư.

Nhiều người mua nhà Goldmark City dựng lều bạt phản đối chủ đầu tư

Đại diện Ban quản trị các tòa nhà lên tiếng

Một đại diện cư dân cho biết, tại cuộc họp vừa qua với sự có mặt đại diện của các bên gồm; UBND phường Phú Diễn, UBND quận Bắc Từ Liêm, đại diện chủ đầu tư và đại diện các BQT chung cư R1, R2, R3, R4, Khu Saphire - Goldmark City.

Nội dung cuộc họp xác minh các nội dung trong đơn, tuy nhiên sau đó vẫn không giải quyết được vấn đề theo đại đa số ý kiến của đại diện người mua nhà.

Cư dân dựng lều trước công trình

Ông Lê Quang Giáp – Tổ trưởng Tổ dân phố 20, cho biết, UBND TP Hà Nội chấp thuận điều chỉnh Chủ trương đầu tư ... Xây dựng Khu C – Tòa TTTM – Dịch vụ cao 40 tầng; mà không tham khảo ý kiến cư dân tổ dân phố 20 và 21, khiến người dân cả hai tổ rất bức xúc với Quyết định này.

Bởi lẽ, 9 nhà cao 40 tầng với gần 5000 hộ, mật độ dân số gần 200.000 người/km2. Nếu điều chỉnh Quy hoạch, xây TTTM Khu C, từ 5 tầng lên 40 tầng, (tăng thêm 682 căn hộ, dân số tăng thêm hơn 2500 người) thì mật độ dân số sẽ tăng trên 200,000 người/km2 sẽ rất nhiều nguy cơ có xảy ra.

Đặc biệt nếu có sự cố cháy nổ, hoặc các sự cố khác, thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.

Ông Giáp đề nghị lãnh đạo các cấp có các biện pháp kịp thời, không cho CĐT xây TTTM Khu C cao 40 tầng. Đề nghị CĐT phải cam kết nếu xây dựng khu C thì chỉ được xây có chiều cao không quá 05 tầng đúng như chủ đầu tư đã cam kết và quảng cáo khi bán căn hộ.

Rất nhiều băng rôn phản đối chủ đầu tư

Ông Trương Việt Anh – Trưởng BQT R3, đề nghị UBND Quận tập trung giải quyết các vấn đề nằm trong thẩm quyền của UBND Quận; đối với những vấn đề vượt thẩm quyền đề nghị Quận có báo cáo với thành phố để giải quyết.

Thứ nhất, Chủ đầu tư đã có nhiều thay đổi, điều chỉnh trong quá trình thực hiện dự án đối với dự án Goldmark City. Cụ thể, cư dân không đồng tình với việc điều chỉnh tăng số căn hộ để bán trong khi hệ thống hạ tầng chưa đáp ứng đối với nhu cầu thay đổi dẫn đến áp lực lên hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu vực.

Thứ hai, một số vấn đề về thiếu sót vi phạm của chủ đầu tư suốt bao lâu nay vẫn không được khắc phục. Quá trình trao đổi với các bên người dân nhận thấy quy trình thủ tục thi công của Goldmark City nói riêng và khu C chưa đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Tại thời điểm chủ đầu tư triển khai thi công không có biển cảnh báo, biển an toàn; cẩu tháp quay trên đầu nhà dân; không có biện pháp đảm bảo an toàn trong thi công. Bà con phản ánh không nhận được thông tin, cũng như tham vấn trong công tác đầu tư xây dựng công trình.

Đề nghị Chủ đầu tư công khai cho cư dân được biết và giải đáp các nội dung trên.

Dù vậy vẫn xuất hiện những chiếc xe chở vật liệu vào công trường

Ông Đặng Tiền Phương - Trưởng BQT R4, đặt vấn đề, Quy hoạch điều chỉnh tăng thêm 944 căn so với quy hoạch được duyệt năm 2011. Đối với việc điều chỉnh tăng năm 2016 mà không xin ý kiến cư dân đã ký hợp đồng mua bán căn hộ năm 2015 là đúng hay sai?!.

Việc tăng căn hộ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống cư dân. Về sai phạm của chủ đầu tư:

"Chủ đầu tư lừa dối khách hàng quảng cáo sai sự thật (an ninh 3 lớp). Chủ đầu tư thể hiện Khu C 5 tầng được thể hiện trong các ấn phẩm; sa bàn tuy nhiên sau đó chủ đầu tư đã xúc tiến việc xây dựng khu C 40 tầng. Bản thân Chủ đầu tư cũng khẳng định khu C xây dựng 5 tầng tại công văn số 171 của Chủ đầu tư".

Chiếc xe của cư dân túc trực

Cũng tương tự, ông Dương Văn Cường, đại diện cho cư dân khu Saphire nêu ý kiến, chủ đầu tư có văn bản 171 năm 2016 khẳng định Khu C có 5 tầng. Đề nghị UBND Quận tham mưu cho UBND thành phố thu hồi quyết định điều chỉnh Khu C.

Theo ông Cường, tại tầng hầm để xe khu Saphire, BQT đã nhiều lần gửi văn bản cho công ty Việt Hân về việc nhà chung cư chỉ có một đơn vị quản lý vận hành tuy nhiên hiện nay hầm xe do đơn vị thứ 2 thứ 3 quản lý, đề nghị UBND Quận quan tâm, đôn đốc giải quyết.

Một số căn hộ của khu Saphire bị giữ sổ hồng do Chủ đầu tư yêu cầu phải đóng phí dịch vụ mới trả sổ hồng. Do trước khi BQT được thành lập, chủ đầu tư thu phí dịch vụ 9.900 đồng, tuy nhiên dịch vụ cung cấp không đáp ứng được với chi phí, do đó cư dân từ chối đóng. Đây là dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản đề nghị UBND Quận quan tâm giải quyết.

Người dân quyết tâm đòi quyền lợi

Ông Ngô Tôn Viện – Trưởng BQT R2, cho hay, nhà chung cư sắp hết bảo hành tuy nhiên Chủ đầu tư chưa đấu nối hạ tầng kỹ thuật, giao thông (ra đường 32 cạnh siêu thị Thành Đô; và đấu nối với Đường Hoàng Quốc Việt).

Chủ đầu tư khẳng định Khu C không có căn hộ để ở?

Tại phần ý kiến của CĐT, ông Lê Ngọc Tiến đại diện đơn vị này cho hay, việc triển khai thực Khu C thuộc dự án "Khu nhà ở, Văn phòng, Dịch vụ - Goldmark City" là thông qua các tài liệu, căn cứ pháp lý của dự án.

Ông Tiến nhận lỗi đối với những gì Công ty chưa làm được trong thời gian qua và cho biết, về quy hoạch của dự án được phê duyệt tại quyết định 2106 năm 2010 của UBND Thành phố. Theo đó Khu A, B, D đã thực hiện xong và được đầu tư bài bản tiện tích công cộng dành cho cư dân.

Riêng Khu C, chủ đầu tư lý giải, tại quyết định 2106 là Văn phòng - Dịch vụ công cộng ký kiệu VP-DV có diện tích < 9238 m2; Diện tích xây dựng công trình = 4156 m2; Chiều cao công trình: 3-5-40 tầng (có tầng hầm giải quyết chỗ đỗ xe và kỹ thuật); Vậy việc xây dựng Khu C 40 tầng là đúng.

Hiện nay theo quyết định 5155 tiếp tục được triển khai với quy mô là 40 tầng theo quy hoạch đã được duyệt.

"Tại thời điểm 2015, 2016 chúng tôi không bán hàng trực tiếp mà qua các sàn. Do đó thông tin Khu C 5 tầng có thể là do các sàn cung cấp. Chúng tôi sẽ xác minh lại thông tin trên. Chúng tôi khẳng định Khu C khi được phê duyệt là 40 tầng".

Vị này nhấn mạnh, Khu C không có căn hộ để ở mà đây là khu văn phòng - Dịch vụ công cộng để phục vụ cho cư dân khu Goldmark City. Toàn bộ khu dịch vụ thương mại của Goldmark City phần lớn được bố trí tại khu C. Khu C có 3 tầng hầm đỗ xe để phục vụ cư dân Goldmark City. ông Tiến khẳng định Khu C xây dựng đúng theo quy hoạch đã được duyệt.

Theo đại diện chủ đầu tư, việc điều chỉnh tăng 900 căn hộ là tại khu A và khu B. Tại thời điểm 2015 2016 thị trường bất động sản đóng băng, thủ tướng chính phủ có chủ trương giải cứu thị trường bất động sản do đó các căn hộ được chia nhỏ nằm ở khu A và khu B.

"Chúng tôi khẳng định Khu C không có căn hộ, là thương mại dịch vụ phục vụ cho khu vực Goldmark City".

Quyết định 5155 là điều chỉnh chủ trương là gia hạn tiến độ không phải điều chỉnh quy hoạch, Tiến độ khu C đến quý IV/2023. Do đó quyết định 5155 không phải xin ý kiến cộng đồng dân cư theo luật quy hoạch đô thị.

Về quản lý vận hành nhà chung cư tại Goldmark City, đại diện chủ đầu tư, nói: "Chúng tôi sẽ tổ chức làm việc, có buổi đối thoại để tìm tiếng nói chung để giải quyết các vướng mắc tồn tại đối với công tác quản lý vận hành nhà chung cư".

Chủ đầu tư khẳng định khu C không có căn hộ để ở

Người dân thức đêm canh công trình

Đề nghị CĐT tạm dừng thi công

Liên quan đến cuộc họp, về phía chính quyền, lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm yêu cầu chủ đầu tư thực hiện công khai các các thủ tục pháp lý, hồ sơ quy hoạch.

Lãnh đạo giao cho UBND phường giám sát, đôn đốc chủ đầu tư và các ban quản trị thực hiện các nội dung đã nêu trong cuộc họp.

Giao Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị phối hợp với UBND phường Phủ Diễn, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc chủ đầu tư và các đơn vị tham gia thực hiện dự án phải tuân thủ đúng theo nội dung hồ sơ thiết kế cơ sở được phê duyệt.

Công an Quận Bắc Từ Liêm, theo dõi, kịp thời phát hiện, lập hồ sơ xử lý các trường hợp tung tin sai sự thật gây kích động nhân dân để giữ gìn ổn định an ninh trật tự tại địa phương.

Chỉ đạo Công an phường Phú Diễn, kịp thời nắm bắt tình hình an ninh trật tự, báo cáo tham mưu đề xuất xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Kiểm tra theo chuyên đề về vệ sinh môi trường, ô nhiễm tiếng ồn đối về dự án đang triển khai thi công.

Đồng thời, lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm đề nghị chủ đầu tư tạm dừng thi công để bổ sung khắc phục các thiếu sót đảm bảo công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, bổ sung các biển cảnh báo theo quy định.

Đối với việc thi công buổi tối Chủ đầu tư cần làm việc với cư dân thống nhất thời gian thi công.

Phối hợp với các ban quản trị thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật; làm việc phối hợp trên tinh thần hợp tác thiện chí để giải quyết các công việc liên quan tránh phát sinh tranh chấp khiếu kiện không đáng có, giữ gìn ổn định an ninh trận tự tại địa phương.

Được biết, hiện nay cũng với những nội dung trên, Đơn kêu cứu và tố cáo với hơn 600 chữ ký của các cư dân chung cư Goldmark City vừa gửi đi các lãnh đạo, các cấp.

https://afamily.vn/cu-dan-goldmark-city-tiep-tuc-dung-leu-thau-dem-phan-doi-chu-dau-tu-20220313120155047.chn