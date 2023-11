Hàng loạt ô tô bị khóa bánh, cấm ra vào chung cư Artemis: "Cuộc chiến" chưa có hồi kết giữa cư dân và chủ đầu tư

Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Nghĩa Hiển (đại diện cư dân Atermis) cho biết, một cuộc họp đã được tổ chức hôm 9/11 giữa đại diện Phòng Quản lý đô thị quận Thanh Xuân, chủ đầu tư chung cư và các bên liên quan nhằm giải quyết vấn đề tồn tại. Tuy nhiên, chủ đầu tư vẫn từ chối cho xe của cư dân nằm trong cái gọi là "danh sách đen" ra vào hầm, mặc dù có người trong đó đã đóng tiền theo mức giá mới mà chủ đầu tư áp dụng. Có nhiều ô tô bị chủ đầu tư tự ý cho bảo vệ khóa bánh, bị cẩu xe đi, rồi ra thông báo phạt tiền và phải chịu thêm chi phí cẩu xe tới 3 triệu đồng.

Ông Hiển cho biết, đến nay cư dân vẫn đang chờ đợi quyết định cuối cùng từ phía UBND quận (theo kế hoạch quyết định sẽ được công bố vào ngày 16/11. Trong thời gian chờ đợi quyết định "phân xử" từ chính quyền quận Thanh Xuân, nhiều người tạm thời không để xe ở dưới tầng hầm.

"Chúng tôi tạm thời để xe ở khu sảnh, đây là diện tích chung, có người trông coi, một số khác từ đi gửi bên ngoài, vì nếu để trong hầm thì chủ đầu tư khóa bánh, gây khó khăn", ông Hiển nói và cho biết cư dân không chấp nhận phí trông gửi xe mới của chủ đầu tư, mong chính quyền sớm có quyết định.

Chủ đầu tư khóa bánh xe của một số cư dân (hình ảnh ghi nhận hôm 8/11)

Chủ đầu tư: "Đừng hy vọng ra vào"

Tại buổi họp ngày 9/11 nêu trên, ông Đoàn Thành Nhân - Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm Quyền Giám đốc điều hành Công ty cổ phần đầu tư MHL (chủ đầu tư chung cư Artemis) khẳng định việc quyết định tăng giá và cơ sở tăng giá trông giữ xe của mình là đúng.

Cụ thể, mức thu mới áp dụng riêng với cư dân là 2,3 triệu/tháng (dành cho một số lượng nhất định), xe máy 120.000 đồng/tháng (mỗi hộ 1 xe). Mức này theo ông Nhân là ưu đãi hơn với mức thu thương mại (2,9 triệu đồng/tháng).

Theo chủ đầu tư, giá trông giữ xe mới áp dụng theo Quyết định số 44 của UBND TP Hà Nội và Thông tư về giá của Bộ Tài chính. Lý do nữa để tăng giá dịch vụ này là hầm gửi xe đã nâng cấp và áp dụng công nghệ thông minh như nhận diện thông qua thẻ, nhận diện khuôn mặt người dùng, biển số xe, hệ thống camera.

Đại diện chủ đầu tư đã khẳng định, hầm gửi xe là tài sản riêng của chủ đầu tư và làm theo quy định của pháp luật.

"Chúng tôi sẽ kiên quyết không mở gần chục xe ô tô vi phạm của cư dân bị khóa bánh trong thời gian qua, đồng thời tiếp tục xử phạt chủ xe và khóa những xe vi phạm quy định tại chung cư. Đến thời điểm hiện tại tôi không nể nang và sẽ không hòa giải với bất cứ đơn vị nào nữa. Ở trong hầm chủ đầu tư sẽ chỉ làm theo nội quy của hầm. Tất cả những chủ xe vi phạm nội quy sẽ bị khóa xe dưới hầm, đừng hy vọng ra vào", đại diện chủ đầu tư nói.

Hiện tại nhiều cư dân chung cư Artemis phải tạm gửi xe phía bên ngoài

Về phía chính quyền, vị đại diện UBND phường Khương Mai đề nghị chủ đầu tư chung cư Atermis khi xây dựng phương án tăng giá dịch vụ trông giữ xe phải căn cứ vào các quy định hiện hành.

Cụ thể là Quyết định 44 của UBND TP. Hà Nội và Thông tư 25 của Bộ Tài chính để phù hợp với điều kiện thực tế, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng cư dân, để ổn định cuộc sống và an ninh trật tự được đảm bảo.

Đại diện Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, việc đòi quyền lợi của cư dân tại chung cư Atermis là cần thiết và công an quận ủng hộ. Tuy nhiên, Công an quận Thanh Xuân đề nghị cư dân và chủ đầu tư khi xảy ra tranh chấp, đòi quyền lợi có thể kiến nghị, khiếu kiện lên các cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật. Hai bên tránh để xảy ra những hành động vượt quá kiểm soát, vừa vi phạm pháp luật, lại gây mất mỹ quan đô thị…

Người dân phản đối phí gửi xe mới do chủ đầu tư đưa ra

Cần ổn định cuộc sống của người dân

Kết luận cuộc họp, ông Hoàng Trung Thành - Phó Trưởng Phòng Quản lý đô thị quận Thanh Xuân (Hà Nội) khẳng định: "Tòa nhà Artemis không nằm trong (hay trên) vành đai 2 của Hà Nội mà nằm ngoài đường vành đai 2 và trong vành đai 3. Đề nghị chủ đầu tư có văn bản giải trình về sự việc. Đề nghị chủ đầu tư điều hành trở lại trạng thái bình thường trong 1 tuần để ổn định cuộc sống của người dân và tình hình an ninh trật tự. Chúng tôi sẽ có những văn bản trả lời trong thời gian tới. Trong trường hợp các bên không thỏa mãn nguyện vọng thì có thể kiện ra tòa", đại diện Phòng Quản lý đô thị quận Thanh Xuân nhấn mạnh.

Sau cuộc họp, các cư dân cũng không đồng ý với nhiều ý kiến của chủ đầu tư khi làm việc với phía UBND quận Thanh Xuân.

Cũng trong cuộc trao đổi sáng 15/11, ông Hoàng Nghĩa Hiển, cho rằng, chủ đầu tư không thể áp dụng tăng giá vì địa bàn cư dân đang sinh sống không phải là "phố cổ".

"Chúng tôi khẳng định hầm không phải của chủ đầu tư, chủ đầu tư nói thế thì không ai nghe được. Yêu cầu chủ đầu tư phải tôn trọng pháp luật, giá dịch vụ theo cơ chế thị trường, quy định hiện hành. Vị trí tòa nhà theo luật là nằm ngoài vành đai 2 và trong vành đai 3. Vì vậy không có căn cứ nâng mức giá như hiện nay".

Đại diện cư dân chung cư Atermis nhấn mạnh, căn cứ tăng mức giá của chủ đầu tư là chưa hợp lý, trong khi hầm trông giữ xe đã sử dụng hơn 6 năm nay nhưng chưa được bảo trì, bảo dưỡng đúng mức. Đại diện cư dân đề nghị UBND quận Thanh Xuân, cần sớm có văn bản giải quyết sự việc. Trong đó, cư dân đề nghị khi tranh chấp chưa thể giải quyết được thì phải giữ nguyên hiện trạng.

"Chúng tôi mong muốn phía UBND quận Thanh Xuân có những thông báo hay văn bản hướng dẫn để cư dân ổn định cuộc sống. Khi chưa đi đến thống nhất phương án mới, phải tạm thời giữ nguyên hiện trạng. Chủ đầu tư không thể đơn phương làm theo ý của mình. Thích thì đưa ra luật chơi bằng nội quy của mình, bất chấp quy định pháp luật, ép cư dân như hiện nay được", các cư dân đề nghị.

Vụ lùm xùm tại chung cư cao cấp Artemis (số 3 Lê Trọng Tấn, quận Thanh Xuân, Hà Nội), khiến chính quyền phải vào cuộc