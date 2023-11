Quận Thanh Xuân đề nghị chủ đầu tư tòa nhà Artemis làm theo văn bản của Quận

Chủ đầu tư vẫn khẳng định tăng giá trông giữ xe là không sai

Ngày 27/11, UBND phường Khương Mai (quận Thanh Xuân, Hà Nội) tổ chức cuộc họp với cư dân và chủ đầu tư tòa nhà Artemis (số 3, Lê Trọng Tấn) cùng đại diện công ty cổ phần đầu tư IMG để bàn về kế hoạch thành lập Ban Quản trị tòa nhà và các nội dung đang gặp vướng mắc hiện nay. Tham dự cuộc họp có đại diện các phòng ban chức năng của UBND quận Thanh Xuân, lãnh đạo, cán bộ chuyên môn của UBND phường Khương Mai.

Ông Nguyễn Duy Lâm - Phó Chủ tịch UBND phường Khương Mai (quận Thanh Xuân, Hà Nội) chủ trì cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, ông Đoàn Thành Nhân (người được ủy quyền đại diện chủ đầu tư chung cư Artemis-MHL) khẳng định: "Hầm gửi xe là tài sản riêng của chủ đầu tư, tất cả diện tích của khu văn phòng và trung tâm thương mại được chúng tôi chuyển nhượng cho đơn vị khác, ước tính khoảng 55% diện tích, khu căn hộ chiếm khoảng 45%. Việc chúng tôi tăng giá gửi xe trong thời gian qua là không sai".

Theo người được ủy quyền đại diện chủ đầu tư chung cư Artemis, văn bản số 2233 của Quận Thanh Xuân gửi chủ đầu tư là Công ty cổ phần đầu tư MHL ngày 16/11/2023 đã không áp dụng hầm xe trông giữ xe thông minh: "Chúng tôi viện dẫn khác với UBND quận Thanh Xuân khi áp dụng hầm xe trông giữ xe thông minh".

Ông Đoàn Thành Nhân (người được ủy quyền đại diện của chủ đầu tư chung cư Artemis-MHL)

Cư dân mong muốn các bên hành xử phải theo quy định của pháp luật

Phản biện ý kiến của người được ủy quyền đại diện chủ đầu tư chung cư Artemis, đại diện cư dân chung cư Artemis nêu, theo Thông tư hợp nhất 05/VBHN-BXD ban hành ngày (7/9/2021) quy định việc đóng kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư được thực hiện theo thỏa thuận giữa chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư với đơn vị quản lý vận hành trên cơ sở các quy định của pháp luật về nhà ở.

Việc sử dụng kinh phí quản lý vận hành, kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư phải bảo đảm đúng mục đích, công khai, minh bạch, theo đúng quy định của pháp luật về nhà ở và Quy chế này; việc đóng góp các khoản phí, lệ phí trong quá trình sử dụng nhà chung cư phải tuân thủ các quy định của pháp luật.

"Kể cả chủ đầu tư muốn tăng phí quản lý, gửi xe với bất kỳ mức giá nào phải thỏa thuận với cư dân và phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ở đây chúng ta chỉ thấy sự thông báo một chiều đến từ phía chủ đầu tư, không có bất kỳ cuộc họp nào tham khảo xin phép ý kiến cư dân cũng chưa có 1 văn bản từ chính quyền nào công nhận việc tăng giá này là hợp pháp. Trong thông tư 05 cũng quy định trong trường hợp chỗ để xe là sở hữu chung thì ban quản trị quản lý và giao cho đơn vị quản lý vận hành.

Như vậy khi chủ đầu tư chưa chứng minh được phần hầm là sở hữu riêng (ngoài hợp đồng mua bán còn là nghĩa vụ tài chính với Nhà nước + sổ hồng chứng minh chủ đầu tư là chủ sở hữu) thì mọi công tác quản lý vận hành bãi đỗ xe trước khi có ban quản trị đều cần phải bàn bạc, thống nhất với cư dân. Kể cả chủ đầu tư chứng minh được đây là sở hữu riêng vẫn phải thỏa thuận với cư dân và được sự xem xét, giải quyết vướng mắc nếu phát sinh từ UBND Quận Thanh Xuân", các cư dân nêu ý kiến.

Ông Nguyễn Đình Minh một trong những người đại diện cư dân chung cư Artemis dự và phát biểu tại cuộc họp.

Đại diện cư dân chỉ ra, trong Biên bản cuộc họp đã ký năm 2018 giữa đại diện ACC Thăng Long, đại diện cư dân và đại diện phường Khương Mai, chủ đầu tư thống nhất với cư dân Artemis sẽ không tăng giá gửi xe (1.500.000 triệu đồng/tháng với xe ô tô không quá 9 chỗ) trước khi thành lập Ban quản trị, vậy việc chủ đầu tư tự ý tăng giá xe là không tôn trọng thỏa thuận này.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội và Văn bản số 2233/UBND-QLĐT ngày 16/11/2023 của Quận Thanh Xuân gửi chủ đầu tư là Công ty cổ phần đầu tư MHL, Quận Thanh Xuân nêu rõ chung cư Artemis nằm ngoài vành đai 2 và trong vành đai 3 nghĩa là mức thu tối đa đối với ô tô không quá 9 chỗ là 1.800.000 triệu đồng/tháng.

"Chủ đầu tư viện dẫn lý do bãi xe thông minh để áp đặt mức giá vượt quy định nhưng không chứng minh được trang thiết bị quản lý bãi xe là đủ tiêu chuẩn thông minh. Muốn được công nhận là bãi xe thông minh thì phải có giấy chứng nhận, có sự công nhận của cơ quan có thẩm quyền và Nhà nước, bãi xe thông minh không thể công nhận với nhau bằng miệng. Khi chưa có sự công nhận hợp pháp, chủ đầu tư không có quyền áp giá xe mới đối với cư dân", đại diện cư dân khẳng định.

Cư dân Artemis yêu cầu chủ đầu tư khi ban hành mức phí trông giữ xe phải đảm bảo đúng pháp luật và các cơ quan ban ngành có thẩm quyền phê duyệt: "Hợp tác phải dựa trên sự tôn trọng và bình đẳng, cư dân mua nhà ở đây không nợ nần hay xin ơn từ chủ đầu tư, chúng tôi tôn trọng cam kết vậy tại sao phía chủ đầu tư lại cư xử như bề trên với cư dân? Quyền lợi của cư dân được quy định trong hợp đồng khi mua bán nhà là có 1,5 chỗ đỗ xe/1 căn hộ, tuy nhiên khi cư dân đóng theo mức giá cam kết 1,5 triệu đồng/tháng trước khi thành lập Ban quản trị thì bị từ chối sử dụng dịch vụ, bị chặn xe, bị khóa bánh và cẩu xe xâm phạm tài sản như hiện nay".

Một số ý kiến khác của cư dân cho rằng: “Nếu chủ đầu tư viện dẫn đầu tư nơi trông giữ xe thông minh, giảm người vận hành xuống, tăng suất gửi xe lên… thì theo lý thông thường phải giảm giá gửi đi, chứ tăng giá thì rất khó chấp nhận.

Hiện nay còn nhiều xe của cư dân bị chủ đầu tư cấm, không thể vào hầm mặc dù đã đóng tiền gửi khiến đời sống cư dân rất bất ổn, không thể làm được các việc khác. Nếu cư dân biết trước như thế này thì không bao giờ cư dân chúng tôi mua nhà của chủ đầu tư. Đề nghị UBND Phường Khương Mai, quận Thanh Xuân làm hết trách nhiệm của mình. Khi giải quyết dựa trên pháp luật, xử lý vấn đề làm sao cho nhân văn”.

Yêu cầu chủ đầu tư làm theo văn bản hướng dẫn của UBND quận Thanh Xuân

Sau khi nghe ý kiến các bên cho thấy, hiện nay, chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện theo văn bản số 2233/UBND-QLĐT của UBND quận Thanh Xuân, ông Phạm Thanh Tùng - chuyên viên Phòng Quản Lý Đô thị quận Thanh Xuân đề nghị chủ đầu tư thực hiện đúng theo văn bản số 2233/UBND-QLĐT của UBND quận Thanh Xuân: “Nếu chủ đầu tư có ý kiến chưa đồng thuận, có thể gửi văn bản phản hồi, kiến nghị lên cơ quan có thẩm quyền”.

Tòa nhà chung cư Artemis trên trục đường Lê Trọng Tấn. Ảnh: Cổng thông tin điện tử quận Thanh Xuân

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Duy Lâm - Phó Chủ tịch UBND phường Khương Mai (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đề nghị, chủ đầu tư phải căn cứ theo văn bản số 2233/UBND-QLĐT của UBND quận Thanh Xuân để vận hành đảm bảo đúng quy định của pháp luật, tạo sự đồng thuận nhất trí của cư dân.

Về nội dung chuẩn bị công tác tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu, Phó Chủ tịch UBND phường Khương Mai đề nghị chủ đầu tư và đại diện cư dân phối hợp để xây dựng các bộ dự thảo, nội quy, quy chế, chuẩn bị nội dung có liên quan đến việc tổ chức hội nghị nhà chung cư.

UBND phường Khương Mai đề nghị Công an phường, Công an quận Thanh Xuân nắm bắt tình hình để kịp thời tham mưu UBND phường giải quyết, không làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

“UBND phường Khương Mai sẽ nỗ lực với hết tâm huyết của mình, tháo gỡ những khúc mắc, rào cản còn có, triển khai lại trình tự để bầu Ban quản trị lần đầu trong tháng 12/2023. Đề nghị cư dân và chủ đầu tư phối hợp với UBND phường để bầu ra Ban quản trị”, ông Nguyễn Duy Lâm nhấn mạnh.