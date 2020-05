Thế giới hôn nhân: Cậu con trai bị ném đá “mất dạy”, dọn đến ở với tiểu tam thay vì mẹ đẻ đáng thương hay đáng giận?

Thế giới hôn nhân đã đi hết tập 12. Chỉ còn 4 tập nữa là bộ phim kết thúc mà khán giả không thể biết điều gì biên kịch đã sắp đặt sẵn đợi họ phía trước. Bộ phim liên tục có những cú đổi chiều ngoạn mục làm khán giả bất bình. Bộ phim có sẵn cả dàn diễn viên bị ghét thậm tệ. Đáng nói là, cậu bé Joon Young đã bị xếp chung hàng ngũ với ông bố tồi Lee Tae Oh.

Trên mạng xã hội Hàn cũng như Việt, Lee Joon Young bị "ném đá" không kém gì bố đẻ. Một loạt hành động của cậu bị xem là "hư đốn", "mất dạy", "phản bội". Thậm chí có người còn bình luận ác miệng: "Đẻ ra đứa con như Joon Young thà không đẻ còn hơn".



Nhưng xét cho kĩ, Joon Young có đáng để bị ghét như vậy hay không? Nếu đặt mình vào vị trí của Joon Young, hẳn người ta sẽ nghĩ khác. Rằng: "Phải làm con của hai người bố mẹ như vậy thực sự là một bất hạnh".

Joon Young, cậu bé lớn lên trong giàu có, êm ấm, trong sự chăm sóc chu đáo và tình yêu thương của cả bố lẫn mẹ. Cậu được học trường quốc tế. Sáng sáng, cậu ngồi ăn bữa sáng mà mẹ đã chuẩn bị sẵn, nghe mẹ dặn dò và nhìn cảnh bố mẹ ôm hôn nhau âu yếm chào tạm biệt. Bỗng một ngày kia, cậu chứng kiến người bố mà cậu luôn ngưỡng mộ lén lút ra sau vườn hôn 1 cô gái khác ngay trong bữa tiệc sinh nhật của ông, ngay sau khi ông nói những lời ngọt ngào có cánh dành cho vợ mình.

Trước khi chuyện ngoại tình của bố bị phát hiện, Joon Young đã có một cuộc sống trong mơ.

Joon Young đã giấu biệt chuyện đó đi, giấu cả bức ảnh chụp bằng chứng ngoại tình ở trong máy. Vì sao? Vì cô bạn gái thân của cậu có bố mẹ ly hôn. Cậu sợ rằng, mình cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh như bạn mình, sẽ mất bố, mất gia đình hiện tại, sẽ cô đơn, sẽ không còn được yêu thương. Thời điểm đó, Joon Young còn là học sinh tiểu học.

Nhưng cha mẹ cậu lại cứ nghĩ rằng chuyện người lớn trẻ con không biết gì. Khi Ji Sun Woo âm thầm tiến hành hàng loạt kế hoạch để giành phần thắng trong cuộc chiến ly hôn, cô đã lôi con trai vào cuộc. Cô tổ chức những bữa ăn gia đình có tính toán với cả nhà tình địch Da Kyung, nói những lời bóng gió sắc như dao cạo để ngầm cảnh cáo ả tiểu tam và gã chồng bội bạc. Cô không hề biết rằng, những lời cô nói trên bàn ăn Joon Young đều hiểu cả. Cho nên, khi Joon Young không chịu nổi không khí căng thẳng mà đứng lên xin phép ra về, Sun Woo vẫn thản nhiên tiếp tục màn diễn xuất hạ bệ đối thủ, chẳng mảy may quan tâm tới tâm trạng của con.

Lặng lẽ chứng kiến sự giả tạo của bố và mẹ, Joon Young vừa đau khổ vừa lo lắng. Nhưng điều cậu lo lắng đã thành sự thật, mẹ cậu quyết định ly hôn. Lee Tae Oh thì không thèm tính, nhưng Ji Sun Woo trong suốt cuộc chiến khốc liệt ấy, cô chỉ chăm chăm giành phần thắng, giành đứa con trai duy nhất của mình, mà không hề biết rằng, cậu bé đã tổn thương nặng nề như thế nào.

Đó là lý do mà cậu đã phản ứng dữ dội với mẹ: "Bố phản bội mẹ chứ không phản bội con". Điều khiến Joon Young nói ra những lời ấy không phải để tấn công mẹ mình, mà cậu bé vẫn bám víu vào một hy vọng mong manh, rằng bố mẹ cậu sẽ suy nghĩ kĩ chuyện chia tay. Tiếc là, không một ai trong hai người họ nói chuyện với cậu, hỏi ý kiến của cậu, tâm sự với cậu, hỏi xem cậu cảm thấy thế nào. Joon Young bị bỏ rơi trong lúc hai người lớn mải "chiến nhau" và mải vuốt ve vết thương của riêng họ.

Joon Young bị bỏ rơi trong lúc hai người lớn mải "chiến nhau" và mải vuốt ve vết thương của riêng họ.

Bi kịch xảy ra tới Lee Joong Young khốc liệt hơn nhiều cô bạn thân. Cô bé dẫu sao vẫn được bình an sau quãng thời gian sóng gió của bố mẹ. Còn Joon Young thì không. Vì bố mẹ cậu thuộc tầng lớp trên, tầng lớp những người giàu có, thành đạt nên họ cũng bị gièm pha đồn thổi nhiều hơn. Chưa kể, chuyện bố cậu ngoại tình, đánh vợ rồi bỏ vợ theo cô bồ trẻ đẹp đủ sức tạo thành dư luận hạ gục cậu bé 10 tuổi.

Suốt hai năm sau đó, Joon Young không nhận được bất kỳ cuộc gọi hỏi thăm nào của bố. Cậu thành đứa trẻ mất bố. Còn mẹ cậu, như chính Ji Sun Woo thừa nhận với bác sĩ tâm lý Kim: "Tôi đã mải chiến đấu với nỗi đau khổ của mình mà không biết Joon Young thành ra như vậy."

Joon Young non nớt, ngây thơ một mình vật lộn với nỗi đau quá sức chịu đựng của một đứa trẻ. Cậu cứ nghĩ rằng chính bức ảnh mình chụp trộm bố hôn người khác là lý do khiến mẹ biết chuyện ngoại tình của bố. Cậu nghĩ mình là nguyên nhân phá vỡ gia đình của mình. Đêm đêm, mẹ cậu uống rượu để cố ngủ được. Còn cậu thì rơi vào chứng rối loạn nhân cách mất kiểm soát. Cậu ăn trộm đồ dùng học tập của bạn, cào xước xe ô tô. Hai mẹ con thì không nói chuyện gì với nhau ngoài những câu như: Con ăn chưa? Con học bài chưa?

Joon Young non nớt, ngây thơ một mình vật lộn với nỗi đau quá sức chịu đựng của một đứa trẻ.

Khi Joon Young vô tình gặp bác sĩ Kim Yoon Gi và được bác sĩ trị liệu tâm lý, Ji Sun Woo cũng không hề hay biết cho tới tận 6 tháng sau. Thế rồi, vì nghi ngờ bác sĩ Kim "đâm sau lưng", muốn cướp chiếc ghế viện phó của mình, Ji Sun Woo cấm anh lại gần con trai, cắt đứt quá trình trị liệu. Vậy là, người duy nhất mà Joon Young có thể chia sẻ tất cả mọi suy nghĩ của mình cũng không còn nữa.



Mọi chuyện trở nên trầm trọng hơn khi ông bố tồi Lee Tae Oh đưa vợ đẹp con xinh về lại quê nhà Go San. Sự thật không thể phủ nhận là, ông bố tồi Lee Tae Oh gần gũi và hiểu con trai mình hơn Ji Sun Woo. Anh ta biết con trai thích gì, phải làm gì thì cậu bé sẽ vui, điều mà Ji Sun Woo không biết.

Nhiều khán giả mắng Joon Young không biết đúng sai, 5 lần 7 lượt bảo vệ người bố đốn mạt, chống lại mẹ mình. Nhưng thế thì oan cho Joon Young quá rồi. Joon Young sao có thể biết được những gì bố mình làm sau lưng mình? Thêm vào đó, dù Lee Tae Oh khốn kiếp đến đâu, chuyện anh ta yêu con trai mình là sự thật. Và phân tích như bác sĩ Kim thì: "Cậu bé vừa hận bố lại vừa yêu bố, luôn mong chờ bố sẽ dành tình cảm cho mình như xưa".

Joon Young cũng chỉ lạnh lùng với mẹ bề ngoài thôi, còn người mà cậu yêu thương nhất, quan tâm nhất chính là mẹ. Nhớ cái buổi cậu về nhà bố và được "dì ghẻ" gạ ngủ lại qua đêm, chỉ vì nghe giọng nói khác lạ của mẹ, Joon Young đã thay đổi ý định, bắt bố đưa ngay về nhà vì lo lắng có chuyện với mẹ. Quả thực, đêm hôm đó, Park In Kyu đã đập vỡ cửa kính tấn công Ji Sun Woo.

Khi bị bạn ở trường nói xấu mẹ, Joon Young cũng không ngại đứng ra bảo vệ mẹ mình.

Cuối cùng là, cậu quyết định về sống với bố không phải vì ghét mẹ. Mà vì nghe lời kích động của ả tiểu tam, Joon Young - với mặc cảm tội lỗi suốt 2 năm qua - tiếp tục nghĩ rằng chính vì cậu mà mẹ phải gánh chịu những tổn thương, chịu những lời đàm tiếu. Nếu không có cậu, mẹ cậu sẽ rời khỏi Go San, sẽ sống thoải mái hơn, làm lại cuộc đời. Joon Young sang ở với bố là vì thương mẹ, chấp nhận cuộc sống chẳng lấy gì làm vui vẻ thoải mái ở căn biệt thự mênh mông.

Joon Young sang ở với bố là vì thương mẹ, chấp nhận cuộc sống chẳng lấy gì làm vui vẻ thoải mái ở căn biệt thự mênh mông.

Cũng đừng trách Joon Young khi cậu tỏ ra khó chịu với việc mẹ thường xuyên đi với bác sĩ Kim. Với một đứa trẻ 10 tuổi đã bị tan vỡ tổ ấm, bị bố bỏ rơi để chạy theo nhân tình, Joon Young luôn lo sợ mẹ cũng sẽ làm thế với mình. Cậu khó có thể chấp nhận được việc có một người đàn ông khác bước chân vào cuộc sống của hai mẹ con cậu. Mọi đứa trẻ rơi vào hoàn cảnh của Joon Young đều sẽ như Joon Young mà thôi.

Trong diễn biến tiếp theo của Thế giới hôn nhân, chuyện ăn cắp vặt ở trường của Joon Young chính thức bại lộ. Ji Sun Woo có lẽ sẽ nhận ra cô phải thay đổi trước khi quá muộn. Cô đã không nghe lời tư vấn của bác sĩ Kim Yoon Gi, rằng cần ưu tiên thời gian cho Joon Young chứ không phải mải mê kiếm tiền. Bởi cái Joon Young cần không phải vật chất mà là sự quan tâm chia sẻ. Sun Woo cũng đã không nghe lời khuyên của Ye Rim, rằng nên chấp nhận thua cuộc, chấp nhận nhường bước, chấp nhận cho Lee Tae Oh thắng để thực sự chấm dứt khỏi cuộc hôn nhân cũ.

Nhưng Sun Woo sẽ sớm nhận ra thôi. Một người mẹ như cô chắc chắn sẽ tỉnh ngộ, sẽ biết rằng, kẻ chấp nhận thua cuộc trong cuộc chiến hôn nhân này mới là kẻ mạnh. Và chỉ có kẻ đó mới có khả năng chữa lành vết thương cho con trai mình và chính bản thân mình.

Trên tất cả, Joon Young tội nghiệp rất đáng thương và đáng được cứu rỗi, chữa lành.