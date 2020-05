Thế giới hôn nhân: Từ chối bác sĩ Kim, "bà cả" Sun Woo lên giường với chồng cũ, tiểu tam Da Kyung chính thức bị "nghiệp quật"

Tập 12 Thế giới hôn nhân khiến người xem nóng mặt vì loạt hành xử của "chị đại" Ji Sun Woo. Nhưng xét cho cùng, Sun Woo cũng là đàn bà như mọi người đàn bà khác, dù chồng cũ của mình có là tên đốn mạt vẫn không dễ gì mà quên đi tình nghĩa hôn nhân hơn chục năm trời.

Nối tiếp diễn biến từ tập 11, trong cuộc gặp gỡ "chơi bài ngửa" với bố đẻ tiểu tam Da Kyung, Ji Sun Woo đề nghị ông này bảo vệ Lee Tae Oh. Tuy nhiên, Chủ tịch Yeo nói thẳng với Sun Woo rằng: "Tôi không quan tâm tới tương lai của Lee Tae Oh".

Một mình Sun Woo đã tới sở cảnh sát, nói dối rằng Lee Tae Oh đã ở bên cạnh cô vào thời điểm Park In Kyu tử nạn tại ga Go San. Chiếc nhẫn cưới của Lee Tae Oh mà Min Hyun Seo đưa cho Sun Woo đã được cô mang ra làm bằng chứng. Nhờ vậy, Lee Tae Oh thoát tội.

Ji Sun Woo bất chấp việc có thể bị nghi ngờ giết người, đến đồn cảnh sát nói dối để cứu Lee Tae Oh.

Vì chuyện này mà Hyun Seo vô cùng giận dữ. Cô gái trẻ không còn tin tưởng Ji Sun Woo nữa, đồng thời không quên dẫn chứng bản thân ra để cảnh cáo "chị đại": "Hy vọng cô sẽ không bị rơi vào đường cùng như tôi". Hyun Seo cũng lột trần tâm lý của Sun Woo rằng: "Tôi đã không thể bỏ rơi In Kyu vì anh ta rất đáng thương, một kẻ xấu đáng thương. Như chị đang làm vậy với Lee Tae Oh."

Về phần Lee Tae Oh, anh ta không ngờ "bà cả" lại sẵn sàng nói dối để cứu mình, trong lúc hàng chục cuộc gọi điện cầu cứu bố vợ lẫn cô vợ hai giàu có đều không được hồi âm. Sun Woo thì đã biết được bản chất cuộc hôn nhân tù túng ngột ngạt, bị coi khinh của chồng cũ ở nhà tiểu tam nên lúc chia tay tại đồn cảnh sát, Sun Woo không giấu được đau khổ mà nói với chồng cũ: "Anh bỏ rơi tôi và Joon Young để đổi lấy cuộc sống như thế này ư?".

Bình an trở về, Lee Tae Oh đổi thái độ, lạnh nhạt với vợ trẻ Da Kyung.

Bình an trở về nhà, Lee Tae Oh nổi giận với vợ trẻ. Anh ta không ngần ngại hét vào mặt Da Kyung rằng, người cứu anh chính là Ji Sun Woo. "Dù có thể bị tình nghi và dù biết là nguy hiểm, cô ta vẫn làm vậy chỉ vì anh là bố của Joon Young. Nhưng Da Kyung, anh cũng là bố của Jennie mà. Không phải vậy sao?". Nói xong những lời này, gã chồng tồi của Thế giới hôn nhân đóng sập cửa phòng lại và khóc nức nở. Nước mắt của sự hối hận muộn màng khi nhận ra ai mới là người hết lòng hết dạ vì anh ta.

Lee Tae Oh đổ sụp xuống, khóc nức nở vì hối hận.

Sau sự việc này, Lee Tae Oh không còn tỏ ra ngọt ngào, dỗ dành, lấy lòng cô vợ xinh đẹp, trẻ trung, giàu có nữa. Anh ta thể hiện thái độ lạnh nhạt và ngủ riêng tại phòng làm việc.

Để cứu vãn tình hình, Da Kyung nham hiểm hẹn gặp riêng con trai Joon Young. Lợi dụng tâm lý bất ổn của cậu bé, Da Kyung đã bơm vào đầu Joon Young rằng, chính vì cậu mà mẹ cậu phải chịu đựng cuộc sống khó khăn với vô vàn những lời đồn thổi ác ý tại Go San. Nếu không có cậu, mẹ đã có thể sống tốt hơn, có thể chuyển đến nơi mới làm lại cuộc đời.

Cậu bé Joon Young trúng kế hiểm của "dì ghẻ", quyết định dọn đến sống cùng bố.

Vừa bị kích động bởi đám bạn xấu ở trường, phải nghe những lời đồn không hay về mẹ, trong đó có chuyện nhảm nhí Park In Kyu là người tình trẻ của mẹ mình, lại vừa tin vào những lời thủ thỉ của Da Kyung, Joon Young quyết định dọn tới ở với bố. Điều này khiến cho Sun Woo sốc nặng.

Đáng tiếc là, Sun Woo dù mạnh mẽ, tài giỏi, thông minh, bản lĩnh, thậm chí dám đối đầu ở thế trên với Chủ tịch Yeo, thì cô vẫn là 1 người mẹ thất bại khi không hiểu được con trai mình. Từ việc cắt đứt quá trình tư vấn tâm lý của Joon Young với bác sĩ Kim Yoon Ki, thường xuyên chất vấn con thay vì để cho con một không gian riêng rồi từ từ tìm hiểu, luôn xem con là đứa trẻ chưa có hiểu biết nên không chia sẻ những chuyện người lớn, quá chú trọng tới việc kiếm tiền để lo lắng vật chất cho con thay vì dành nhiều thời gian ở bên con..., tới những hành động bảo vệ con thiếu tinh tế. Tất cả những điều này khiến Sun Woo đẩy con trai ra xa và liên tục làm Joon Young hiểu lầm, cũng như mất đi điểm tựa cuối cùng.

Ji Sun Woo sốc nặng khi con trai rời bỏ mình.

Sun Woo không hề biết rằng, quyết định sang nhà bố ở của Joon Young không phải vì cậu bé yêu bố hơn, hay cảm thấy ngột ngạt khi ở với mẹ. Lý do thực sự là vì cậu luôn nghĩ bản thân đã gây ra lỗi lầm, là nguyên nhân khiến mẹ phải sống khổ sở như hiện tại.

Trong khi đó, ả tiểu tam Da Kyung không ngừng lên các kế hoạch để tách chồng cũ ra khỏi "bà cả". Vừa đưa Joon Young về nhà mình để Lee Tae Oh hết cớ quay lại chốn cũ tình xưa, Da Kyung vội vàng đi nước cờ thứ hai là tống Joon Young sang Mỹ. Thế là cô ta độc chiếm ông chồng tồi này cho bản thân và đứa con gái cưng Jennie của mình.

Lee Tae Oh vô tình biết được kế hoạch này của Da Kyung nên hết sức giận dữ. Anh ta bỏ ra ngoài quán bar, gọi thằng bạn thân duy nhất và cũng tồi như mình là Je Hyuk ra uống rượu. Tại đây, hai gã đàn ông chung team "đàn ông ngoại tình bị phát hiện" nói những lời ân hận muộn màng về hôn nhân và tình yêu.

Hai gã đàn ông tồi uống rượu nói chuyện thế nào là tình yêu đích thực.

Je Hyuk tuyên bố sẽ chinh phục lại vợ mình từ đầu, nhất định sẽ không để mất vợ, nhất định không để bản thân phải hối hận như Lee Tae Oh. "Tôi sẽ không sống được nếu thiếu cô ấy. Thứ mà ta không thể thiếu được như nước hay không khí, đó chính là tình yêu". Je Hyuk còn tiết lộ Ji Sun Woo đã nghĩ tới việc rời khỏi Go San để làm lại từ đầu.



Lời Je Hyuk cùng với rượu đã làm Lee Tae Oh ngậm ngùi. Đúng lúc đấy thì Ji Sun Woo nhắn anh ta tạt qua nhà để lấy đồ cho Joon Young. Không còn cái cớ nào thích hợp hơn, Lee Tae Oh hội ngộ "bà cả".

Cũng không hổ danh là vợ chồng hơn 10 năm, Lee Tae Oh hiểu hết tâm lý của Sun Woo. Anh ta thừa nhận hối hận vì đã kết hôn với Da Kyung, rằng "tình yêu đó thử rồi mới biết chẳng là gì". Anh ta cũng chẳng ngại sĩ diện mà trâng tráo sổ toẹt ra mong muốn của Sun Woo là tạo cớ để được gặp anh ta giữa đêm khuya, là vẫn luyến tiếc anh ta, là ân hận vì những chuyện trong quá khứ, là muốn được anh ta ôm vào lòng.

"Chị đại" Sun Woo giờ đây chẳng còn cái bản lĩnh lạnh lùng thản nhiên ngồi ăn cơm, tay cầm đũa mà lời nói thì "chiếu tướng" cả nhà chủ tịch Yeo. Trước những câu "bóc trần" của gã chồng cũ đốn mạt, Sun Woo miệng thì chửi "đồ điên", tay thì tát anh ta, nhưng gương mặt thì đau khổ bẽ bàng vì anh ta nói sự thật mất rồi.

Vậy là chẳng còn giữ chút lòng tự tôn cuối cùng, Ji Sun Woo lao vào ôm hôn ngấu nghiến gã đàn ông mà cách đó chưa lâu, cô từng tận cùng thù hận. Cả hai đã có một đêm cuồng nhiệt hơn cả tân hôn trong lúc tiểu tam Da Kyung mất ngủ, thức trắng đêm gọi điện cho chồng trong vô vọng.

Tập 12 kết thúc bằng đoạn hội thoại trong bóng đêm hoan lạc của Lee Tae Oh và Ji Sun Woo.

- Anh... quay lại được không?

- Không được. Anh cố giữ cuộc hôn nhân của anh đi.

Diễn biến tiếp theo của Thế giới hôn nhân ngày càng khó đoán. Ji Sun Woo từ chối quay lại với chồng cũ, và trước đó cũng từ chối lời mời đi xem phim đầy tình ý của bác sĩ Kim Yoon Ki. Bác sĩ Kim có kiên trì theo đuổi người phụ nữ mà anh đã hết lòng bảo vệ hay không? Lee Tae Oh sẽ làm gì sau đêm mặn nồng cùng "bà cả"? Da Kyung sẽ thực hiện kế hoạch nào để loại bỏ "bóng ma Ji Sun Woo" ra khỏi cuộc hôn nhân của mình?

Một chi tiết không thể không nhắc tới trong tập 12 Thế giới hôn nhân là việc Chủ tịch Yeo phân tích băng ghi hình tại nhà ga Go San cùng tay sai. Hóa ra, đúng là Lee Tae Oh không giết Park In Kyu. Thời gian anh ta leo lên sân thượng diễn ra sau khi Park In Kyu tử nạn. Vậy ai là thủ phạm thực sự của vụ án này? Lẽ nào Park In Kyu tử tự vì hết đường quay lại với bạn gái Min Hyun Seo? Câu trả lời vẫn chưa được biên kịch tiết lộ.