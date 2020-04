Thế giới hôn nhân: Gã chồng tồi Lee Tae Oh gõ cửa nhà “bà cả” giữa đêm, trâng tráo lột áo ngủ của vợ cũ

Điều duy nhất khiến khán giả thở phào nhẹ nhõm trong tập 11 Thế giới hôn nhân là bác sỹ tâm lý Kim Yoon Ki không phải “nội gián” của Chủ tịch Yeo - bố đẻ Da Kyung. Anh chỉ vô tình gặp người đàn ông quyền lực này ở bãi đỗ xe, khi Joon Young dùng đinh cào xước xe của Chủ tịch Yeo. Bác sĩ Kim đã chủ động tiếp cận ông Yeo để tìm hiểu về cậu bé Joon Young.



Chủ tịch Yeo đề nghị bác sĩ Kim bắt tay với mình, tống khứ Sun Woo ra khỏi chiếc ghế viện phó trước khi tìm cách đẩy cô ra khỏi Go san. Tuy nhiên Kim Yoon Ki đã từ chối. Anh thậm chí còn nói dối rằng, mình không có tư tình gì với Sun Woo mà chỉ dùng chiêu bài tình cảm để hiểu thấu suy nghĩ của cô.

Bác sĩ Kim Yoon Ki nói dối chủ tịch Yeo rằng anh chỉ dùng chiêu bài tình cảm để thấu hiểu suy nghĩ của Sun Woo.

Tuy nhiên, Kim Yoon Ki vẫn nhận vị trí viện phó và điều này khiến Sun Woo hiểu lầm. Cô đã đến thẳng nhà Kim Yoon Ki hỏi lý do. Bác sĩ Kim giải thích rằng anh phải làm vậy là vì Sun Woo. “Tôi phải làm thế để bảo vệ cô Sun Woo”. Kim Yoon Ki chân thành, nhưng Sun Woo đã không tin anh. Lòng hận thù và sự hiếu thắng của Sun Woo khiến cô đang tự đánh mất tất cả.

Bác sĩ Kim đau khổ khi Sun Woo nghĩ anh là kẻ đâm sau lưng.

Tập 11 Thế giới hôn nhân lột tả những mặt trái trong tính cách của Sun Woo, người phụ nữ can trường, mạnh mẽ không ngại bất kỳ ai, cho dù là kẻ nắm trong tay cả Go San như Chủ tịch Yeo hay tên sát nhân In Gyu (Lee Hak Joo). Khi bị mất ghế viện phó, Sun Woo đến thẳng sân golf tìm ông Yeo. Ông bố của ả tiểu tam kiêu ngạo không ngại lộ bản chất thiếu liêm sỉ, nói thẳng với Sun Woo rằng, vì hạnh phúc của con gái ông, ông sẽ dẹp bất cứ thứ gì ngáng đường và khuyên Sun Woo nên biến mất khỏi Go San. Với bản lĩnh của mình, Sun Woo tuyên bố với chủ tịch Yeo rằng, cô sẽ phá bỏ các giới hạn mà mình đặt ra.

Sun Woo đến gặp thẳng chủ tịch Yeo tuyên chiến.

Sun Woo cũng đến gặp tên sát nhân In Gyu sau khi được Hyun Seo (Shim Eun Woo) xác nhận chính Lee Tae Oh đã thuê In Gyu đe dọa cô. Mục đích của Sun Woo là ghi lại bằng chứng nhưng In Gyu nhất định không thừa nhận. Tuy vậy, tay côn đồ máu lạnh này đã bị Sun Woo làm cho cảm động. Hắn khâm phục sự dũng cảm của Sun Woo và khuyên cô hãy biến đi trước khi hắn phải giết chết cô.

“Bà cô không sợ cái gì sao”, In Gyu đã phải thốt lên như thế với Sun Woo. Đúng là Sun Woo không sợ gì cả. Cô dường như có thể làm tất cả mọi thứ để bảo vệ những gì mình có: Địa vị, sự nghiệp, tiền bạc và con trai Joon Young. Nhưng đó chính là mặt trái của Sun Woo, người không bao giờ chịu thua không phải lúc nào cũng là kẻ mạnh.

"Bà cô không sợ cái gì sao", đó cũng là câu mà khán giả muốn hỏi Sun Woo.

Cũng trong tập 11, cuộc hôn nhân của gia đình nhà hàng xóm Sun Woo đã đi đến hồi kết. Hóa ra, cô gái quán bar mà Je Hyuk (Kim Young Min) cặp kè lại do Lee Tae Oh cài vào. Sau đó, chính Lee Tae Oh gửi hàng loạt bức ảnh nóng bỏng của Je Hyuk với gái quán bar cho cô vợ Ye Rim (Park Sun Young) đúng lúc hai người đang ở viện khám vô sinh.

Vậy là Je Hyuk từ team “đàn ông ngoại tình” chuyển sang team “đàn ông ngoại tình bị phát hiện”. Ye Rim sụp đổ, đuổi Je Hyuk ra khỏi nhà và quyết định ly hôn mặc cho chồng quỳ gối cầu xin tha thứ.

Khi biết Lee Tae Oh đang lên hàng loạt kế hoạch trả thù bất kỳ ai liên quan tới vợ cũ, Sun Woo đã cảm thấy có lỗi với Ye Rim. Cô gặp Ye Rim để xin lỗi, và trong cuộc trò chuyện này, Ye Rim đã nói thẳng với Sun Woo rằng: “Cô và Lee Tae Oh như nhau cả thôi.”

Ye Rim khuyên Sun Woo rằng, nếu cô tiếp tục cố chấp và ích kỷ thì sẽ không bao giờ kết thúc được với Lee Tae Oh.

Ye Rim đã gọi cách chống trả đến cùng của Sun Woo là sự ích kỷ. Chính sự ích kỷ đó đã khiến cho Sun Woo không thể thoát ra khỏi cuộc hôn nhân đã kết thúc hai năm và kéo theo hàng loạt hệ lụy dai dẳng và ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Nếu Lee Tae Oh làm tất cả để cứu vãn sự sĩ diện của một thằng đàn ông bị vợ đuổi ra khỏi nhà, thân bại danh liệt cùng tiếng xấu ngoại tình, bỏ vợ bỏ con theo cô gái giàu có; thì Ji Sun Woo cũng làm tất cả để chứng minh cô không thể là kẻ thất bại, nhất định không chịu mất bất kỳ thứ gì đang có.

Cả Lee Tae Oh và Ji Sun Woo đều không chịu nhường bước và điều này dự báo sẽ gây ra những hậu quả kinh hoàng, trong đó có cái chết của Hyun Seo ở cuối tập 11.

Trở lại với tên đốn mạt nhất Thế giới hôn nhân - gã chồng tồi Lee Tae Oh. Liên tục thất bại trong các kế hoạch tấn công Sun Woo, Tae Oh bức bối đến mất kiểm soát. Hắn thực sự không còn là một kẻ đê hèn bình thường nữa mà đã hóa điên. Lần này, Tae Oh yêu cầu In Gyu giết chết Sun Woo với lý do: “Hoặc là cô ta bị giết, hoặc là tôi sẽ chết”. In Gyu nhếch miệng cười, vạch trần tâm lý của Tae Oh: “Đó là tình yêu đấy”.

Ngay sau đó, trong cơn điên loạn vì nhận ra vẫn còn quá lưu luyến vợ cũ, Tae Oh lao xe về nhà Sun Woo, đập cửa đòi vào. Tại đây, hắn phát hiện ra Sun Woo vừa uống rượu vừa mở video đám cưới ngày xưa ra xem với bao tiếc nuối. Tae Oh đã trơ trẽn lột áo Sun Woo, bảo cô hãy cầu xin và van nài anh ta. Nhưng với tính cách nữ cường của mình, Sun Woo chỉ nhìn thẳng vào mặt Tae Oh. Tae Oh vừa khóc vừa đe dọa Sun Woo phải biến khỏi tầm mắt của mình: “Nếu cô không rời khỏi đây, tôi sẽ không biết mình sẽ làm cái gì đâu”.

Lee Tae Oh trơ trẽn lột áo đe dọa Sun Woo, yêu cầu cô phải biến khỏi Go San.

Trước sự đe dọa liên tục từ In Gyu, Tae Oh đã phải rút tiền từ quỹ dự phòng của công ty - vốn là tiền của ông bố vợ quyền lực. Tổng số tiền lên đến 40 triệu won. Những hành động này của Tae Oh đều được “tay trong” của Chủ tịch Yeo báo cáo đều đặn.

Xem ra, trong suốt hai năm lấy vợ trẻ, làm con rể nhà giàu, cuộc sống của Tae Oh chẳng có chút sung sướng nào. Vừa phải khúm núm trước bố mẹ vợ, vừa phải chiều chuộng cô vợ trẻ, thậm chí thường xuyên trông con, bế con cho vợ ăn, đã thế ở công ty nhất cử nhất động đều bị theo dõi sát sao. Tae Oh rời khỏi cuộc sống nghẹt thở với Sun Woo vì sự hoàn hảo của cô thì lại rơi vào một cuộc sống nghẹt thở khác, với áp lực nhân lên gấp bội phần. Chi tiết cứ về đến nhà là Tae Oh phải chỉnh lại cổ áo, tháo bớt cúc cổ cho dễ thở đã thể hiện được sự ngột ngạt, căng thẳng từng ngày của gã đàn ông bất tài.

Thêm một điều khiến người xem nóng mặt trong tập 11 là cảnh Tae Oh an ủi, động viên cô vợ trẻ Da Kyung. Khi Da Kyung lo lắng bất an vì cảm thấy mình đang chịu quả báo về chuyện ngoại tình 2 năm trước, Tae Oh đã nói thản nhiên: “Chúng ta có ngoại tình đâu, chúng ta không làm gì sai”. So với Tae Oh, Je Hyuk rõ ràng là tử tế hơn rất nhiều. Dù thường xuyên mèo mỡ ở bên ngoài, nhưng khi bị vợ phát hiện, Je Hyuk ngay lập tức bỏ hết sĩ diện mà nhận lỗi về mình: “Anh sai rồi, hãy tha thứ cho anh”. Đây là điều mà Tae Oh chưa bao giờ làm với Sun Woo.

Trong phân cảnh cuối cùng của tập 11, Sun Woo đưa cô gái trẻ Hyun Seo bỏ trốn khỏi Go San. Hyun Seo không muốn dính líu đến tình cũ In Gyu khi phát hiện ra anh ta vừa làm tay sai cho Lee Tae Oh vừa muốn ép cô phải kết hôn. Thế nhưng, Hyn Seo chạy trốn bất thành. In Gyu đã tìm thấy cô ở nhà ga. Sun Woo tiễn Hyun Seo xong thì quay ra xe và phát hiện Hyun Seo bỏ quên phong bao đựng tiền nên quay lại. Đúng lúc này, tiếng còi xe cảnh sát rú lên. Có người đã chết. Giữa vũng máu, Sun Woo nhìn thấy chiếc khăn quàng cổ đẫm máu - chính là chiếc khăn cô đã quàng cho Hyun Seo.

Sun Woo bàng hoàng khi Hyun Seo chết.

Hyun Seo đã chết. Nhưng In Gyu hay Lee Tae Oh mới là kẻ sát nhân? Đây thực sự là bí ẩn. Vì trước đó, In Gyu đã gọi cho Tae Oh yêu cầu mang thêm tiền tới nhà ga gặp hắn.