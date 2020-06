"Thánh ăn Hàn Quốc" - Yang Soobin bị ung thư tuyến giáp, tiết lộ quyết định trong thời gian sắp tới

Dù không sở hữu khuôn mặt "vạn người mê" hay ngoại hình quyến rũ, thế nhưng Yang Soobin - "Thánh ăn" Hàn Quốc vẫn được hàng triệu người yêu quý bởi phong thái cuốn hút người xem và những khoảnh khắc vô cùng đáng yêu! Cô nàng được xem là một trong những mukbang được yêu thích nhất trên kênh YouTube ở cả Việt Nam lẫn Hàn Quốc hiện tại.

Trên trang cá nhân cách đây ít giờ, "thánh ăn Hàn Quốc" Yang Soobin bất ngờ thông báo với người hâm mộ về tình hình sức khỏe của bản thân.

Yang Soobin chia sẻ rằng vì giảm cân thành công nên cô vô tình phát hiện ra bệnh của mình. (Ảnh: FBNV)

Theo đó, trong dòng trạng thái được viết bằng 4 thứ tiếng Hàn, Anh, Thái, Việt, Soobin cho hay gần đây cô được chẩn đoán mắc bệnh ung thư thể nhú tuyến giáp và đã phẫu thuật thành công.

Nguyên văn bài đăng của Yang Soobin:

"Gần đây mình đã được chẩn đoán là mắc bệnh ung thư thể nhú tuyến giáp. Và mình đã phẫu thuật thành công rồi!

Do mình giảm cân toàn thân nên phần cổ cũng gầy đi, vậy nên mình thấy vùng cổ có gì đó xuất hiện, mình đã đi bệnh viện để kiểm tra. Mình kiểm tra cái này cái kia và rồi mấy ngày sau mình được chẩn đoán là mắc ung thư thể nhú tuyến giáp. Nó lớn độ 3cm… Lúc đầu mình thấy rất là buồn và lo lắng, nhưng một phần cũng thấy là nếu như mình không giảm cân thì mình không thể nào phát hiện ra được, và cứ để như thế thì bệnh sẽ nặng hơn.

Mình thấy mình rất may mắn khi vừa giảm cân vừa phát hiện ra bệnh. Và mình cũng rất biết ơn khi được phẫu thuật thành công! Mình phẫu thuật để loại bỏ một nửa tuyến giáp! Bây giờ mình đang trong giai đoạn hồi phục. Thật ra lí do mình viết những dòng này là vì mình bị mất tiếng nói do biến chứng tổn thương dây thanh quản. Trong thời gian này, dù có hoạt động ra video thì mình cũng chỉ có thể chào hỏi".

"Thánh ăn" Hàn Quốc chia sẻ về bệnh tình hiện nay. Dù đang trên giường bệnh nhưng cô nàng vẫn cực kì lạc quan

Cuộc phẫu thuật diễn ra vào ngày 27/5 vừa qua nên trong thời gian tới, nếu ra Vlog, cô nàng chỉ có thể trò chuyện với fan nhờ phần phụ đề.

Chỉ sau ít giờ chia sẻ tình trạng sức khỏe của bản thân, Soobin nhận về hàng trăm ngàn lượt tương tác từ mọi người. Dù nằm trên giường bệnh nhưng Yang Soobin vẫn chia sẻ khoảnh khắc vô cùng vui vẻ và cực kì lạc quan của mình đến với người hâm mộ.

Dưới bài viết, ai nấy đều gửi lời hỏi thăm sức khỏe và hi vọng Yang Soo Bin sẽ nhanh chóng hồi phục.

Mong rằng Yang Soobin sẽ nhanh khỏi bệnh để tiếp tục gặp gỡ người hâm mộ với những Vlog của mình nhé!

Trước đó, Yang Soo Bin gây ấn tượng với nhiều người khi đăng tải loạt ảnh giảm cân thành công từ 131 kg xuống còn 93,8 kg sau 10 tháng nỗ lực tập luyện và ăn uống điều độ. Hiện tại, trên mạng xã hội, cô nàng thu hút hơn 5 triệu lượt theo dõi và được xem là nhân vật có tầm ảnh hưởng trong giới trẻ Hàn Quốc.

Hiện tại, có rất nhiều khán giả đã tỏ ra vô cùng lo lắng cho cô nàng. Mong rằng Yang Soobin sẽ có thật nhiều sức khỏe để vượt qua giai đoạn khó khăn này!