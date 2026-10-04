Hãy thử ngay món hấp này, nấu đơn giản mà hương vị giòn ngon thơm lừng, càng ăn càng ghiền

Mùa thu đến, chúng ta nên ăn nhiều món ăn bổ dưỡng hơn. Sau tất cả, vị giác của chúng ta vừa bị mệt mỏi vì cái nóng oi bức của mùa hè, và làn gió thu mát mẻ đã giúp chúng phục hồi. Chúng ta nên bắt đầu tập trung cân chỉnh lại thực đơn cũng như tăng cường các món ăn bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể, đặc biệt là nếu trong nhà có trẻ em đang đi học. Chúng ta không thể lười biếng trong việc nấu nướng nữa. Chúng tôi khuyên bạn nên thử món ăn này, nó rất ngon và bổ dưỡng - Tôm hấp nấm và đậu nành sốt tỏi.

Món ăn này sử dụng phương pháp nấu ăn lành mạnh nhất, đó là hấp - phù hợp với mọi lứa tuổi. Đây là sự kết hợp tổng cộng 4 nguyên liệu, bao gồm 2 loại nấm (nấm bào ngư và nấm kim châm), cả hai đều chứa 18 loại axit amin, cùng với đậu nành tươi và tôm. Bạn có nghĩ sự kết hợp này là "độc đáo" không?

Món này chỉ cần dùng lửa lớn để hấp - rất dễ dàng. Nấm mềm, tôm mọng nước, đậu giòn tan. Món ăn này giàu dinh dưỡng và hương vị, mang đến một bữa ăn thực sự ngon miệng. Vào bữa cơm mùa thu, không gì tuyệt vời hơn việc được thưởng thức một món hấp chỉ dùng nguyên liệu đơn giản nhưng siêu ngon.

Nguyên liệu làm món tôm hấp nấm và đậu nành sốt tỏi

1-2 cây nấm đùi gà, 1 gói nấm kim châm, 10-12 con tôm, một nắm đậu nành tươi, nước tương, bột nấm hương tươi, dầu ăn.

Cách làm món tôm hấp nấm và đậu nành sốt tỏi

Bước 1: Trước tiên, chuẩn bị nấm. Đối với nấm kim châm, chỉ cần cắt bỏ phần rễ; không cần phải cắt thành từng khúc. Chỉ cần rửa sạch toàn bộ nấm (vắt hết nước và không chần để tránh nấm tiết nước sau này). Bạn có thể cắt nấm bào ngư theo bất kỳ cách nào mình thích, nhưng cách tốt nhất là cắt thành từng lát mỏng, sẽ làm cho nấm trông dày hơn và nhiều hơn.

Bước 2: Bóc vỏ khoảng 10-12 con tôm. Tùy thuộc vào kích thước to nhỏ hay khẩu phần ăn mà bạn có thể điều chỉnh lượng tôm. Không cần ướp tôm trước, nhưng nhớ khía một đường ở lưng và rút chỉ tôm. Điều này giúp tôm trông đẹp hơn và giúp hương vị thấm sâu hơn. Đậu nành tươi rửa sạch rồi chần qua cùng nấm đùi gà thái lát. Bạn cũng có thể không cần chần nếu thích.

Bước 3: Để làm nước sốt tỏi, bạn chỉ cần băm 1 củ tỏi cùng 1 quả ớt (ớt ngọt hoặc ớt hiểm tùy khẩu vị). Sau đó cho một chút dầu ăn vào chảo, thêm tỏi và ớt băm vào phi thơm. Sau đó, thêm chút muối, nước tương và bột nấm hương tươi cho vừa ăn, rồi đảo đều. Như vậy là bạn đã hoàn thành hỗn hợp sốt tỏi.

Bước 4: Xếp nấm kim châm xuống đáy đĩa, sau đó rải đều nấm đùi gà thái lát, đậu nành chần và tôm vào. Sắp xếp chúng theo ý thích, nếu bạn ăn một mình thì không cần quá chú trọng đến hình thức, miễn là ngon là được. Còn khi dùng món ăn này để đãi khách thì hãy cho vào thố hấp và bày biện đẹp hơn. Bạn có thể rưới một chút nước tương lên trên để tăng hương vị cho các nguyên liệu bên dưới (thêm hoặc bớt tùy thuộc vào độ mặn của nước sốt tỏi). Sau đó, rưới nước sốt tỏi đã chuẩn bị lên trên và đặt lên xửng sau khi nước trong nồi hấp sôi.

Bước 5: Hấp trên lửa lớn trong 6-8 phút, rắc hành lá thái nhỏ lên trên và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

Thành phẩm món tôm hấp nấm và đậu nành sốt tỏi

Món hấp này thơm lừng và vô cùng ngon miệng, càng ăn càng ghiền. Mỗi miếng đều giòn, mềm, mịn và dai. Món ăn này dễ làm, ngon miệng và bổ dưỡng, cả gia đình đều có thể thưởng thức.

Chúc bạn và gia đình có bữa ăn ngon miệng với món tôm hấp nấm và đậu nành sốt tỏi!