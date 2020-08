Tháng 9 này, showbiz Hàn rộn ràng 4 đám cưới: 2 nam thần DBSK - Shinhwa có chủ, "tình cũ" của Suzy lên hẳn chức bố trẻ

Làng giải trí Hàn Quốc đầy rẫy những chuyện tình sớm nở tối tàn, có định kiến cho rằng nghệ sĩ có tính cách bay bổng và không thể yêu ai quá lâu. Thế nhưng, cũng đã có những ngôi sao đã tìm được một nửa trái tim và quyết định sẽ dành trọn cuộc đời này bên nhau.

Tháng 9 mùa thu đẹp trời rất thích hợp để các cặp uyên ương cùng nhau nắm tay bước vào lễ đường và khởi đầu cuộc sống mới tràn đầy hạnh phúc. Và tháng 9 năm nay, showbiz Hàn "được mùa" rộn ràng đi đám cưới khi có đến 4 ngôi sao đình đám quyết định sẽ kết hôn.



Ngày 30/12 năm ngoái, Changmin (DBSK) khiến fan bất ngờ khi "không khảo mà xưng" rằng anh đang hẹn hò với một cô gái ngoài ngành giải trí. Cô gái này nhỏ tuổi hơn anh, hai người quen biết qua một người bạn chung và đã nảy sinh tình cảm. Tin tức này đã khiến người hâm mộ DBSK nói riêng và công chúng nói chung bất ngờ bởi từ thời điểm ra mắt đến nay đã 17 năm, Changmin chưa từng công khai chuyện tình cảm bao giờ.

Được biết, Changmin rất cẩn trọng trong mối quan hệ này vì bạn gái anh không phải là người nổi tiếng. Với 17 năm hoạt động sạch bóng scandal, fan từ bất ngờ đã nhanh chóng chuyển sang ủng hộ, chúc phúc cho cặp đôi.

Công khai hẹn hò được nửa năm, đến tháng 6 vừa qua, Changmin lại một lần nữa khiến các fan ngỡ ngàng khi đăng tải lên fancafe lá thư dài, thông báo sẽ kết hôn. Nam idol kỳ cựu cảm thấy nặng lòng và có lỗi với fan, tuy nhiên anh cảm thấy phải có trách nhiệm đích thân thông báo về quyết định quan trọng của cuộc đời. Đồng thời, anh cũng cảm ơn trưởng nhóm Yunho đã ủng hộ quyết định của anh, cảm ơn công ty SM Entertainment vì đã đưa ra lời khuyên chân thành.

Tâm thư thông báo kết hôn của Changmin.

Dù rất bất ngờ trước tin tức kết hôn này, nam thần thanh xuân một thời giờ đã sắp trở thành chồng người ta, nhưng các fan của DBSK đã không buồn lòng quá lâu. Changmin đã làm "đúng quy trình" khi công khai hẹn hò một thời gian và thông báo đi đến kết hôn để fan có thời gian chấp nhận, đồng thời vẫn đặt fan lên hàng đầu và tiếp tục đem đến cho họ những màn trình diễn xuất sắc.

Changmin vẫn sẽ tiếp tục sự nghiệp biểu diễn cùng DBSK.

Quả nhiên là "Thầy Hưng dạy địa", "nhà giáo nhân dân", đám cưới của Changmin được ấn định tổ chức vào ngày 5/9. Đây sẽ là một đám cưới riêng tư, không có sự tác nghiệp của báo chí do cô dâu không phải người nổi tiếng. Nam thần thanh xuân đi lấy vợ, fan không tránh khỏi hụt hẫng nhưng vẫn ủng hộ tuyệt đối. Sự nghiệp thành công, nhân cách vàng đã nhiều lần được kiểm chứng, giờ đây tìm được người con gái định mệnh của cuộc đời, fan rất mong mỏi em út DBSK có thể bắt đầu một cuộc sống mới thật hạnh phúc.

Junjin (Shinhwa)

Sau Changmin, tiếp tục lại là một nam thần thanh xuân khác sẽ lên xe hoa vào tháng 9 này. Junjin sinh năm 1980, ra mắt từ năm 1998, là thành viên nhóm nhạc huyền thoại Shinhwa. Anh sẽ trở thành thành viên thứ hai của nhóm kết hôn, sau khi trưởng nhóm Eric nên duyên vợ chồng với nữ diễn viên Na Hye Mi từ năm 2017.

Vào ngày 14/5, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Junjin sẽ kết hôn với bạn gái vào mùa thu. Tuy nhiên, phải đến hôm nay (14/8), chi tiết về đám cưới mới được hé lộ. Cụ thể, đám cưới sẽ được diễn ra với sự tham gia của người thân hai bên gia đình và bạn bè thân thiết vào ngày 13/9 này. Bạn gái và Junjin đã hẹn hò được 3 năm, cô không phải người nổi tiếng, nghề nghiệp của cô là tiếp viên hàng không.

Ngay sau khi tin tức kết hôn được nổ ra, nam thần tượng kỳ cựu đã viết 1 lá thư tay gửi đến các Shinhwa Changjo (người hâm mộ Shinhwa). Trong thư, anh bày tỏ lời cảm ơn đến fan đã luôn ủng hộ anh: "Các bạn biết tôi luôn ước mơ về một gia đình hạnh phúc ngay từ khi còn nhỏ, và các bạn luôn ủng hộ tôi hết mình. Thật sự rất cảm ơn mọi người". Đồng thời Junjin khẳng định vợ chưa cưới chính là định mệnh của cuộc đời anh: "Nếu như tôi bỏ lỡ cô ấy, đời này tôi sẽ không thể kết hôn với ai được nữa".

Tâm thư thông báo kết hôn của Junjin.

Đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ, hào hoa, Junjin có một tuổi thơ không trọn vẹn khi cha mẹ sớm ly hôn từ nhỏ, mẹ bỏ đi, cha đi bước nữa, nam ca sĩ lớn lên trong tình yêu thương của bà. Cha anh tái hôn đến 3 lần, và người mẹ kế thứ 3 này rất yêu thương anh, thậm chí còn giúp anh tìm mẹ ruột. Phải đến năm 24 tuổi, Junjin mới lần đầu được gặp mẹ ruột. Tuy nhiên, sau khi biết bà đã có gia đình mới và một cậu con trai khác, Junjin đã rút lui, không gặp lại mẹ nữa vì không muốn em trai cùng mẹ khác cha sẽ phải trải qua nỗi đau giống mình.

Trải qua tuổi thơ bất hạnh, Junjin luôn mong muốn có 1 gia đình hạnh phúc của riêng mình.

Hoàn cảnh bất hạnh khiến anh luôn mong ước sẽ có được gia đình hạnh phúc cho riêng mình. Chính vì vậy, khi Junjin tìm được người con gái định mệnh, sẽ kết hôn và sống hạnh phúc, các Shinhwa Changjo đều rất vui mừng và chúc phúc cho anh.

Giant Pink

Trong sáng ngày hôm nay (14/8), truyền thông Hàn đã đưa liên tiếp thông tin về 2 đám cưới của người nổi tiếng sẽ diễn ra trong tháng này. Bên cạnh Junjin, người kết hôn còn lại là nữ rapper cá tính đình đám từ Unpretty Rapstar Giant Pink. Nữ rapper đã tung ra bộ ảnh cưới với bạn trai ngoài ngành giải trí và thông báo sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày 13/9 tới đây.

Nữ rapper cá tính Giant Pink.

Giant Pink sinh năm 1991, có tên thật là Park Yoon Ha, ra mắt từ năm 2016. Bằng khả năng rap lôi cuốn và tính cách mạnh mẽ, cô đã trở thành quán quân cuộc thi Unpretty Rapstar 3, và sau đó ký hợp đồng với ông lớn SM Entertainment. Nữ rapper là tên tuổi nổi tiếng trong làng rap Hàn Quốc, từng kết hợp với Yeri (Red Velvet).

Bộ ảnh cưới của Giant Pink và bạn trai doanh nhân kém tuổi.

Được biết, bạn trai của Giant Pink là một doanh nhân trong lĩnh vực thực phẩm và nhỏ tuổi hơn cô. Cả hai đã quen biết, tìm hiểu và hẹn hò bí mật từ rất lâu trước khi quyết định "về chung một nhà". SM Entertainment cho biết đám cưới sẽ được tổ chức riêng tư vào ngày 13/9, đồng thời những thông tin về chú rể cũng sẽ không được tiết lộ.

Tháng 2/2020, tài tử cực phẩm Sung Joon khiến công chúng sốc nặng khi đăng tải tâm thư tiết lộ đã đăng ký kết hôn cùng bạn gái và cả hai đã có với nhau một đứa con. Cụ thể trước khi nhập ngũ vào năm 2018, Sung Joon đã hẹn hò với một cô gái ngoài ngành giải trí và có ý định kết hôn. Ngay trước ngày nhập ngũ, một sinh mệnh mới đã được đưa đến thế giới này và cặp đôi đã nhanh chóng làm thủ tục đăng ký kết hôn.

Dù vậy, vợ của nam diễn viên mang thai và sinh con trong khoảng thời gian anh nhập ngũ, chính vì vậy trong hơn 1 năm đầu tiên, Sung Joon đã không thể ở bên vợ. Anh đã đề nghị thay đổi nghĩa vụ quân sự để có thể ở gần gia đình, chăm sóc cho vợ con. Khi con đã cứng cáp hơn, nam tài tử quyết định công khai mọi chuyện cùng người hâm mộ và công chúng.

Lá thư thông báo kết hôn của Sung Joon.

Những lời chân thành trong tâm thư của Sung Joon đã khiến người hâm mộ cảm động, dù rằng họ cũng bất ngờ khi trước nay nam diễn viên sinh năm 1990 luôn kín tiếng, chưa từng công khai chuyện tình cảm lại đùng phát thông báo đã kết hôn, thậm chí là có con. Nam diễn viên đã chính thức xuất ngũ vào ngày 27/7 vừa qua, dự kiến sẽ tổ chức một lễ cưới riêng tư vào tháng 9 này để bù đắp cho quãng thời gian vất vả mà vợ anh phải một mình trải qua.

Sung Joon được mệnh danh là "nam thần cực phẩm" của màn ảnh Hàn Quốc, sở hữu ngoại hình đẹp trai, cuốn hút chết người, nổi danh qua loạt tác phẩm High Society, Shut Up Flower Boy Band, Lie to Me... và đặc biệt là Gu Family Book - đóng cặp cùng "tình đầu quốc dân" Suzy. Trong khoảng thời gian đó, anh dính nghi án hẹn hò cùng nữ idol đình đám khi cả hai bị bắt gặp bước ra từ quán cafe trong tư thế thân mật. Dù vậy, cả 2 diễn viên chưa từng xác nhận hay phủ nhận tin đồn hẹn hò.