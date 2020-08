7 năm sau vụ hẹn hò bí ẩn với Suzy, tài tử cực phẩm Sung Joon bỗng tuyên bố sắp làm đám cưới, đã kết hôn và có con

Hôm nay (12/8), truyền thông Hàn bất ngờ đưa tin nam tài tử Sung Joon chuẩn bị làm đám cưới vào tháng 9 tới đây khiến dư luận không khỏi xôn xao. Nguồn tin cho hay, Sung Joon đã chính thức xuất ngũ vào ngày 27/7 vừa qua và đang lên kế hoạch cho đám cưới. Nam tài tử dự kiến sẽ tổ chức một lễ cưới nhỏ và riêng tư cùng gia đình hai bên vì vợ của anh là người ngoài ngành giải trí.

Vào đầu tháng 2 năm nay, Sung Joon gây chấn động khi tung ra bức tâm thư tiết lộ đã kết hôn với một cô gái ngoài ngành giải trí và thậm chí có con sau chưa đầy 2 năm nhập ngũ. Trước đó, do lịch nhập ngũ nên Sung Joon và bạn gái phải đăng ký kết hôn sớm trước khi nam diễn viên vào quân đội phục vụ 2 năm. Dù đã kết hôn nhưng Sung Joon vẫn hoàn tất đợt rèn luyện trong quân ngũ trong 2 năm như bao người khác.



Nam tài tử Sung Joon chuẩn bị làm đám cưới vào tháng 9 tới đây.

Còn nhớ nam tài tử từng gây xôn xao dư luận khi bị bắt gặp cùng "tình đầu quốc dân" Suzy bước ra từ một quán cafe trong tư thế thân mật vào năm 2013. Sung Joon từng được mệnh danh là nam thần cực phẩm của showbiz Hàn với loạt phim đình đám High Society, Shut Up Flower Boy Band, Lie to Me, Hyde, Jekyll, Me và đặc biệt là Gu Family Book - đóng cùng Suzy.

Sung Joon từng khiến dân tình náo loạn với tin đồn hẹn hò Suzy.

Nguồn: Allkpop