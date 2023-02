Tháng 2 với những bộ phim đình đám tạo nên bữa tiệc điện ảnh tuyệt vời

Ngày đầu tiên của tháng Hai, những giai điệu tuyệt vời sẽ ngập tràn các phòng chiếu trên toàn quốc. BTS: KHOẢNH KHẮC TUYỆT VỜI NHẤT RỒI SẼ ĐẾN (tựa gốc: BTS: YET TO COME IN CINEMAS) mang đến buổi biểu diễn tuyệt vời từng là tâm điểm năm 2022 “BTS: Yet to Come in Busan” của nhóm nhạc K-pop nổi tiếng toàn cầu - BTS. Các bản hit xuyên suốt sự nghiệp của nhóm, bao gồm Dynamite, Butter và IDOL, cũng như sân khấu đầu tiên của Run BTS - bài hát trong album Proof mới nhất sẽ được trình diễn với sự dàn dựng công phu và mãn nhãn.

Giây phút này chắc chắn sẽ là khoảnh khắc khó quên trong cuộc hành trình chinh phục âm nhạc của BTS với sự đồng hành của ARMY. Hãy cùng hòa vang điệu nhạc của BTS tại các rạp trên toàn thế giới. Phim khởi chiếu 01.02.2023.

Ngày 03.02.2023, hai phim Hollywood, một concert dành riêng cho các bạn nhỏ cùng một phim kinh dị đến từ Thái Lan sẽ tiếp tục hâm nóng phòng vé. BABYLON - siêu phẩm điện ảnh của “cha đẻ” La La Land Damien Chazelle đưa khán giả đến với Hollywood phồn hoa những năm 1920, nơi ước mơ, đam mê hòa cùng sự hào nhoáng, thác loạn đến ngao ngán. Tham vọng và thăng trầm của nhiều cái tên lớn được khắc họa một cách gai góc, trần trụi. Có sự tham gia của dàn cast toàn sao bao gồm Brad Pitt, Margot Robbie, Tobey Maguire, đây là bộ phim đáng trông đợi dành cho những khán giả yêu điện ảnh.

Cùng với đó, TIẾNG GÕ Ở CĂN NHÀ GỖ (tựa gốc: KNOCK AT THE CABIN) thử thách sự can đảm của khán giả đến tận cùng với câu chuyện về một gia đình bất ngờ bị bắt làm con tin bởi bốn kẻ lạ mặt có vũ trang trong kỳ nghỉ tại căn nhà gỗ ở một nơi hoang vu,. Những người này yêu cầu gia đình đưa ra một lựa chọn không tưởng để ngăn chặn ngày tận thế. Không thể liên hệ với thế giới ngoài kia, cả gia đình phải quyết định những gì họ tin tưởng trước khi mất tất cả.

Trong khi đó, các bạn nhỏ sẽ đắm chìm vào cuộc phiêu lưu tuyệt vời trong CARRIE & KOLA SIÊU PHÀM (tựa gốc: CARRIE & SUPER KOLA). Cô bé Carrie 11 tuổi, là một cô bé điển hình trong xã hội hiện đại với mong ước trở thành influencer trên mạng xã hội. Cơ hội đạt được mục tiêu của cô bé tăng cao hơn khi cô gặp một người ngoài hành tinh với siêu năng lực gọi là Master. Master đang bị Specter – quái vật không gian độc ác truy đuổi nên đã trốn đến Trái Đất. Để thoát khỏi sự truy đuổi của Specter, Master đã lẻn vào trú thân trong hình dạng chú gấu bông Kola của Carrie, khiến Kola có thể hoạt động và trở nên vô cùng mạnh mẽ với siêu năng lực. Cuộc hành trình chống lại Specter bắt đầu.

Tựa phim kinh dị đến từ Thái Lan TÌNH NGƯỜI DUYÊN MA 2 (tựa tiếng Anh: MAE NAK REBORN) xoay quanh bi kịch của Tina, một phụ nữ với tín ngưỡng lớn dành cho hồn ma Mae Nak. Chồng của cô, Mark làm việc trong ngành điện ảnh và cần một số tiền lớn để đảm bảo quá trình sản xuất bộ phim được tiếp tục. Anh được một người bạn tên Chutimon giúp đỡ. Vậy nhưng một ngày kia, Tina bị cưỡng hiếp và tấn công bởi 1 người đàn ông lạ mặt khiến đứa con trong bụng cô cũng vì thế mà qua đời. Không ai biết người đứng sau sự việc này, nhưng linh hồn của Mae Nak thì biết tất cả…

Dịp Lễ tình nhân đã đến rất gần, và ngày 10.02.2023 chính là thời điểm rạp chiếu đón chào loạt phim lãng mạn vô cùng ấn tượng đến từ những nền điện ảnh nổi tiếng với thể loại này. THANH ÂM TÌNH ĐẦU (tựa gốc: DITTO) là tác phẩm thanh xuân - lãng mạn nổi bật nhất phòng vé Hàn Quốc trong năm vừa qua. Phim kể về câu chuyện của hai sinh viên trường Đại học Hàn Quốc, một người sống tại năm 1999, một người sống tại năm 2022. Kim Yong - sinh viên khoa Cơ khí niên khóa 1995 và Kim Mu Nee, sinh viên khoa Văn học niên khóa 2021 tình cờ liên lạc được với nhau thông qua một máy điện đàm cũ HAM.

Dần dần, giữa cả hai nảy sinh một mối liên kết đặc biệt, nơi họ cùng trải lòng về tình bạn, tình yêu. Thế nhưng, khi những bí mật trong khoảng cách 20 năm cách biệt của họ được hé lộ, Yong và Mu Nee phải đối mặt với những cảm xúc rối ren, dằn vặt chưa từng trải qua trong cuộc đời. Không chỉ khiến khán giả bồi hồi, rung động khi nhớ về những năm tháng thanh xuân, THANH ÂM TÌNH ĐẦU để lại cả dư âm day dứt, lưu luyến của mối tình đầu tiên - những xúc cảm không thể tìm thấy ở bất cứ điều gì khác.

Cùng với dàn diễn viên trẻ hứa hẹn của màn ảnh xứ Kim Chi như Yeo Jin Goo, Cho Yi Hyun, Kim Hye Yoon và Na In Woo, phim hứa hẹn sẽ tiếp tục tạo nên cơn sốt lớn như những tác phẩm thanh xuân nổi tiếng từng gây bão với khán giả Việt Nam. Đặc biệt ra mắt vào dịp Valentine, đây là tác phẩm không thể bỏ lỡ cho các cặp đôi, hay những khán giả yêu thích các tựa phim lãng mạn đầy cảm xúc.

Bộ đôi anime với concept độc nhất vô nhị ra mắt đồng thời ngày 10.02.2023 - NHẮN GỬI TẤT CẢ CÁC EM, NHỮNG NGƯỜI TÔI ĐÃ YÊU (tựa tiếng Anh: TO EVERY YOU I’VE LOVED BEFORE) và NHẮN GỬI MỘT TÔI, NGƯỜI ĐÃ YÊU EM (tựa tiếng Anh: TO ME, THE ONE WHO LOVED YOU) mang đến cho khán giả trải nghiệm có một không hai: kết thúc hạnh phúc hay buồn thương sẽ dựa vào chính thứ tự xem phim của khán giả. Nhân vật trung tâm của bộ đôi phim anime này là chàng thanh niên tên Koyomi. Hai bộ phim đều sẽ khai thác nhân vật Koyomi từ khi còn là cậu thiếu niên đến khi trưởng thành, với những câu chuyện tình khác biệt nhưng lại có liên quan mật thiết đến nhau.

Chính điều đó khiến Koyomi trở nên đặc biệt: cậu dường như có thể ý thức được về định mệnh của mình ở một thế giới khác. Vậy nhưng, có can thiệp vào định mệnh ấy hay không, và có để cuộc sống của mình bị ảnh hưởng bởi những “phiên bản” khác hay không, đó là quyết định của riêng cậu. Cả hai phim sở hữu bối cảnh chung, nhân vật chung và câu chuyện tình yêu độc đáo: một bên là “tình yêu đầu tiên”, một bên là “tình yêu khắc cốt ghi tâm”, khiến khán giả phải xem cả hai phim mới có được cái nhìn đa chiều, thấu hiểu thông điệp tình yêu tuyệt vời mà tác giả muốn gửi gắm.

BÀO THAI QUỶ DỊ (tựa gốc: BED REST) là chút “đổi gió” cho các cặp đôi yêu thích phim kinh dị vào dịp Lễ Tình nhân. Khi vừa mới chuyển đến ngôi nhà mới cùng chồng, Julie Rivers đã gặp phải những hiện tượng kì dị, ma quái. Sự lo lắng và sợ hãi càng trở nên tồi tệ hơn khi cô đang mang trong mình đứa con của cả hai. Phim khởi chiếu ngày 10.02.2023.

Và trong tuần cuối cùng của tháng Hai, một thương hiệu anime nổi tiếng sẽ đến Việt Nam. THAT TIME I GOT REINCARNATED AS A SLIME THE MOVIE: SCARLET BOND kể câu chuyện về anh chàng 37 tuổi Mikami Satoru sống một cuộc đời chán chường không mấy vui vẻ… cho đến khi mất mạng và bị biến thành slime!

Sau khi đã quen với hình dạng kỳ quặc này, anh chàng bắt đầu chuyến phiêu lưu khám phá thế giới mới với cái tên Rimuru Tempest, cùng các quái vật xây dựng quốc gia riêng Jura Tempest và thay đổi thế giới này. Trong phần phim điện ảnh, Rimuru sẽ đến với quốc gia Razha nằm ở phía Tây Tempest. Rimuru cùng các thuộc hạ vướng vào một âm mưu xoay quanh một cô gái bí ẩn và bắt đầu chuyến phiêu lưu nguy hiểm nhưng cũng vô cùng hồi hộp và phấn khích. Phim dự kiến khởi chiếu 24.02.2023.