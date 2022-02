10 lời tỏ tình nghe là "đổ rầm rầm" của loạt soái ca màn ảnh Hàn: Valentine này học ngay Hyun Bin để có bồ gấp!

Chuyện tình yêu của các cặp đôi trai tài - gái sắc trên màn ảnh Hàn luôn khiến fan phải quắn quéo. Trong số đó, phải kể đến những lời tỏ tình "đi vào lòng người" gây sốt truyền hình xứ Kim Chi trong một thời gian dài dưới đây. Valentine này, hãy cùng thử tham khảo!

Trong Our Beloved Summer đến những phút cuối cùng nam chính mới nói: "Anh yêu em" với nữ chính. Tuy nhiên, trong tập 8 của phim Choi Woong (Choi Woo Shik) đã có một lời tỏ tình chẳng hoa mỹ nhưng cực nặng lòng, mở ra bước ngoặt "yêu lại từ đầu" cho cả hai sau hơn 5 năm xa cách. "Yeon Soo à, anh đã rất nhớ. Anh đã nhớ em. Luôn nhớ. Vậy mà lúc em quay lại, lúc em ở trước mặt anh, thật quái lạ là anh lại nổi giận và căm ghét em vô cùng. Nhưng giờ đây có lẽ anh đã hiểu ra rồi. Có lẽ anh chỉ muốn thấy em yêu anh, mình anh thôi. Yeon Soo à, xin em hãy tiếp tục yêu anh. Đừng buông tay mà hãy tiếp tục yêu anh. Xin em", Choi Woong.

Yeon Soo nghe được những lời từ tận đáy lòng này liền gật đầu đồng ý lia lịa

Tuy không phải là lời tỏ tình được hồi đáp nhưng tiếng yêu qua băng cassette của Soo Ho (Jung Hae In) trong Snowdrop gần đây đã khiến người xem không ngừng thổn thức và day dứt. Vì thân phận, hoàn cảnh mà dù đã yêu Young Ro (Jisoo) ngay cái nhìn đầu tiên nhưng Soo Ho buộc phải giấu nhẹm đoạn tình cảm đó và chỉ dám tỏ tình qua băng nhạc như thế này: "Young Ro à, anh còn nhớ lần đầu tiên anh gặp em ở quán cà phê Rome. Khi anh thấy em đưa tay ra để ngăn chiếc tháp bị đổ, thật lòng, anh đã phải lòng em từ lúc đó. Nếu anh là một chàng trai bình thường, anh sẽ ngỏ lời hẹn hò với em từ hôm đó. Rồi chúng ta sẽ thành một cặp nhỉ? Đến công viên giải trí và xem phim cùng em. Young Ro, em đã nở một bông hoa trong lòng người lạnh lùng là anh".

"Anh không hối hận vì đã gặp em. Em là món quà mà thượng đế dành cho anh. Anh biết ơn vì điều đó", Jeong Hyuk (Hyun Bin). Cứ ngỡ rằng đó là lần cuối cùng được gặp nhau, nên nam đại úy đã bất chấp tất cả, bày tỏ lòng mình với cô gái mà anh thương. Không có tiếng yêu nhưng lời tỏ tình này lại đặc biệt gây sức hút khi chứa nhiều ý nghĩa và hoàn toàn thuyết phục người xem nhờ chemistry ăn ý, tự nhiên của đôi chính. Và hiện tại, lời tỏ tình từ phim đã sắp sửa thành lời cầu hôn ngoài đời, khi cặp đôi thông báo sẽ kết hôn trong năm nay.

4. Khi Hoa Trà Nở

"Nếu hai đứa mình yêu nhau, em chắc chắn sẽ không giống những người đàn ông ngoài kia. Chị sẽ hạnh phúc mỗi ngày cho đến khi không còn trên cõi đời". Không nói lời yêu đơn thuần, chàng phi công trong Khi Hoa Trà Nở lại hứa hẹn sẽ cho người mình yêu một đời hạnh phúc, thứ mà cô đã không có được trong cuộc hôn nhân trước đó.



5. Điên Thì Có Sao

Nếu đã chán ngọt ngào hay sâu sắc thì hãy chuyển qua kiểu tỏ tình "gào thét" như Moon Kang Tae (Kim Soo Hyun) trong Điên Thì Có Sao. Theo đó, trong một cảnh quay ở bệnh viện, anh chàng điều dưỡng thổ lộ tình cảm của mình với cô nhà văn quái chiêu Moon Young (Seo Ye Ji): "Anh yêu em. Anh nói là anh yêu em mà. Thật sự yêu em rất nhiều. Anh nói yêu sao em không đứng lại? Này!"

6. Kill Me Heal Me

Nếu có cô gái nào cần xác định mốc thời gian để đánh dấu chủ quyền thì Shin Se Ki (nhân cách của Cha Do Hyun) trong Kill Me Heal Me là hình mẫu lý tưởng đó! Lời tỏ tình của anh bên ngoài có vẻ khô khan nhưng lại thể hiện rõ sự nghiêm túc, chín chắn trong một mối quan hệ: “Ngày 7/1/2015, 10 giờ đúng. Khoảnh khắc chính xác mà anh say nắng em”.

7. Vì Sao Đưa Anh Tới

"Tôi là người đàn ông tài giỏi hơn em nghĩ nhiều. Tôi đã từng dừng thời gian lại rất nhiều lần. Vào những lúc em không biết ấy, tôi đã nói câu này 'Anh yêu em, Chun Song Yi'. Nếu nói lời đó vào lúc thời gian đang trôi, tôi cảm thấy tất cả rồi cũng trôi dần theo thời gian và biến mất. Chính vì thế, tôi đã dừng thời gian lại chỉ để nói em nghe 'Anh yêu em, Chun Song Yi!'", là lời tỏ tình mà Do Min Joon (Kim Soo Hyun) dành cho Chun Song Yi (Jun Ji Hyun) trong phim.

8. Bộ Đôi Đài Truyền Hình

Sau khi bị Na Ri (Gong Hyo Jin) từ chối tình cảm nhiều năm, Hwa Shin (Jo Jung Suk) quyết định cưa đổ cô lần nữa bằng câu chốt này: "Anh sẽ làm bất cứ điều gì em muốn trên thế giới này. Chúng ta hẹn hò đi". Chưa chắc nam chính đã thực hiện được lời hứa hẹn này nhưng nghe được lời thổ lộ này hẳn nhiều cô gái cũng xiêu lòng.

9. Tiệm Cà Phê Hoàng Tử

"Tôi thích em. Cho dù em có là đàn ông hay là người ngoài hành tinh đi nữa thì tôi cũng không quan tâm", Choi Han Gyul (Gong Yoo). Lên sóng đã lâu nhưng hẳn đây phải là phân cảnh khó quên với người xem. Vì sau thời gian dài cố gắng phớt lờ Eun Chan (Yoon Eun Hye) vì không chắc chắn về những cảm xúc của mình đối với cô, anh đã thực sự nói rõ lòng mình.

10. Reply 1988

Trong Reply 1988 từng có một lời tỏ tình xúc động đến day dứt người xem nhưng lại không đúng thời điểm. Đó là lúc Jung Hwan (Ryu Jun Yeol) sau nhiều năm yêu đơn phương Duk Sun (Hyeri) đã dám nói thật tiếng lòng mình duy nhất 1 lần: "Mình thích cậu. Mình nói là mình thích cậu. Cậu không biết vì cậu mà mình đã làm đến thế nào đâu. Mình vì muốn đi chung với cậu nên ngày nào cũng chờ cậu hơn một tiếng đồng hồ trước cổng nhà. Trước khi cậu trở về nhà từ phòng đọc sách, mình lo lắng đến nỗi không ngủ được. Sao cậu lại về muộn như thế? Có phải đã ngủ quên rồi không? Con tim mình luôn nghĩ đến cậu, là cậu đấy! Khi thoảng gặp cậu trên xe buýt, khi cùng cậu đi xem hòa nhạc. Lại còn hôm sinh nhật mình nữa, cậu đã tặng mình áo sơ mi. Mình đã thật sự rất vui, vui chết đi được. Một ngày nhớ đến cậu mười mấy lần. Được nhìn thấy cậu khiến mình rất vui. Trước đây mình rất muốn nói với cậu điều này. Mình thật sự rất thích cậu. Mình yêu cậu".

Tuy không thể đến được với nhau, nhưng tại thời điểm đó có lẽ cả hai đều tự hiểu đây chính là tiếng nói thật lòng từ đối phương.

Nguồn ảnh: Tổng hợp