Mùa Valentine ngọt ngào đáng nhớ với những tựa phim lãng mạn

Dịp Valentine 2023 là năm phòng chiếu đón nhiều tựa phim thuộc thể loại tình cảm nhất trong một vài năm trở lại đây, hứa hẹn một bữa tiệc điện ảnh cho các cặp đôi, hoặc những khán giả yêu mến những câu chuyện tình trên màn ảnh rộng.

Khúc ca tình đầu chạm đến trái tim trong “Ditto”

Tác phẩm điện ảnh chủ đề thanh xuân - vườn trường được chú ý bậc nhất của màn ảnh Hàn Quốc trong thời gian gần đây - “Ditto (tựa Việt: Thanh Âm Tình Đầu)” sẽ cập bến phòng vé Việt vào đúng dịp Valentine năm nay. Phim quy tụ dàn sao trẻ được yêu thích bậc nhất hiện tại của điện ảnh xứ kim chi, bao gồm nam diễn viên thực lực Yeo Jin Goo, hai nữ diễn viên trẻ triển vọng Cho Yi Hyun, Kim Hye Yoon cùng hai gương mặt tân binh đang rất được các khán giả gen Z yêu mến - Na In Woo và Bae In Hyuk.

“Ditto” kể câu chuyện của hai sinh viên trường Đại học Hàn Quốc, một người sống tại năm 1999, một người sống tại năm 2022. Kim Yong (Yeo Jin Goo thủ vai) - sinh viên khoa Cơ khí niên khóa 1995 và Kim Mu Nee (Cho Yi Hyun thủ vai), sinh viên khoa Văn học niên khóa 2021 tình cờ liên lạc được với nhau thông qua một máy điện đàm cũ HAM. Dần dần, giữa cả hai nảy sinh một mối liên kết đặc biệt, nơi họ cùng trải lòng về tình bạn, tình yêu. Thế nhưng, khi những bí mật trong khoảng cách 20 năm cách biệt của họ được hé lộ, Yong và Mu Nee phải đối mặt với những cảm xúc rối ren, dằn vặt chưa từng trải qua trong cuộc đời…

Đạo diễn Seo Eun Young mang đến màn ảnh một câu chuyện tình dịu dàng, dằn vặt nhưng cũng rất đỗi xúc động về tình yêu đầu tiên. Cho dù sống ở những thời đại khác nhau, Kim Yong và Kim Mu Nee khi yêu đều có chút ngây ngô, vụng về, nhưng lại vô cùng chân thành. Trong khi Kim Yong thầm thương cô hậu bối khóa dưới trong sáng như một nàng thơ, Kim Mu Nee lại ấp ủ tình yêu đơn phương nhiều năm trời dành cho người bạn thân nhất. Cả Kim Yong và Kim Mu Nee sẽ kể câu chuyện về rung động đầu đời tự nhiên nhưng đầy mãnh liệt mà chắc chắn, mọi khán giả đều có thể đồng cảm.

Với màn thể hiện đầy cảm xúc của các diễn viên, cùng với phần hình ảnh đẹp đúng chất “thanh xuân” và nhạc phim xuất sắc, “Ditto” là lựa chọn lãng mạn mà các cặp đôi, hay khán giả yêu mến dòng phim tình cảm nói chung và điện ảnh Hàn Quốc nói riêng không thể bỏ lỡ. Phim ra rạp ngày 10.02.2023.

Bộ đôi anime hai kết thúc độc đáo “To Every You I’ve Loved Before” và “To Me, The Only One Who Loved You”

Lần đầu tiên tại Việt Nam, khán giả sẽ được lựa chọn kết thúc mình mong muốn dựa vào thứ tự xem phim. Bộ đôi anime “To Every You I’ve Loved Before (tựa Việt: Nhắn Gửi Tất Cả Các Em, Những Người Tôi Đã Yêu)” và “To Me, The Only One Who Loved You (tựa Việt: Nhắn Gửi Một Tôi, Người Đã Yêu Em)” đã gây cơn sốt lớn trong cộng đồng người hâm mộ anime tại Việt Nam ngay khi những thông tin đầu tiên được hé lộ. Phim cũng tạo tiếng vang lớn tại thị trường quê nhà Nhật Bản trong thời điểm ra rạp.

Bộ đôi anime độc đáo này được xây dựng trên ý tưởng chung về những thế giới song song cùng tồn tại trong đa vũ trụ. Ở những thế giới song song ấy, mỗi con người lại tồn tại với những bản thể khác nhau, sống những cuộc đời khác nhau. Anh chàng Koyomi - nhân vật chính của bộ đôi anime này cũng vậy. Tại thế giới của “To Every You I’ve Loved Before”, Koyomi sống cùng mẹ sau khi cha mẹ cậu ly hôn. Là một cậu trai học giỏi nhưng “mọt sách”, khép kín, Koyomi không có một người bạn thân nào. Cho đến khi cô bạn cùng lớp luôn cạnh tranh với cậu - Kazune Takigawa tiếp cận cậu và tiết lộ một sự thật “động trời”: Kazune đến từ thế giới song song thứ 85. Và ở thế giới đó, Koyomi và Kazune đã nên duyên vợ chồng.

Trong khi đó, Koyomi của “To Me, The Only One Who Loved You” chọn sống cùng cha sau khi gia đình cậu tan vỡ. Định mệnh đưa Koyomi gặp gỡ Shiori Sato, con gái một người bạn đồng nghiệp của cha cậu. Mối tình thanh mai trúc mã chưa kịp đơm hoa đã đứng trước bão tố khi cha mẹ hai người quyết định kết hôn. Koyomi quyết định cùng Shiori chạy trốn đến một thế giới song song khác, nơi hai người không phải anh em kế.

Mặc dù có cốt truyện tưởng chừng độc lập, bộ đôi anime này lại có mối liên kết chặt chẽ, bổ sung cho nhau. Thông qua việc thưởng thức cả hai tác phẩm, khán giả sẽ có cái nhìn sâu sắc nhất về câu chuyện tình yêu đầy rung động, trăn trở và đậm tính chiêm nghiệm giữa Koyomi, Kazune và Shiori. Thuộc thể loại anime, song nội dung và thông điệp sâu sắc về tình yêu của bộ đôi phim này phù hợp với nhóm khán giả ở cả lứa tuổi thanh thiếu niên và trưởng thành. Cả hai bộ phim sẽ đồng thời ra rạp vào ngày 10.02.2023.

Câu chuyện cảm xúc về chặng đường trưởng thành của “quái kiệt” Steven Spielberg trong “The Fabelmans”

Một trong những đạo diễn thành công nhất lịch sử điện ảnh thế giới - Steven Spielberg sẽ trở lại màn ảnh rộng với “The Fabelmans (tựa Việt: The Fabelmans: Tuổi Trẻ Huy Hoàng)”, bộ phim bán tự truyện dựa trên cuộc đời của chính ông. Một năm sau “West Side Story”, Steven Spielberg tiếp tục có một tác phẩm chinh phục giới mộ điệu. Tựa phim vừa thắng giải Phim chính kịch hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất cho Steven Spielberg tại Quả cầu vàng lần thứ 80, cũng như nhận về 7 đề cử tại Oscar lần thứ 95.

Lấy cảm hứng từ câu chuyện về thời niên thiếu của Spielberg - người đạo diễn tài ba của nhiều bộ phim bom tấn với những đề cử Oscar. Bộ phim kể lại một cách hài hước nhưng không kém xúc động về con đường sự nghiệp của ông. Từ mối tình đầu khó đỡ đến con đường học vấn bất ổn và mâu thuẫn gia đình, nhưng vượt qua tất cả, gia đình đã cho ông động lực, ông khám phá ra sức mạnh của phim ảnh có thể giúp mình thực hiện những điều không thể trong đời thực. Để rồi giờ đây, nền điện ảnh thế giới có một nhà làm phim lỗi lạc đến vậy.

Đối với những khán giả yêu mến Steven Spielberg và các tác phẩm của ông, “The Fabelmans” là bộ phim tự sự kể về một huyền thoại mà họ đã luôn chờ mong. Thế nhưng, với khán giả đại chúng, đây vẫn có thể coi là một tác phẩm coming-of-age nhẹ nhàng với rất nhiều thông điệp ý nghĩa về gia đình và sức mạnh của đam mê. Bộ phim sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho các khán giả yêu mến các bộ phim Hollywood, đặc biệt là khi mùa Oscar đang tới rất gần. Phim khởi chiếu ngày 10.02.2023.

Bên cạnh đó, khán giả cũng sẽ được một lần nữa thưởng thức thiên tình sử vĩ đại của đạo diễn James Cameron - Titanic khi phim được tái khởi chiếu với định dạng 3D. Một câu chuyện tình yêu ấn tượng khác đến từ Đài Loan - Someday or One Day (tựa Việt: Muốn Gặp Anh) - phiên bản điện ảnh của loạt phim truyền hình ăn khách cùng tên cũng sẽ ra rạp vào dịp Valentine này, mang đến bàn tiệc điện ảnh đậm vị ngọt mà khán giả khó lòng bỏ qua.