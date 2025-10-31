Trong khi Vương phi Kate luôn tự hào đeo chiếc nhẫn đính hôn huyền thoại từng thuộc về Công nương Diana cùng chiếc nhẫn cưới bằng vàng xứ Wales - biểu tượng cho tình yêu Hoàng gia thì Thân vương William lại chọn cách hoàn toàn trái ngược: Không đeo bất kỳ chiếc nhẫn nào.

Tại sao? Cựu quản gia của Vua Charles, ông Grant Harrold, người từng phục vụ tại dinh thự Highgrove House từ năm 2004 đến 2011, mới đây đã tiết lộ lý do thật sự phía sau quyết định gây tò mò này cùng câu chuyện ít ai biết về "chiếc nhẫn bí mật" mà Vua Charles luôn đeo trên tay nhưng hầu hết công chúng chưa từng nhận ra.

Câu chuyện phía sau "ngón tay trống" của Thân vương William

Khi cầu hôn Kate Middleton bằng chiếc nhẫn sapphire xanh của mẹ mình, cố Công nương Diana, William đã khiến cả thế giới xúc động. Sau khi kết hôn, Vương phi Kate luôn đeo nhẫn cưới vàng xứ Wales, thậm chí còn bổ sung thêm vài vòng kim cương tinh xảo. Nhưng suốt hơn một thập kỷ qua, ngón tay của Thân vương William vẫn "trống trơn", không một chiếc nhẫn nào xuất hiện.

Theo Grant Harrold, đây không phải là quy tắc Hoàng gia hay một tuyên bố ẩn ý, mà đơn giản chỉ là sở thích cá nhân. "Quyết định của Thân vương William không đeo nhẫn cưới hoàn toàn là lựa chọn riêng, không liên quan tới truyền thống Hoàng gia", Harrold giải thích.

Ông cũng tiết lộ rằng ông nội của William - Vương tế Philip cũng từng không đeo nhẫn cưới, trong khi Vua Charles thì lại đeo. "Trong giới quý tộc Anh, việc đàn ông không đeo nhẫn cưới không hề lạ. Họ coi đó là chuyện riêng tư, thể hiện sự kín đáo và phong cách cá nhân, Harrold nói thêm.

Vua Charles và chiếc nhẫn "ẩn" gây bất ngờ

Nhiều người tưởng rằng Vua Charles cũng không đeo nhẫn cưới, nhưng theo Harrold, ngài luôn đeo chỉ là giấu rất khéo. "Vua Charles có đeo nhẫn cưới, chỉ là mọi người không nhận ra. Ngài đeo một chiếc nhẫn vàng đơn giản, nằm bên dưới chiếc nhẫn signet (nhẫn khắc huy hiệu) ở ngón út", ông tiết lộ.

Chiếc signet ring nổi tiếng này mang huy hiệu Thân vương xứ Wales, từng gắn bó với Charles suốt hàng thập kỷ và được thừa hưởng từ người bác - Công tước xứ Windsor. Sau khi lên ngôi, chiếc nhẫn này dường như đã được thay đổi, còn bản gốc nhiều khả năng đã được truyền lại cho Thân vương William.

Theo Harrold, tất cả các phụ nữ Hoàng gia Anh bao gồm Vương phi Kate, Công nương Meghan, và trước đó là Công nương Diana đều đeo nhẫn cưới làm từ vàng xứ Wales, một truyền thống kéo dài suốt gần 100 năm. "Đó là cách Hoàng gia kết nối các thế hệ. Mỗi chiếc nhẫn cưới không chỉ là biểu tượng tình yêu mà còn là di sản tinh thần", ông nói.

Từ chiếc nhẫn sapphire của Diana đến nhẫn cưới vàng của Kate, hay chiếc nhẫn "ẩn" của Vua Charles, tất cả đều kể lại câu chuyện về sự gắn kết, tinh tế và truyền thống Hoàng gia không bao giờ phai nhạt.

Theo marieclaire