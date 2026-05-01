Khi nhắc đến sự giàu có của Hoàng gia Anh, công chúng thường nghĩ ngay đến Điện Buckingham, Lâu đài Windsor hay sự bề thế của gia tộc vương quyền này. Tuy nhiên, đằng sau những cung điện nguy nga ấy là một nhân vật quyền lực không kém: Hugh Grosvenor, Công tước xứ Westminster đời thứ 7. Dù mới ở độ tuổi ngoài 30, anh không chỉ là cha đỡ đầu của Hoàng tử George mà còn là người đứng đầu gia tộc Grosvenor, nắm giữ đế chế bất động sản khổng lồ trải khắp London.

Thậm chí, nhiều khu đất vàng xung quanh các dinh thự Hoàng gia cũng thuộc quyền sở hữu của gia tộc này. Với khối tài sản lên tới hàng chục tỷ USD, xuất thân danh giá mang dòng máu Sa hoàng cùng mối quan hệ thân thiết với cả Thân vương William lẫn Vương tử Harry, Hugh Grosvenor thực sự là một thế lực đáng gờm. Cùng giải mã những sự thật thú vị về vị tỷ phú trẻ tuổi từng được mệnh danh là người đàn ông được khao khát nhất nước Anh qua lăng kính của truyền thông phương Tây.

Tỷ phú bất động sản nắm giữ "một phần ba nước Anh"

Dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng Hugh Grosvenor đã là người thừa kế hợp pháp của một trong những gia tộc lâu đời và giàu có bậc nhất xứ sở sương mù. Kế thừa tước vị Công tước xứ Westminster đời thứ 7 từ năm 2016, anh chính thức nắm trong tay đế chế bất động sản có nguồn gốc từ thế kỷ 17, khởi đầu từ những khu đất vàng đắt đỏ bậc nhất như Belgravia và Mayfair tại London, sau đó vươn vòi bạch tuộc xây dựng nên một vương quốc bất động sản và xây dựng mang tầm vóc toàn cầu.

Điều khiến công chúng và giới truyền thông kinh ngạc nhất là ngay cả Hoàng gia Anh cũng nằm trong danh sách những người phải "trả tiền thuê nhà" cho gia tộc Grosvenor. Cụ thể, rất nhiều diện tích đất nằm xung quanh Điện Buckingham và Điện Kensington - những nơi ở biểu tượng của các thành viên Hoàng gia - thực chất đều đứng tên gia tộc của Hugh. Quyền lực điền sản này khổng lồ đến mức các tờ báo lớn thường ví von anh là người đàn ông sở hữu tới một phần ba nước Anh, một cách nói có phần phóng đại nhưng lại phản ánh chính xác khối tài sản không thể đong đếm bằng mắt thường.

Bảng xếp hạng của tờ Sunday Times từng ước tính tài sản của gia tộc anh chạm mức gần 10 tỷ bảng Anh, trong khi Bloomberg định giá khối tài sản cá nhân của Hugh lên tới 12,7 tỷ USD. Những con số biết nói này đã hiên ngang đưa vị công tước trẻ tuổi lên vị trí hàng đầu trong danh sách những tỷ phú dưới 40 tuổi giàu nhất thế giới.

Mối thâm giao xuyên thế kỷ với Hoàng gia và đám cưới trong mơ

Không chỉ là một tỷ phú đô la đơn thuần, Hugh Grosvenor còn có mối quan hệ sâu rễ bền gốc với Hoàng gia Anh qua nhiều thế hệ, tạo nên một mạng lưới quyền lực và tình thân hiếm có. Cha của anh là bạn tâm giao thời trẻ của Vua Charles, còn mẹ anh lại là người bạn chơi từ thuở ấu thơ của cố Công nương Diana. Mối liên kết này khăng khít đến mức Vua Charles chính là cha đỡ đầu của Hugh, mẹ của Hugh là mẹ đỡ đầu của Thân vương William, và cố Công nương Diana lại là mẹ đỡ đầu cho chị gái của anh. Tình cảm thân thiết ấy từng khiến cố Nữ vương Elizabeth II đích thân đến dự đám cưới của chị gái Hugh, để lại những thước phim lịch sử vô giá.

Lớn lên cùng nhau trong sự bảo bọc của giới tinh hoa, Hugh duy trì tình bạn gắn bó như anh em ruột thịt với cả Thân vương William và Vương tử Harry. Tiếp nối truyền thống tốt đẹp của hai gia đình, Thân vương William đã tin tưởng chọn Hugh làm cha đỡ đầu cho Hoàng tử George, và nhiều nguồn tin thân cận khẳng định anh cũng đảm nhận vai trò thiêng liêng tương tự với bé Archie, con trai cả của Vương tử Harry. Đặc biệt hơn, bản thân vị công tước này cũng mang trong mình dòng máu Hoàng gia Đông Âu danh giá.

Mẹ của anh, bà Natalia, xuất thân từ giới quý tộc Phillips và là hậu duệ trực hệ của Sa hoàng Nicholas I thuộc vương triều Romanov lừng lẫy. Từng nhiều lần được bình chọn là người đàn ông độc thân hoàng kim được khao khát nhất nước Anh, Hugh đã chính thức khép lại cuộc sống độc thân khi kết hôn với người bạn đời Olivia Henson trong một đám cưới xa hoa có sự góp mặt của Thân vương William trong vai trò phù rể.

Vợ của anh tốt nghiệp Đại học Edinburgh và từng làm việc tại một công ty tư vấn phát triển bền vững ở London, cả hai đều có chung niềm đam mê sâu sắc với các hoạt động thiện nguyện và bảo tồn thiên nhiên, vẽ nên một cái kết viên mãn cho vị tỷ phú tài ba, giàu có nhưng không hề phô trương.

Theo Bazaar