Thân hồ ly lại tưởng mình là phượng hoàng, đệ nhất tiểu tam của “Thế giới hôn nhân” đã khiến "hiệp hội con giáp thứ 13" nức lòng tán thưởng như thế nào?

Sự thành công lịch sử của bộ phim "Thế giới hôn nhân" không thể không kể đến nhân vật Da Kyung. Khác hoàn toàn với các kiểu mẫu "người thứ ba" trong những thiên drama từ Tây sang Đông, Da Kyung của Thế giới hôn nhân là một dạng "tiểu tam" vô cùng đặc biệt. Đó là những cô gái tự tin vào bản thân và sùng bái tình yêu bất chấp đúng sai. Với họ, tình yêu không có lỗi, lỗi tại kẻ không được yêu. Mà kẻ không được yêu tất nhiên là các bà vợ rồi.

Da Kyung không phải sản phẩm của thủ pháp cường điệu. Người ta có thể bắt gặp nhan nhản những phiên bản Da Kyung ngoài đời thực. Trong showbiz Việt cũng từng có một Da Kyung như thế: xinh đẹp, thông minh, giàu có, tài năng, kiêu hãnh, và luôn dư thừa niềm tin vào sự chân chính của tình yêu ngoài hôn nhân.

Da Kyung xinh đẹp, thông minh, giàu có, tài năng, kiêu hãnh, và luôn dư thừa niềm tin vào sự chân chính của tình yêu ngoài hôn nhân.

Bởi thế mà, không ít lần khán giả giận dữ đến mức chỉ muốn nhảy vào tivi để dạy cho ả tiểu tam một bài học. Họ cũng phẫn nộ khi cuối cùng Da Kyung vẫn nhởn nhơ xây dựng cuộc sống mới mà không phải trả giá. Ngoài đời cũng vậy, rất nhiều "tiểu tam" vẫn sống tốt, sống khỏe sau khi gây tan tác một gia đình. Nhân quả báo ứng không phải lúc nào cũng nhãn tiền. Đôi khi để được chứng kiến ngày kẻ xấu bị nghiệp quật thì người ta cần phải sống đủ lâu.

Quay lại chuyện Thế giới hôn nhân, dù bộ phim đã khép lại với rất nhiều dư âm ảm đạm, thì cô nàng Da Kyung vẫn khiến người ta ấm ức đến sôi máu mỗi khi nghĩ đến.

Da Kyung là ai? Là con gái duy nhất của một gia đình giàu có và quyền lực bậc nhất Go San. Là cô gái tuổi 20 vô cùng xinh đẹp yêu kiều. Là cô gái được cung cấp một sự chăm sóc và giáo dục tốt. Là cô gái rất thông minh và có tài năng hội họa. Là cô gái có phong cách ăn mặc thời trang, thanh lịch và tinh tế. Là cô gái thừa tự tin vào bản thân và sùng bái tình yêu. Da Kyung hoàn hảo.

Da Kyung đã sửa soạn một tâm hồn rất đẹp để bước vào tình yêu với chồng của người đàn bà khác.

Một cô gái ngời ngời như Da Kyung nếu yêu ai đó thì chắc chắn đó là vì tình yêu rồi. Cô nàng màng gì tiền tài, vật chất, địa vị đâu. Những thứ đó, Da Kyung chẳng đem cho người khác thì thôi.



Bởi thế mà đừng mong cô nàng cảm thấy áy náy, day dứt khi đã chen chân vào một gia đình. Hai năm phải yêu trong bí mật với gã đàn ông đã có vợ có con khiến Da Kyung bức bối. Cô nàng quyết định phải làm gì đó để vợ người tình biết được chuyện này. Và ả thả thỏi son vào túi áo khoác của anh ta. Tuy nhiên, Ji Sun Woo tìm thấy thỏi son mà không chút nghi ngờ vì tài nói dối thành thần của Lee Tae Oh. Cái khiến "bà cả" biết được chuyện ngoại tình lại là sợi tóc màu đỏ của Da Kyung vương lại trên chiếc khăn quàng cổ của Lee Tae Oh. Chiếc khăn ấy, đích thân Lee Tae Oh âu yếm quàng lên cổ vợ cùng nụ hôn tạm biệt ngọt ngào. Tất nhiên, Da Kyung không biết người tình của mình sau mỗi chuyến ngoại tình mặn nồng với mình lại về nhà làm tình cuồng nhiệt với vợ anh ta.

Ngay trong bữa tiệc sinh nhật Lee Tae Oh, trước hàng trăm quan khách và cả sự hiện diện của Ji Sun Woo, Da Kyung không chút sợ hãi, đứng cạnh người tình bên bàn rượu, một tay cầm ly rượu, tay còn lại nắm lấy tay Lee Tae Oh sau lưng một cách gợi tình. Mặt cô ả vẫn vênh lên kiêu hãnh. Không phải Da Kyung mặt dày, mà vì cô nàng đang tràn đầy đắc thắng với "bà cả": Chị có tư cách gì chứ, tôi mới là người phụ nữ mà anh ấy yêu say đắm.

Sau khi chứng kiến người tình nói lời cảm ơn có cánh dành cho vợ yêu cùng nụ hôn công khai mà vợ yêu anh ta dành cho chồng trước mặt đông đủ bạn bè, đồng nghiệp, Da Kyung nổi cơn ghen. Ngay ngày hôm sau, cô ta đến bệnh viện nơi Ji Sun Woo làm việc, yêu cầu đích thân "bà cả" khám bệnh cho mình.

Thường thì "tiểu tam" luôn phải giấu nhẹm thân phận của mình đi, nhất là trước mặt "bà cả". Song, Da Kyung thì ngược lại. Ả tìm mọi cách để Ji Sun Woo biết ả là ai. Nếu những tiểu tam khác luôn che giấu chuyện yêu người có vợ như một việc vi phạm đạo đức, thì Da Kyung tự tin chia sẻ: "Tôi yêu người đàn ông có gia đình".

Da Kyung tìm mọi cách để Ji Sun Woo biết mình là ai.

Quan trọng hơn là, Da Kyung - với niềm tin mình đang ở thế trên, thế của người được yêu - tự tin dạy dỗ cho bà cả một bài học, chỉ rõ vị trí thế dưới của người đàn bà không xinh đẹp bằng mình, không gia thế bằng mình và đã quá già để so sánh sự hấp dẫn với mình.

"Cô ta rất kiêu ngạo và thường xuyên chê bai người khác. Người đàn ông ấy không muốn chung sống với người phụ nữ như thế. Anh ấy nói cô ta không làm cho anh ấy hứng thú. Anh ấy nói rằng ở cạnh vợ chỉ có sự nhàm chán, làm anh ấy phát ớn lên. Anh ấy nói lâu lâu mới ngủ với cô ta một lần vì buộc phải làm vậy thôi. Cũng đúng, cô ta già rồi mà” - Da Kyung nói với Ji Sun Woo, thái độ tự đắc và khinh bỉ ra mặt.

Khi bị Ji Sun Woo nhắc nhở chuyện không nên tin một người đàn ông phản bội vợ vì chuyện ngoại tình chỉ là sớm nắng chiều mưa, Da Kyung một lần nữa cao ngạo với "bà cả" rằng: "Mối quan hệ của tôi và anh ấy không phải thứ gì nhỏ bé". Rằng người đàn ông ấy yêu tôi tận hai năm nay chứ không phải cơn say nắng cảm gió gì. Chính xác thì Da Kyung chỉ muốn sổ toẹt ra với "bà cả": Anh ấy đã chán ngán chị lắm rồi đấy, chị vẫn không biết sao?

Trong cuộc nói chuyện với Min Hyun Seo, ấm ức vì người tình vẫn chưa giải quyết xong với vợ, Da Kyung vừa khóc vừa tâm sự: "Anh ấy nói muốn ly hôn sớm nhất có thể. Anh ấy nói rằng không thể chịu đựng nổi cô ta. Nhưng vấn đề là vợ anh ta trơ tráo để tiếp tục cuộc hôn nhân dù có phát hiện ra chồng mình ngoại tình."

Là thế đấy, trong khi cả thế giới cứ nghĩ ả tiểu tam thật trơ tráo khi cướp chồng người, thì Da Kyung một mực tin rằng kẻ trơ tráo chính là bà vợ. Vì: Sao lại có thể loại phụ nữ biết chồng không yêu mình nữa mà vẫn cứ tiếp tục hôn nhân? Lí lẽ của các con giáp thứ 13 chính là thế đó. Người đời xem họ là hồ ly chín đuôi, họ lại nghĩ bản thân là phượng hoàng cơ.

Sau khi có thai với người tình, Da Kyung vẫn kiêu hãnh mà không chút hoang mang, bi lụy. Cô bắt người tình phải chọn lựa: Em hay vợ anh. Lee Tae Oh, như rất đông đàn ông ngoại tình khác: trước mặt vợ thì "anh chỉ có mình em thôi" nhưng trước mặt bồ thì "anh không thể sống mà không có em". Được lời như cởi tấm lòng, thể diện của Da Kyung càng lên cao. Cô ả càng tin rằng tình yêu của mình là cả một bầu trời chân chính. Cô nàng lập tức ra thời hạn 2 tháng cho Lee Tae Oh ly hôn, đồng thời tuyên bố: "Em sẽ gọi cho anh bất cứ khi nào em muốn và đừng có tắt máy."

Da Kyung không sợ bị "bà cả" bắt ghen hay sao? Tầm như cô nàng thì sợ gì. Cô ta còn muốn "bà cả" bắt ghen ấy chứ. Bắt ghen thì làm gì được Da Kyung khi bố cô là người quyền lực nhất Go San?

Chẳng thế mà khi bị Ji Sun Woo bóc mẽ chuyện ngoại tình ngay trước mặt bố mẹ đẻ, Da Kyung không ngại đứng bật dậy, đi thẳng tới chỗ "bà cả" và tát cho "bà cả" một cái trời giáng trong sự sững sờ của tất cả mọi người. Cứ tưởng tiểu tam thì không có tư cách à? Bà cả mới là người không có tư cách. Đã không được chồng yêu mà còn cố chấp và trơ tráo níu kéo, lại còn dám sỉ nhục người tình của chồng.

Cuối cùng thì Da Kyung cũng mãn nguyện. Lee Tae Oh bỏ vợ (đúng hơn là bị vợ tống cổ ra khỏi nhà) và lao đến với Da Kyung vì tình yêu (đúng hơn là vì tiền). Từ tiểu tam thành chính thất, từ thiếp thành thê, từ lén lút vụng trộm thành danh chính ngôn thuận. Da Kyung vênh váo đưa chồng đưa con về lại quê nhà Go San, mở bữa tiệc to đùng và mời tất cả những người có vị thế xã hội tới chứng kiến xem cô đã hạnh phúc như thế nào, tình yêu của cô chân chính như thế nào.

Nhưng khi làm bồ Da Kyung tự tin bao nhiêu thì khi thành vợ Da Kyung lại tự ti bấy nhiêu. Lúc nào nàng hồ ly năm xưa cũng nơm nớp lo chồng thay lòng đổi dạ. Dù Lee Tae Oh vốn dĩ chưa bao giờ thay lòng đổi dạ. Xưa anh ta yêu vợ và chung thủy với bồ, thì giờ anh ta yêu vợ mới và chung thủy với vợ cũ.

Nhờ có gián điệp nằm vùng, Da Kyung biết chuyện chồng mình vẫn vấn vương lưu luyến vợ cũ nhà xưa. Nhưng khi được "bà cả" nói cho sự thật, Da Kyung vẫn không chấp nhận bản thân bị chồng phản bội. Cô nàng cố giữ lòng tự trọng và sự kiêu hãnh của mình để mắng vào mặt "bà cả" rằng: "Chị bị ảo tưởng đúng không?".

Cũng phải thôi, điều khiến Da Kyung tự tin trước Ji Sun Woo là tình yêu Lee Tae Oh dành cho mình. Giờ điều đó không còn nữa thì cô nàng làm gì còn có gì. Ngoài tiền của bố, quyền của bố, Da Kyung cũng chỉ là bà nội trợ thôi. Địa vị xã hội, sự nghiệp, trí tuệ, uy tín làm sao sánh được với Ji Sun Woo. Chỉ có tuổi trẻ và nhan sắc thì chẳng phải thứ bền vững, rồi sẽ tàn phai theo thời gian.

Trở thành vợ của chồng người khác hóa ra chỉ là hiệp 1 của các cô nàng tiểu tam như Da Kyung. Cuộc hôn nhân mới là hiệp 2 và rất có thể còn hiệp phụ nữa mới chốt hạ trận đấu được. Da Kyung đã thua ở hiệp 2.

Khi Ji Sun Woo đá phạt penalty bằng câu nói: "Chồng cô, Lee Tae Oh, đã ngủ với tôi", Da Kyung nước mắt lưng tròng. Nhưng hồ ly thì không bao giờ mất bản lĩnh của hồ ly, cô nàng chẳng chút liêm sỉ lên mặt dạy đời: "Thật kinh tởm. Chị thật bẩn thỉu và hèn hạ."

Xưa cô ngủ 2 năm với chồng người khác, cô gọi đó là tình yêu chân chính. Giờ người khác ngủ 1 đêm với chồng cô, cô gọi đó là sự kinh tởm. Cũng đúng thôi, xưa cô là bồ, còn giờ cô là vợ. Nhân sinh quan tất nhiên phải khác nhau.

Nhưng thế thôi vẫn chưa đủ để nói lên nhân sinh quan méo mó và tâm hồn đẹp quái dị của Da Kyung. Cô nàng yêu cầu vợ cũ của chồng phải cuốn xéo khỏi Go San, không được phép yêu cầu chồng trợ cấp tiền nuôi con, nếu không thì "tôi sẽ kiện chị về tội ngoại tình."

Khái niệm ngoại tình của Da Kyung thật thú vị. Nhưng đừng bất bình. Phần đông những ả hồ ly khi có cơ may trở thành vợ đều có khả năng trời cho là quên tiệt những gì mình đã làm trong quá khứ.

Lòng kiêu hãnh sụp đổ, Da Kyung vẫn cố lừa dối bản thân. Tận mắt nhìn thấy chai nước hoa, đống đồ ngủ của "bà cả" giống hệt đồ mà chồng mua cho mình, tận mắt nhìn thấy căn phòng ngủ nhà "bà cả" được bài trí giống hệt phòng ngủ nhà mình, Da Kyung vẫn ra sức vớt vát: "Chị thật trơ trẽn. Chị làm phòng ngủ của chị giống hệt nhà tôi sao?".

Thẳm sâu trong lòng Da Kyung là sự tự ti với bà cả. Cô biết mình thua bà cả về mọi mặt. Nhưng có đến nằm mơ cô cũng không tin được rằng: cô đã bị người chồng - gã bồ - tình nhân của mình biến mình thành vật thế thân, thành bản sao hoàn hảo cho vợ của anh ta. Từ đầu tới cuối, anh ta không hề yêu cô mà chỉ yêu hình bóng của vợ anh ta trong cô. Da Kyung cay đắng thừa nhận với Lee Tae Oh trong phút dứt áo ra đi: "Người ảo tưởng không phải chị ta mà là tôi."

Da Kyung tỉnh ngộ cũng kịp lúc. Cô còn trẻ, lại con nhà gia thế. Chỉ một năm sau là cô đã ổn định với cuộc sống mới, lại theo đuổi giấc mơ hội họa từ thuở con gái, lại có ngay 1 anh chàng đẹp trai theo đuổi, và rất có thể sẽ lấy được "tập 2" ngon lành với địa vị xã hội của bố mình. Còn lâu cô mới thê thảm như mong muốn của các chị em bỉm sữa.

Nhưng chừng nào Da Kyung còn có ý định trở thành vợ, thì chừng đó cô còn phải chiến đấu với những phiên bản của chính mình. Hồ ly trên thế giới này đâu chỉ có mình cô. Cuộc chiến ấy rất có thể còn tàn khốc hơn nhiều những gì mà cô đã trải qua.