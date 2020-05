Thế giới hôn nhân: Lee Tae Oh bị bố vợ tống cổ ra đường không một xu dính túi, phải nhặt từng đồng vợ cũ bố thí

Tập 15 Thế giới hôn nhân lại là màn lội ngược dòng đau đầu của các nhân vật chính. Những khúc mắc giữa cặp cựu vợ chồng oan gia trái chủ Lee Tae Oh - Ji Sun Woo tưởng đã được hóa giải thì giờ đổi hướng. Oán hận càng trở nên sâu nặng hơn tới nỗi số phận của cậu bé Joon Young bị đẩy đến bờ vực thẳm.

Cụ thể là sau màn đả kích thâm thúy của "bà cả", trong đó có chi tiết công khai chuyện đã "ngoại tình" với chồng cũ, "bà hai" Da Kyung phải nuốt uất nghẹn vào trong. Tuy nhiên, cô nàng không biết xấu hổ mà mắng việc bà cả qua đêm với chồng mình là "bẩn thỉu và hèn hạ", hoàn toàn quên chuyện cô đã qua đêm với chồng người trong hai năm trời liên tục.

Ngay đêm đó, Da Kyung đã truy vấn Lee Tae Oh chuyện ngủ với vợ cũ. Một cuộc bắt ghen lặp lại y như thời Ji Sun Woo phát hiện ra mối quan hệ của anh ta với cô bồ trẻ Da Kyung.

Rút kinh nghiệm từ quá khứ, Lee Tae Oh không chối cãi mà thừa nhận sự thật. Tuy nhiên anh ta khẳng định đó là sự cố chứ không có chút tình cảm nào với "bà cả". Nhờ vậy mà Da Kyung đã tha thứ cho chồng. Cảm kích trước sự tha thứ của vợ hai, Lee Tae Oh phấn chấn hẳn lên. Tuy nhiên, thay vì yên ổn vui sống và xây dựng lại hạnh phúc với Da Kyung, Lee Tae Oh cố chấp đi về nhà bà cả để đòi lại đứa con trai mà anh ta mới thẳng tay tát hôm trước.

Bị Joon Young từ mặt, Lee Tae Oh tức giận lôi Ji Sun Woo ra ngoài nói chuyện. Bao nhiêu tình cảm, lưu luyến, tiếc nuối tan biến hết, giờ chỉ còn sự sĩ diện, Lee Tae Oh tuyên bố sẽ giành lại được Joon Young từ tay vợ cũ. Sợ mất con, Ji Sun Woo chủ động đi trước một bước, thực hiện kế hoạch hủy hoại cuộc đời chồng cũ đúng như những gì cô đã cảnh cáo.

Với bản lĩnh của mình, Ji Sun Woo đến thẳng nhà bố đẻ Da Kyung để nói chuyện. Hai bên thống nhất sẽ hợp tác để Da Kyung nhận ra bản chất thật của Lee Tae Oh mà rời xa anh ta.

Ji Sun Woo một mặt đưa con trai rời khỏi Go San, một mặt đăng thông báo giả bán nhà để dụ Da Kyung tới. Tại đây, Da Kyung gặp cô hàng xóm Ye Rim và bị đàn chị mỉa mai. Ye Rim còn nói thẳng với ả tiểu tam rằng, Lee Tae Oh sẽ khó có thể quên được Ji Sun Woo. Đồng thời tiết lộ chuyện Tae Oh có mặt ở nhà vợ cũ với tần suất quá dày.

Dù bề ngoài cố gắng tha thứ cho chồng nhưng Da Kyung bất an tới mất ăn mất ngủ. Ả tiểu tam trơ trẽn gọi điện cho "bà cả" giữa đêm khuya để đòi gặp và yêu cầu Ji Sun Woo không được viện Joon Young ra làm cái cớ để gặp chồng mình. Nàng thậm chí còn vô liêm sỉ đòi dọa kiện "bà cả" tội ngoại tình.

Ji Sun Woo nhân tiện đẩy nhanh kế hoạch của mình. Cô mở cho Da Kyung nghe bản nhạc mà Lee Tae Oh đã dùng để cầu hôn cô. Đó cũng là bản nhạc mà Lee Tae Oh dùng để cầu hôn Da Kyung. Tiếp đó, Ji Sun Woo đưa Da Kyung về nhà cũ, cho cô ta thấy toàn bộ căn phòng ngủ mà Lee Tae Oh đã sao chép lại với cuộc hôn nhân thứ hai. Cả những chiếc váy ngủ, đồ lót, nước hoa mà anh ta bê nguyên xi từ bà cả sang bà hai. Đến chiếc áo sơ mi kẻ mà Da Kyung mặc trên người cũng giống hệt với chiếc áo mà Lee Tae Oh từng mua cho Ji Sun Woo năm xưa.

"Cô thực sự rất giống tôi. Là cô tự chọn hay do Lee Tae Oh mua cho cô?", lời của "bà cả" khiến Da Kyung suy sụp không đứng vững nổi.

Nhận ra rằng bản thân chỉ là "vật thế thân" của vợ cũ, Da Kyung quyết định ly hôn.

Sáng hôm đó, trong lúc Lee Tae Oh vui vẻ đi gặp đối tác tiềm năng cho dự án phim mới thì ở nhà Da Kyung đã hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ ly hôn và dọn đồ đạc ra khỏi căn biệt thự với sự giúp đỡ của ông bố đẻ quyền lực.

Lee Tae Oh sau khi gặp đối tác xong, ra thanh toán tiền cà phê mới phát hiện ra điều bất thường: tất cả thẻ ngân hàng đã bị khóa. Trở về công ty thì trưởng phòng Lee đã thu dọn mọi đồ đạc của anh ta ra khỏi phòng giám đốc. Trở về nhà thì gặp đội nhân viên thu sạch đồ, đồng thời chạm mặt bố vợ. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì ông bố vợ giàu có ném thẳng chiếc túi đựng quần áo vào người, tát cho một cái trời giáng, và tuyên bố không còn quan hệ nào. Chạy lên tìm vợ thì Da Kyung lạnh lùng nói ra những điều cô đã phát hiện về bài hát cầu hôn, về lọ nước hoa, về những chiếc áo ngủ và rời đi. Lee Tae Oh suy sụp bật khóc, định vào nhà để gục ngã thì phát hiện căn biệt thự đã thay đổi mật khẩu, không còn thuộc về anh ta nữa. Đến chiếc xe hơi cũng bị bố vợ tịch thu. Lee Tae Oh tay trắng, không tiền bạc, không sự nghiệp, không gia đình, thê thảm gấp bội phần cách mà anh ta phải rời khỏi cuộc hôn nhân đầu.

Vậy là kế hoạch của Ji Sun Woo thành công mĩ mãn. Cô lái xe đến nhà Lee Tae Oh để anh ta nhìn thấy cô như một lời tuyên bố dõng dạc rằng: "Anh thấy chưa? Tôi đã cảnh cáo anh rồi. Tôi nói được là làm được." Rồi Ji Sun Woo vui vẻ gọi cho con trai thông báo sắp về. Nhưng khi Joon Young hỏi: "Còn bố thế nào?", Ji Sun Woo mới giật mình nhận ra vị đắng của sự trả thù.

Nữ bác sĩ quay xe lại, gặp Lee Tae Oh thất thểu vô gia cư trên đường. Cô xuống xe quẳng cho chồng cũ một ít tiền để anh ta có thể thuê tạm nhà trọ ở, đồng thời dặn dò nếu cần thêm gì cứ gọi. Trước hành động bố thí đầy tàn nhẫn này, Lee Tae Oh nhục nhã gọi vợ cũ là kẻ "ác ma". Anh ta đổ cho Ji Sun Woo đã gây ra tất cả những chuyện tồi tệ này và dọa sẽ nói cho Joon Young biết tất cả sự thật về những gì mẹ nó đã làm với bố nó. Đến phút cuối cùng, Lee Tae Oh vẫn không nhận lỗi về mình. Tuy vậy, anh ta vẫn cúi xuống nhặt những đồng tiền mà Ji Sun Woo đã vứt xuống đường.

Một thời gian sau đó, mọi việc dường như trở lại yên ổn. Da Kyung cùng bố mẹ rời khỏi Go San. Ji Sun Woo đưa con trai quay lại Go San. Viện trưởng cũng tha thiết muốn cô quay lại bệnh viện làm vì tình trạng vắng khách kéo dài. Song, Lee Tae Oh với mối hận thù cao như núi với vợ cũ đâu có chịu biến mất một cách dễ dàng. Trong lúc Ji Sun Woo ra ngoài mua sắm, Lee Tae Oh đã tới nhà và bắt cóc Joon Young đi, khép lại tập 15 trong muôn vàn hoang mang, kịch tính.

Phân đoạn tươi sáng nhất của tập 15 có lẽ là việc Ji Sun Woo đã hóa giải được quan hệ với con trai Joon Young. Theo đề nghị của con trai, hai mẹ con Ji Sun Woo đã rời Go San. Ji Sun Woo cũng lần đầu trút mọi tâm sự với con trai và khiến cậu bé hiểu ra được mọi chuyện, không còn giận mẹ nữa. Joon Young thậm chí còn khuyên mẹ hãy tìm một người đàn ông khác để hẹn hò.

Trong khi ấy, bác sĩ Kim Yoon Ki gọi điện cho Ji Sun Woo để hỏi thăm ân cần và ngỏ lời ý nhị: "Nếu bác sĩ Ji chuyển đi đâu thì có thể nói cho tôi biết được không?". Mối quan hệ giữa "chị đại" và đồng nghiệp trẻ vẫn dừng ở mức quan tâm từ xa mà không có thêm tiến triển nào.

Preview tập 16 - tập cuối cùng của bộ phim khốc liệt này - không để lộ bất kỳ tình tiết nào về cái kết. Dường như Lee Tae Oh đã đưa Joon Young đi xa. Có chi tiết anh ta đề nghị Ji Sun Woo phải làm visa, lại có chi tiết anh ta đề nghị Ji Sun Woo tái hợp: "Tôi chỉ có mình cô, chúng ta quay lại đi." Bên cạnh đó, có khả năng Lee Tae Oh thất bại trong việc dụ dỗ vợ cả nhưng lại thành công với vợ hai Da Kyung. Do đó mà có màn trò chuyện giữa Joon Young và mẹ kế rằng: "Cháu sẽ không làm gì cả. Cháu sẽ chứng kiến bố cháu hủy hoại cuộc đời cô như thế nào."

Bộ phim sẽ kết thúc ra sao là điều mà khán giả vô cùng tò mò. Theo bản gốc, Joon Young sẽ bỏ nhà ra đi, Ji Sun Woo không tiến tới quan hệ với bác sĩ Kim còn Lee Tae Oh vẫn là tên cầu bất cầu bơ hoang mang tìm cách làm lại cuộc đời. Tuy vậy, với nhiều thay đổi ở bản remake, khán giả mong chờ biên kịch sẽ giúp các nhân vật của mình có một cái kết nhân văn hơn, với những hận thù được hóa giải và những vết thương dần được chữa lành.