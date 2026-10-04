Thảm đỏ WeFamily Awards 2026: Vợ chồng ca sĩ Đăng Khôi - Thủy Anh, ca sĩ Ngọc Khuê, NSƯT Chiều Xuân và nhiều sao Việt cùng "đổ bộ"

Sau bao ngày chờ đợi, Lễ vinh danh WeFamily Awards 2026 (WFA) đã chính thức diễn ra vào chiều ngày 4/10 tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội), mở màn bằng không khí rộn ràng trên thảm đỏ với sự góp mặt của các nhân vật truyền cảm hứng, KOL và những nhà sáng tạo nội dung về mẹ, bé và gia đình.

Với thông điệp "Không một ai phải cô độc trên hành trình nuôi con", sự kiện vinh danh các cá nhân, tập thể tiêu biểu ở 4 hạng mục: Phi Thường Mẹ Ơi, Mẹ Bầu Thảnh Thơi, Nhà Mình Có Nhau và Mẹ Bé Triệu View. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên hệ thống truyền thông của aFamily, KidsPlaza và các đơn vị đồng hành.

Gia đình Đăng Khôi – Thủy Anh có mặt trên thảm đỏ Lễ vinh danh WeFamily Awards 2026 với sự góp mặt của nhiều thế hệ. Tới dự sự kiện hôm nay, bé Kai cùng bố mẹ và ông bà ngoại tạo nên khoảnh khắc gia đình ấm áp. Sự hiện diện của ông bà bên các con, cháu cũng góp phần thể hiện tinh thần “Nhà mình có nhau” mà giải thưởng hướng đến.

Ca sĩ Ngọc Khuê cũng đưa cả gia đình đến chung vui tại lễ vinh danh. Đặc biệt, bé Dino - con trai út sinh năm 2025 của nữ ca sĩ, xuất hiện bên mẹ và đại gia đình, mang đến nét đáng yêu cho thảm đỏ

Sự kiện còn chào đón NSƯT Chiều Xuân.

Diễn viên Huyền Sâm

Lê Ngọc Ánh - Miss Pansilaw Charity Worldwide Asia 2026

Vợ chồng TikToker Đạt Villa và Vidhia.

Chị Phạm Thu Hiền - mẹ bé Rofi

Chị Trinh Nguyễn

Chị Hương Thủy - mẹ bé Xíu

Gia đình bé Ali Thục Phương

Gia đình "Em bé nói tiếng Anh Minhee"

Chị Hương Nguyễn - mẹ bé Vip Minh Trí

Gia đình Đạt Lala Linh

Gia đình mẹ Diệu Linh

Chị Kiều Lan Anh

Gia đình Thùy Dung - mẹ bé Bánh Mỳ

Gia đình chị Lan Hương