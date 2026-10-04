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WEFAMILY AWARDS 2026
WEFAMILY AWARDS 2026
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Thảm đỏ WeFamily Awards 2026: Vợ chồng ca sĩ Đăng Khôi - Thủy Anh, ca sĩ Ngọc Khuê, NSƯT Chiều Xuân và nhiều sao Việt cùng "đổ bộ"

Team Sự Kiện,
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Thảm đỏ WeFamily Awards 2026 chào đón gia đình Đăng Khôi - Thủy Anh, ca sĩ Ngọc Khuê, NSƯT Chiều Xuân và diễn viên Huyền Sâm, thêm phần ấm áp với sự góp mặt của ông bà và các nhóc tỳ đáng yêu.

Sau bao ngày chờ đợi, Lễ vinh danh WeFamily Awards 2026 (WFA) đã chính thức diễn ra vào chiều ngày 4/10 tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội), mở màn bằng không khí rộn ràng trên thảm đỏ với sự góp mặt của các nhân vật truyền cảm hứng, KOL và những nhà sáng tạo nội dung về mẹ, bé và gia đình. 

Với thông điệp "Không một ai phải cô độc trên hành trình nuôi con", sự kiện vinh danh các cá nhân, tập thể tiêu biểu ở 4 hạng mục: Phi Thường Mẹ Ơi, Mẹ Bầu Thảnh Thơi, Nhà Mình Có Nhau và Mẹ Bé Triệu View. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên hệ thống truyền thông của aFamily, KidsPlaza và các đơn vị đồng hành.

Thảm đỏ WeFamily Awards 2026: Vợ chồng ca sĩ Đăng Khôi - Thủy Anh, ca sĩ Ngọc Khuê, NSƯT Chiều Xuân và nhiều sao Việt cùng

Gia đình Đăng Khôi – Thủy Anh có mặt trên thảm đỏ Lễ vinh danh WeFamily Awards 2026 với sự góp mặt của nhiều thế hệ. Tới dự sự kiện hôm nay, bé Kai cùng bố mẹ và ông bà ngoại tạo nên khoảnh khắc gia đình ấm áp. Sự hiện diện của ông bà bên các con, cháu cũng góp phần thể hiện tinh thần “Nhà mình có nhau” mà giải thưởng hướng đến.

Thảm đỏ WeFamily Awards 2026: Vợ chồng ca sĩ Đăng Khôi - Thủy Anh, ca sĩ Ngọc Khuê, NSƯT Chiều Xuân và nhiều sao Việt cùng
Thảm đỏ WeFamily Awards 2026: Vợ chồng ca sĩ Đăng Khôi - Thủy Anh, ca sĩ Ngọc Khuê, NSƯT Chiều Xuân và nhiều sao Việt cùng

Ca sĩ Ngọc Khuê cũng đưa cả gia đình đến chung vui tại lễ vinh danh. Đặc biệt, bé Dino - con trai út sinh năm 2025 của nữ ca sĩ, xuất hiện bên mẹ và đại gia đình, mang đến nét đáng yêu cho thảm đỏ

Thảm đỏ WeFamily Awards 2026: Vợ chồng ca sĩ Đăng Khôi - Thủy Anh, ca sĩ Ngọc Khuê, NSƯT Chiều Xuân và nhiều sao Việt cùng

Sự kiện còn chào đón NSƯT Chiều Xuân.

Thảm đỏ WeFamily Awards 2026: Vợ chồng ca sĩ Đăng Khôi - Thủy Anh, ca sĩ Ngọc Khuê, NSƯT Chiều Xuân và nhiều sao Việt cùng

Diễn viên Huyền Sâm

Thảm đỏ WeFamily Awards 2026: Vợ chồng ca sĩ Đăng Khôi - Thủy Anh, ca sĩ Ngọc Khuê, NSƯT Chiều Xuân và nhiều sao Việt cùng

Lê Ngọc Ánh - Miss Pansilaw Charity Worldwide Asia 2026

Thảm đỏ WeFamily Awards 2026: Vợ chồng ca sĩ Đăng Khôi - Thủy Anh, ca sĩ Ngọc Khuê, NSƯT Chiều Xuân và nhiều sao Việt cùng

Vợ chồng TikToker Đạt Villa và Vidhia.

Thảm đỏ WeFamily Awards 2026: Vợ chồng ca sĩ Đăng Khôi - Thủy Anh, ca sĩ Ngọc Khuê, NSƯT Chiều Xuân và nhiều sao Việt cùng

Chị Phạm Thu Hiền - mẹ bé Rofi

Thảm đỏ WeFamily Awards 2026: Vợ chồng ca sĩ Đăng Khôi - Thủy Anh, ca sĩ Ngọc Khuê, NSƯT Chiều Xuân và nhiều sao Việt cùng

Chị Trinh Nguyễn

Thảm đỏ WeFamily Awards 2026: Vợ chồng ca sĩ Đăng Khôi - Thủy Anh, ca sĩ Ngọc Khuê, NSƯT Chiều Xuân và nhiều sao Việt cùng

Chị Hương Thủy - mẹ bé Xíu

Thảm đỏ WeFamily Awards 2026: Vợ chồng ca sĩ Đăng Khôi - Thủy Anh, ca sĩ Ngọc Khuê, NSƯT Chiều Xuân và nhiều sao Việt cùng

Gia đình bé Ali Thục Phương

Thảm đỏ WeFamily Awards 2026: Vợ chồng ca sĩ Đăng Khôi - Thủy Anh, ca sĩ Ngọc Khuê, NSƯT Chiều Xuân và nhiều sao Việt cùng

Gia đình "Em bé nói tiếng Anh Minhee"

Thảm đỏ WeFamily Awards 2026: Vợ chồng ca sĩ Đăng Khôi - Thủy Anh, ca sĩ Ngọc Khuê, NSƯT Chiều Xuân và nhiều sao Việt cùng

Chị Hương Nguyễn - mẹ bé Vip Minh Trí

Thảm đỏ WeFamily Awards 2026: Vợ chồng ca sĩ Đăng Khôi - Thủy Anh, ca sĩ Ngọc Khuê, NSƯT Chiều Xuân và nhiều sao Việt cùng

Gia đình Đạt Lala Linh

Thảm đỏ WeFamily Awards 2026: Vợ chồng ca sĩ Đăng Khôi - Thủy Anh, ca sĩ Ngọc Khuê, NSƯT Chiều Xuân và nhiều sao Việt cùng

Gia đình mẹ Diệu Linh

Thảm đỏ WeFamily Awards 2026: Vợ chồng ca sĩ Đăng Khôi - Thủy Anh, ca sĩ Ngọc Khuê, NSƯT Chiều Xuân và nhiều sao Việt cùng

Chị Kiều Lan Anh

Thảm đỏ WeFamily Awards 2026: Vợ chồng ca sĩ Đăng Khôi - Thủy Anh, ca sĩ Ngọc Khuê, NSƯT Chiều Xuân và nhiều sao Việt cùng

Gia đình Thùy Dung - mẹ bé Bánh Mỳ

Thảm đỏ WeFamily Awards 2026: Vợ chồng ca sĩ Đăng Khôi - Thủy Anh, ca sĩ Ngọc Khuê, NSƯT Chiều Xuân và nhiều sao Việt cùng

Gia đình chị Lan Hương

Lễ vinh danh WeFamily Awards 2026, giải thưởng do aFamily phối hợp cùng KidsPlaza tổ chức, hướng đến lan tỏa thông điệp về một hành trình nuôi con đầy yêu thương, tư duy hiện đại và sự sẻ chia thiết thực trong gia đình. Lễ vinh danh sẽ diễn ra ngày 4/10/2026 tại Cung Thể thao Quần Ngựa, Hà Nội.

Thảm đỏ WeFamily Awards 2026: Vợ chồng ca sĩ Đăng Khôi - Thủy Anh, ca sĩ Ngọc Khuê, NSƯT Chiều Xuân và nhiều sao Việt cùng
Theo Phụ Nữ Mới Copy link 03/10/2026 10:59 (GMT +7)
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