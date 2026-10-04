Thảm đỏ WeFamily Awards 2026: Vợ chồng ca sĩ Đăng Khôi - Thủy Anh, ca sĩ Ngọc Khuê, NSƯT Chiều Xuân và nhiều sao Việt cùng "đổ bộ"
Thảm đỏ WeFamily Awards 2026 chào đón gia đình Đăng Khôi - Thủy Anh, ca sĩ Ngọc Khuê, NSƯT Chiều Xuân và diễn viên Huyền Sâm, thêm phần ấm áp với sự góp mặt của ông bà và các nhóc tỳ đáng yêu.
Sau bao ngày chờ đợi, Lễ vinh danh WeFamily Awards 2026 (WFA) đã chính thức diễn ra vào chiều ngày 4/10 tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội), mở màn bằng không khí rộn ràng trên thảm đỏ với sự góp mặt của các nhân vật truyền cảm hứng, KOL và những nhà sáng tạo nội dung về mẹ, bé và gia đình.
Với thông điệp "Không một ai phải cô độc trên hành trình nuôi con", sự kiện vinh danh các cá nhân, tập thể tiêu biểu ở 4 hạng mục: Phi Thường Mẹ Ơi, Mẹ Bầu Thảnh Thơi, Nhà Mình Có Nhau và Mẹ Bé Triệu View. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên hệ thống truyền thông của aFamily, KidsPlaza và các đơn vị đồng hành.
Lễ vinh danh WeFamily Awards 2026, giải thưởng do aFamily phối hợp cùng KidsPlaza tổ chức, hướng đến lan tỏa thông điệp về một hành trình nuôi con đầy yêu thương, tư duy hiện đại và sự sẻ chia thiết thực trong gia đình. Lễ vinh danh sẽ diễn ra ngày 4/10/2026 tại Cung Thể thao Quần Ngựa, Hà Nội.