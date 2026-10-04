Hé lộ sân khấu WeFamily Awards 2026 trước giờ G: Bộ đôi MC tất bật tổng duyệt tại Cung Thể thao Quần Ngựa

Trước thềm Lễ vinh danh WeFamily Awards 2026 (WFA) chính thức diễn ra vào 14h chiều nay (04/10), những hình ảnh đầu tiên về không gian sân khấu và công tác tổng duyệt tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội) đã được hé lộ, sẵn sàng đón tiếp khoảng 3.000 khách mời cùng các gia đình tham dự.

Không gian sân khấu đa tầng hoàn tất chuẩn bị cho 3.000 khách mời

Sân khấu WFA 2026 được thiết kế với tông màu xanh dương và trắng chủ đạo, đồng bộ cùng bộ nhận diện thương hiệu của sự kiện. Hệ thống màn hình LED cỡ lớn được bố trí dạng đa tầng, gồm màn hình trung tâm bản rộng kết hợp cùng các cột LED đứng hai bên nhằm mở rộng góc nhìn cho toàn bộ khán phòng. Hình ảnh visual hiển thị biểu tượng trái tim cách điệu và nét vẽ mô phỏng người mẹ cùng em bé, bám sát tinh thần chủ đề "Phi thường mẹ ơi!". Hệ thống ánh sáng với các dải đèn LED thanh dọc cùng giàn đèn kỹ thuật cao cũng đã hoàn tất các bước căn chỉnh cuối cùng.

Cùng với việc hoàn thiện kỹ thuật sân khấu, bộ đôi MC của chương trình là Vĩnh Phú và Khổng Phương Mai cũng đã có mặt từ sớm để tiến hành khớp kịch bản và chạy tổng duyệt. Từng phần giới thiệu, điều phối các hạng mục trao giải và khớp nối với các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đều được rà soát kỹ lưỡng nhằm bảo đảm sự kiện diễn ra liền mạch và chỉn chu.

Bộ đôi MC của chương trình Vĩnh Phú và Khổng Phương Mai

Theo kế hoạch, Lễ vinh danh WeFamily Awards 2026 sẽ chính thức mở màn vào lúc 14h chiều nay. Chương trình sẽ vinh danh các cá nhân, tập thể ở 4 hạng mục gồm: Phi Thường Mẹ Ơi, Mẹ Bầu Thảnh Thơi, Nhà Mình Có Nhau và Mẹ Bé Triệu View, kết hợp cùng các màn trình diễn nghệ thuật của Hòa Minzy, Phan Mạnh Quỳnh, Ngọc Khuê,... Sự kiện cũng được phát sóng trực tiếp trên hệ thống kênh truyền thông số của aFamily cùng các đơn vị đồng hành.