[TRỰC TIẾP] Lễ vinh danh Wefamily Awards 2026: Công bố 05 gương mặt giành chiến thắng trong hạng mục "Mẹ bầu thảnh thơi"

Đúng 14h00 chiều nay (04/10/2026), Lễ vinh danh WeFamily Awards 2026 chính thức diễn ra tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội).

Với thông điệp "Không một ai phải cô độc trên hành trình nuôi con", sự kiện vinh danh các cá nhân, tập thể tiêu biểu ở 4 hạng mục: Phi Thường Mẹ Ơi, Mẹ Bầu Thảnh Thơi, Nhà Mình Có Nhau và Mẹ Bé Triệu View. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên hệ thống truyền thông của aFamily, KidsPlaza và các đơn vị đồng hành.

Sau hành trình ghi nhận những câu chuyện đẹp về gia đình, tình yêu thương và sự đồng hành trong cuộc sống, lễ vinh danh sẽ là nơi những nhân vật được yêu mến cùng hội tụ và cùng nhìn lại hành trình đã tạo nên những giá trị tích cực cho cộng đồng.

DÒNG THỜI GIAN SỰ KIỆN (LIVE UPDATES)

🔥 15:10 I Tiết mục: Lời mẹ ru (Ca sĩ Ngọc Khuê)

Sân khấu WeFamily Awards 2026 chìm đọng trong không gian nghệ thuật sâu lắng qua giọng hát ngọt ngào, da diết của ca sĩ Ngọc Khuê. Màn trình diễn được dàn dựng công phu với dải lụa dài trải thướt tha ngang qua sân khấu, biểu tượng cho suối nguồn tình mẹ mềm mại mà bền chặt.

Trên dải lụa ấy, hình ảnh diễn viên múa chuyên nghiệp trong vai người mẹ dịu dàng vỗ về, múa cùng 15 em nhỏ đã chạm đến trái tim của hàng trăm khán giả, đưa tất cả trở về với không gian lời ru êm đềm thời thơ ấu.

🔥 Đại diện Hội đồng thẩm định và đại diện BTC trao giải: MẸ BẦU THẢNH THƠI

PGS. TS Trần Thu Hương - Trưởng Bộ môn Tâm lý học Lâm sàng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn_Bà Đỗ Thị Duyến - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kids Plaza lên sân khấu trao giải.

🔥 Công bố 05 gương mặt đã giành chiến thắng trong hạng mục "Mẹ bầu thảnh thơi". Xin được chúc mừng:

Mẹ Dứa Chị Nguyễn Huyền Chị Đoàn Minh Anh Chị Minh Thư Chị Trần Thị Thiện.

🔥 15:04 I HẠNG MỤC "MẸ BẦU THẢNH THƠI"

Clip đề cử: Những nhân vật được đề cử tại hạng mục "Mẹ Bầu Thảnh Thơi".

500 mẹ bầu, 500 câu chuyện chan chứa yêu thương mang đến thật nhiều cảm xúc. Mỗi lời tâm sự, mỗi bức thư được gửi về chương trình là một trải nghiệm riêng, nhưng đều gặp nhau ở 1 điểm chung là niềm hạnh phúc khi cảm nhận con lớn lên từng ngày.

🔥 14:57 | Tiết mục: Bao lời con chưa nói

Sân khấu WeFamily Awards 2026 trầm lắng trong những giai điệu êm dịu qua giọng hát truyền cảm của ca sĩ nhí Camy Khánh An. Màn trình diễn càng thêm xúc động khi kết hợp cùng vũ điệu Tutting uyển chuyển, tinh tế của 30 em bé trên sân khấu. Tiết mục như lời thủ thỉ ngọt ngào, cất lên những tâm tư và tình yêu trong trẻo mà các con muốn gửi trao đến cha mẹ.

🔥 14:46 | Phát biểu từ Đại diện Ban Tổ chức

Bà Đỗ Thị Duyến - Tổng Giám đốc công ty cổ phần Kids Plaza lên sân khấu chia sẻ về sứ mệnh khởi xướng WeFamily Awards 2026.

"Trong hơn 18 năm đồng hành cùng các gia đình, chúng tôi càng nhận ra rằng... nuôi con không chỉ là nuôi một em bé lớn lên, mà còn là cả quá trình của sự hy sinh, đồng hành và những điều chúng ta không thể đo đếm bằng những con số.

Khi bắt đầu hành trình WeFamily Awards 2026, chúng tôi đã tự hỏi: Điều gì làm nên một người mẹ phi thường? Đó có thể là một người mẹ có sức ảnh hưởng lớn, hay đôi khi chỉ là một người mẹ rất đỗi bình thường: hằng ngày lặng lẽ chăm sóc con, thức cùng con khi con ốm, lo lắng khi con đau, và gác lại một phần mong muốn của bản thân để lo cho con. Không có ánh đèn sân khấu, không có tiếng vỗ tay, nhưng có những điều phi thường chẳng cần thế giới nhìn thấy để trở nên phi thường...".

🔥 MC Warm-up & Khởi động cùng dàn Dancers

Hai MC Vĩnh Phú và Khổng Phương Mai bước ra sân khấu gửi lời chào tới khán giả và bắt nhịp bầu không khí.

🔥 14:28 | Mở màn rực rỡ "Cùng con vươn mình"

Từ những bước chân đầu tiên của con, cũng bắt đầu một hành trình lớn lên thật đặc biệt của cha mẹ. Con lớn lên trong yêu thương, và cha mẹ cũng học cách lắng nghe, thấu hiểu và trưởng thành cùng con...

Tiết mục mở màn "Cùng con vươn mình" với màn trình diễn bùng nổ của 60 vũ công nhí. Nửa sau bài hát, các em nhỏ tràn xuống khán phòng tạo sự tương tác rộn ràng với toàn bộ khán giả. Một nửa đội hình nhảy tràn xuống khán phòng tạo tương tác bùng nổ, kết hợp hiệu ứng 8 họng CO2 phun trào rực rỡ tạo nên một khung cảnh mãn nhãn.

🔥 14:42 I Phóng sự chủ đề WeFamily Awards 2026

🔥 14:36 | Giới thiệu Đại biểu & Hội đồng Thẩm định

Đơn vị Tổ chức & Đồng hành:

Ông Đỗ Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Kids Plaza Bà Đỗ Thị Duyến – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kids Plaza Ông Nguyễn Đăng Ngọc – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VCCorp Bà Lê Thanh Xuân – Giám đốc nội dung Giải trí và Lifestyle VCCorp - Giám đốc Kênh 14 Bà Nguyễn Bình Minh – Giám đốc Marketing Khối Nội dung VCCorp Bà Phạm Thị Thu Trang – Giám đốc Kinh doanh cấp cao Admicro - Công ty Cổ phần VCCorp Ông Lương Hồng Phúc – Phó Giám đốc aFamily - Công ty Cổ phần VCCorp Ông Đoàn Việt Dũng – Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần TM & XNK Forever (Đơn vị nhập khẩu & phân phối độc quyền Bellamy's Organic tại Việt Nam)

Hội đồng Thẩm định:

Nhà báo Trần Mai Anh – Nhà sáng lập Chương trình Thiện Nhân & Social Impact Bà Dương Thị Ngọc Linh – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phụ nữ phát triển - Giám đốc Trung tâm Trợ giúp xã hội Ngôi nhà Bình Yên PGS.TS Trần Thu Hương – Trưởng Bộ môn Tâm lý học Lâm sàng, Trường ĐH KHXH&NV Hà Nội Bà Đỗ Thị Duyến – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kids Plaza Ông Phí Quốc Thuyên – Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam Bà Hà Thanh Thủy – Trưởng ban Truyền thông Thương hiệu aFamily

🔥 14:34 | Tuyên bố lý do & Khai mạc chính thức

🔥 13:30 | Đón khách & Bầu không khí náo nhiệt trước giờ G

Dù sự kiện diễn ra tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội), thời tiết chiều nay vô cùng ủng hộ lòng người với không khí mát mẻ, dễ chịu. Ngay từ sớm, khu vực Thảm đỏ đã trở nên nhộn nhịp và rực rỡ sắc màu khi đón chào hàng loạt gia đình nghệ sĩ, các cặp đôi KOLs cùng đông đảo khách mời. Sự háo hức, những nụ cười rạng rỡ và không khí ấm áp ngập tràn hứa hẹn một lễ trao giải WeFamily Awards 2026 đầy bùng nổ và đong đầy cảm xúc.

Chị Hương Thủy (Mẹ Bé Xíu) cùng chị Dung (Mẹ bé Bánh Mì), gia đình Diệu Linh là những gương mặt đầu tiên đổ bộ thảm đỏ VIP. Không khí càng thêm ấm áp khi gia đình Dat Lalalinh (đề cử Mẹ bé triệu view) và gia đình chị Lan Hương (đề cử Nhà mình có nhau) cùng xuất hiện rạng rỡ, lan tỏa tinh thần gắn kết gia đình.

Sự kiện còn thu hút trọn vẹn ống kính truyền thông với sự góp mặt của diễn viên Huyền Tâm xinh đẹp và mẫu nhí Camy Khánh An tỏa sáng lộng lẫy như một công chúa nhỏ.

Diễn viên Huyền Sâm tại thảm đỏ

Chị Hương Thủy (Mẹ Bé Xíu)

Chị Dung mẹ bé Bánh Mì xuất hiện tại thảm đỏ

Mẫu nhí Camy Khánh An toả sáng như thiên thần tại thảm đỏ WeFamily Awards 2026

Mẹ bé vip tại thảm đỏ

Mẹ bé triệu view gia đình Dat Lalalinh tại thảm đỏ

Gia đình chị Lan Hương (Đề cử Nhà mình có nhau) check in tại WeFamily Awards 2026

Bên cạnh đó, thảm đỏ cũng ghi nhận sự hiện diện của các thành viên trong Hội đồng thẩm định, đại diện đơn vị đồng tổ chức cùng các đối tác đồng hành, sẵn sàng cho một buổi vinh danh rực rỡ và trọn vẹn cảm xúc.

Chị Hà Thuỷ, Trưởng Ban Truyền thông Afamily.vn - Ông Lương Hồng Phúc – Phó Giám đốc aFamily đã có mặt tại thảm đỏ WeFamily Awards 2026

Nhà báo Trần Mai Anh – Nhà sáng lập Chương trình Thiện Nhân & Social Impact -

Thảm đỏ WeFamily Awards tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý với sự hội tụ của dàn hot mom và các gia đình đình đám trên mạng xã hội.

Sự xuất hiện của Thu Hương - bà xã HuyR (Cùng Đậu lớn khôn) khiến người hâm mộ không khỏi xao xuyến bởi nhan sắc rạng rỡ, mặn mà. Bên cạnh đó, mẹ bé triệu view Vidhia Rahma cũng ghi điểm tuyệt đối nhờ vẻ ngoài tươi tắn và quyến rũ khi xuất hiện cùng chồng. Không khí thảm đỏ càng thêm sôi động khi gia đình Ali Thục Phương xuất hiện đầy năng lượng, "tranh nhau" chiếm spotlight và mang lại nhiều khoảnh khắc đáng yêu cho ống kính truyền thông.

Gia đình Ali Thục Phương “tranh nhau” chiếm spotlight tại thảm đỏ WeFamily Awards

Mẹ bé triệu view Vidhia Rahma cũng ghi điểm tuyệt đối nhờ vẻ ngoài tươi tắn và quyến rũ khi xuất hiện cùng chồng.

Vợ HuyR - Chị Thu Hương (Cùng Đậu lớn khôn) rạng rỡ nhan sắc tại thảm đỏ WeFamily!

Gia đình “triệu view” nhà Tuấn Nhung chính thức xuất hiện tại thảm đỏ

Ông Nguyễn Đăng Ngọc – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VCCorp

Chị Kiều Lan Anh sải đầm rạng rỡ tại Lễ Vinh Danh WeFamily Awards

Gia đình Đăng Khôi “chiếm trọn” spotlight tại thảm đỏ Lễ Vinh Danh!

Mẹ bé triệu view Trinh Nguyễn rạng rỡ sải đầm tại thảm đỏ WeFamily















