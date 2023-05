Thải độc cơ thể tại nhà: Làm sao "quét rác" cho tế bào tốt nhất để có sức khỏe tuyệt vời

Trong talkshow "360 ĐỘ DETOX" phát sóng ngày 11/5 với sự đồng hành với sự đồng hành của nhãn hàng Siberian Wellness, Thầy thuốc nhân dân - PGS.TS.BS Lê Bạch Mai, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia đã chia sẻ một số vấn đề liên quan đến thải độc cơ thể mà bất kì ai trong chúng ta cũng quan tâm như sau:

Cơ thể có khả năng tự đào thải độc tố nhưng chúng ta vẫn cần chủ động làm một việc

Cơ thể của chúng ta vốn có khả năng tự thực hiện quá trình thanh lọc. Đây chính là cơ chế tự thân giúp cơ thể được "bảo dưỡng" và hoạt động tốt trong nhiều năm.

Tuy nhiên, cuộc sống hiện đại có vô vàn tác nhân ảnh hưởng tới sức khỏe như môi trường ô nhiễm, chế độ dinh dưỡng không hợp lý, thói quen sống trì trệ, lười vận động... Điều này khiến cho hệ thống kiểm soát thải độc tự nhiên bên trong cơ thể bị quá tải, về lâu dài bị "vô hiệu hóa". Khi chức năng thanh lọc tự nhiên bị suy yếu, các bệnh lý cũng có nguy cơ phát triển và quá trình lão hóa diễn ra sớm hơn.

Vì vậy, cơ thể chúng ta cần được áp dụng thải độc thường xuyên, đúng cách. Nói cách khác, khi cơ thể mới có một chút "rác" mà đã được "giải quyết" ngay thì sẽ không bị tổn thương.

Vậy, cơ thể có những dấu hiệu nào thì chứng tỏ cần được thải độc?

Theo PGS.TS.BS Lê Bạch Mai, khi "rác" bắt đầu xuất hiện và tích tụ, cơ thể sẽ ngầm phát ra những tín hiệu cảnh báo khá rõ ràng như sau:

- Da bị khô, xuất hiện nếp nhăn.

- Thói quen đại tiện của bạn sẽ thay đổi, chẳng hạn như ít đại tiện, đại tiện khó...

- Thường xuyên bị dị ứng, hay nổi mề đay... do gan chưa làm việc tốt.

- Một số dấu hiệu khác như: Sương mù não, bàn chân lạnh...

Thải độc cấp tế bào: Phương pháp thải độc chuyên sâu có thể làm tại nhà

Có một phương pháp thải độc cơ thể đang được nhiều người quan tâm, đó là thải độc tế bào hay còn gọi là thải độc chuyên sâu.

PGS.TS.BS Lê Bạch Mai nhấn mạnh: Trong tế bào có màng tế bào. Các tác nhân gây độc/rác rất dễ tấn công màng tế bào làm màng tế bào bị rách, từ đó gây tổn thương mô và các chức năng. Tế bào bị "nhiễm độc" thường không thể hiện rõ ra bên ngoài. Đôi khi, các biểu hiện chỉ là mệt mỏi, buồn ngủ, bất an, rụng tóc hoặc thoáng quên... Chính vì vậy mà nhiều người không để ý và bỏ ra.

"Nếu nhận thấy cơ thể có những bất thường như vậy thì cần bổ sung các chất chống oxy hóa. Các chất chống oxy hóa thường có trong các bữa ăn nhưng cũng dễ bị mất đi trong quá trình chế biến, bảo quản. Vì vậy, bổ sung các chất thải độc ở cấp tế bào hàng ngày là cần thiết để có sức khỏe tốt", BS Mai khuyến cáo.

PGS.TS.BS Lê Bạch Mai chia sẻ các thông tin hữu ích về phương pháp thải độc cơ thể

BS Mai cũng chia sẻ thêm rằng, có nhiều phương pháp thải độc được mọi người áp dụng vì nghĩ rằng hiệu quả, ví dụ như nhịn ăn, uống uống nước... Thực tế, nếu kéo dài những việc này sẽ rất nguy hiểm cho cơ thể vì cơ thể bị đẩy vào trạng thái chuyển hóa không bình thường, vượt quá sức chịu đựng của các tế bào, cơ quan sẽ gây ra bệnh lý.



Thay vào đó, mọi người có thể chủ động và duy trì việc thải độc tại nhà hàng ngày. Thải độc tại nhà có thể thực hiện bằng cách tích hợp các biện pháp khác nhau để đạt hiệu quả hơn như: Sử dụng sản phẩm thải độc; Kết hợp ăn uống; Thể dục thể thao; Uống đủ nước; Ngủ nghỉ phù hợp... Quan trọng nhất là phải vừa thải độc vừa lắng nghe cơ thể.

Thời gian gần đây, nhiều người quan tâm làm sao để có một cơ thể khỏe mạnh bằng cách sử dụng các sản phẩm hỗ trợ sức khỏe. Cụ thể, trong thời gian phát sóng talkshow: "360 ĐỘ DETOX", có rất nhiều khán giả quan tâm về các sản phẩm hỗ trợ thanh lọc, thải độc cơ thể từ thương hiệu Siberian Wellness. Những thắc mắc được gửi đến chương trình nhiều nhất như là: "Em định sử dụng Renaissance Triple Set", "bao lâu thì nên dùng các sp Siberian Wellness", "Renaissance Triple Set dùng thế nào", "Em định dùng Siberian Super Natural Nutrition để giảm cân có ổn không", "Essential Sorbents có công dụng gì"...

Nhiều khán giả quan tâm về các sản phẩm hỗ trợ thanh lọc, thải độc cơ thể từ thương hiệu Siberian Wellness

Siberian Wellness – bộ sản phẩm hỗ trợ thanh lọc, trẻ hóa tế bào an toàn, hiệu quả



Không phải tự nhiên mà bộ sản phẩm của thương hiệu Siberian Wellness được nhiều người quan tâm đến vậy. Bộ sản phẩm giúp thải độc TPBVSK Siberian Wellness được chiết xuất tự nhiên, từ 20 loại thảo dược. Đặc biệt, TPBVSK Renaissance Triple Set có 3 công thức thải độc khác nhau (thải độc gian bào, thải độc nội bào, chất chống oxy hóa đa tầng). Sản phẩm có tác dụng giúp ngăn ngừa sự hình thành của các gốc tự do, thanh lọc cơ thể, hồi phục và ngăn ngừa lão hóa sớm của tế bào... và là sản phẩm cần thiết để bảo vệ sức khỏe gia đình bạn mỗi ngày.

Bộ sản phẩm thải độc Siberian Health Renaissance Triple Set

TPBVSK Essential Sorbents cung cấp chất xơ, đặc biệt là chất xơ hòa tan. Khi hòa tan trong nước, nó tạo thành màng nhầy, bao niêm mạc đường tiêu hóa, ngăn vi khuẩn xâm nhập. Đồng thời, chất xơ là nguồn thức ăn quan trọng cho hệ vi sinh đường ruột, nhờ đó hệ vi sinh đường ruột đường nuôi dưỡng tốt nhất sẽ tăng khả năng miễn dịch.



Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Siberian Super Natural Nutrition Detox Pro.Active có tác dụng hỗ trợ chống oxy hóa, giải độc gan, tăng cường sức đề kháng và sức khỏe.

Có thể nói, tất cả các sản phẩm đều được chiết xuất hoàn toàn từ thảo mộc thiên nhiên rất tốt cho sức khỏe và an toàn trong quá trình sử dụng.

Sản phẩm có tác dụng "quét rác" ngay khi rác mới được "sinh ra", do đó, đảm bảo các tế bào không bị tấn công bởi các gốc tự do. Sử dụng sản phẩm hỗ trợ thải độc của Siberian Wellness bao gồm: Siberian Super Natural Nutrition Detox Pro. Active, Renaissance Triple Set, Essential Sorbents và Yoo Go Turbo Tea thường xuyên sẽ giúp cơ thể dễ chịu, thay đổi từ làn da đến mái tóc.

Thải độc cho cơ thể là cần thiết, nhưng nếu sử dụng phương pháp không đúng có thể dẫn đến những phản ứng tiêu cực như giảm cân, mất nước, mất cơ, mệt mỏi… Vì vậy, bạn cần xem xét để tạo môi trường sống tốt nhất cho từng tế bào của cơ thể. Có như vậy bạn mới có được sức khỏe tuyệt vời.

