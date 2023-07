Học Gen Well bí quyết chăm sóc sức khỏe tinh thần để "khỏe trong, đẹp ngoài"

Sức khỏe tinh thần - Chìa khóa để có một cơ thể khỏe toàn diện



Người trẻ nên chăm sóc sức khỏe tinh thần kết hợp với lối sống khoa học để sống hạnh phúc, khỏe mạnh hơn

Hiện nay, phần lớn mọi người đều có ý thức và quan tâm về sức khỏe thể chất thông qua việc rèn luyện thể thao, ăn uống lành mạnh. Thế nhưng, trước những áp lực của xã hội hiện đại, sức khỏe tinh thần cũng là vấn đề cần được quan tâm không kém. Không phải ngẫu nhiên mà người xưa thường hay chúc nhau câu: "Thân tâm thường lạc". Điều đó mang hàm ý là thân thể và tâm trí luôn an vui, như vậy cũng có nghĩa là cuộc sống sẽ trọn vẹn khi tâm trí và thân thể khỏe mạnh.

Sức khỏe thể chất và tinh thần có mối liên hệ tương đối chặt chẽ với nhau. Nếu bạn luôn cảm thấy căng thẳng, buồn phiền, chán nản và không thể khắc phục, về lâu dài có nguy cơ phát triển thành các vấn đề về sức khỏe. Mặt khác, nếu bạn gặp các vấn đề về sức khỏe thể chất thì tinh thần cũng sẽ bất an và khó có thể duy trì trạng thái tích cực. Vì vậy, chăm sóc sức khỏe tinh thần kết hợp với lối sống khoa học, lành mạnh về thể chất chính là bí quyết giúp cơ thể khỏe mạnh toàn diện.



Bí quyết duy trì sức khỏe tinh thần để sống khỏe trọn vẹn

Sức khỏe tinh thần có ảnh hưởng đến chất lượng sống trên mọi phương diện, từ mức độ cá nhân đến quy mô cộng đồng. Và nền tảng quan hệ xã hội vững chắc là một trong những yếu tố giúp sức khỏe tinh thần khỏe mạnh. Nắm bắt điều này, trong những năm gần đây, thương hiệu Siberian Wellness hướng tới việc xây dựng Gen Wellness - một cộng đồng sống cân bằng về thể chất lẫn tinh thần, luôn chủ động chăm sóc sức khỏe bằng nhiều phương pháp khác nhau.

Để lan tỏa tinh thần sống khỏe, lành mạnh cho cộng đồng, Siberian Wellness đã triển khai nhiều dự án, sự kiện và thành lập các câu lạc bộ để kết nối các Gen Well với nhau. Chẳng hạn như CLB Mamaland - cộng đồng những người mẹ hạnh phúc hay cộng đồng Slim Fit Club - nơi chia sẻ những kiến thức bổ ích về sức khỏe bền vững, tinh thần dẻo dai. Bên cạnh đó, Siberian Wellness cũng tạo ra nhiều không gian kết nối, giao lưu cho các Gen Well về sức khỏe và sắc đẹp. Khi đến đây, các Gen Well sẽ có cơ hội được chia sẻ nhiều thông tin về chăm sóc sức khỏe lành mạnh, kết nối thêm nhiều mối quan hệ xã hội tốt đẹp, góp phần xua tan những căng thẳng, áp lực sau một tuần dài làm việc.

Sức khỏe tinh thần có mối liên hệ mật thiết với não bộ nên chúng ta cũng cần quan tâm đến việc cải thiện sức khỏe của não bộ để kích thích cơ thể hoạt động mạnh mẽ và duy trì trạng thái tích cực của tinh thần. Một trong những "kẻ thù hàng đầu" của tinh thần là chất lượng giấc ngủ kém, bởi việc thiếu ngủ có thể làm cho đại não luôn trong trạng thái hoạt động mệt mỏi, hệ thần kinh bị rối loạn, dẫn đến tình trạng các hormone cortisol (hormone căng thẳng) tăng đột ngột, khiến chúng ta dễ căng thẳng, cáu gắt, nóng giận. Do đó, để duy trì được sức khỏe tinh thần tích cực, chúng ta cần đảm bảo thời gian, chất lượng giấc ngủ.

Ngoài việc đảm bảo chất lượng giấc ngủ thì chúng ta cũng cần cải thiện sức khỏe của não bộ bằng cách bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng tốt cho não bộ và cơ thể như omega 3, chất chống oxy hóa, vitamin B (có nhiều trong các loại thực phẩm cá, việt quất, bông cải xanh, các loại hạt, trứng).

Cuộc sống và công việc bận rộn khiến chúng ta không có nhiều thời gian để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng. Do đó, chúng ta có thể nhờ đến sự giúp sức của những loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe có công dụng tăng tuần hoàn máu não, hỗ trợ giảm căng thẳng thần kinh, cải thiện chất lượng giấc ngủ như dòng sản phẩm Anti-stress của Siberian Wellness.

Dòng sản phẩm Anti-stress của Siberian Wellness bao gồm 4 thực phẩm bảo vệ sức khỏe là TPBVSK TPBVSK Siberian Super Natural Nutrition Stress Relive, TPBVSK Siberian Super Natural Nutrition Neurovision, TPBVSK Formula 4 N.V.M.N và TPBVSK IQ Box với nguyên liệu 100% hữu cơ từ thiên nhiên từ vùng Siberi (Nga) - vùng có khí hậu khắc nghiệt bậc nhất thế giới, là nơi lưu giữ những thảo mộc đặc hữu và tinh sạch.

Dòng sản phẩm Anti-stress của Siberian Wellness có công dụng hỗ trợ giảm căng thẳng thần kinh, cải thiện chất lượng giấc ngủ

Các sản phẩm này được chiết xuất hoàn toàn từ những nguyên liệu thiên nhiên như chiết xuất từ quả nham lê khô, lá cây bạch quả, rễ cây nhân sâm… nên rất dễ thẩm thấu vào cơ thể. Đây còn là những nguyên liệu chứa nhiều vitamin, khoáng chất tốt cho não bộ như vitamin C, vitamin E, vitamin A, Omega-3, Ginkgo Flavone Glycosides… Những dưỡng chất thiên nhiên này có công dụng hỗ trợ tăng cường tuần hoàn não, hỗ trợ cải thiện trí nhớ, hỗ trợ chống oxy hóa, hỗ trợ tăng cường sự tập trung tí óc, giảm căng thẳng thần kinh và giúp cải thiện giấc ngủ.



Ngay từ hôm nay, các bạn có thể chủ động chăm sóc sức khỏe toàn diện, tối ưu bằng cách thiết lập chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt khoa học, giữ tinh thần lạc quan và đặc biệt là kết hợp sử dụng những loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe uy tín bằng các sản phẩm Anti-stress của Siberian Wellness.

