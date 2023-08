Lời khuyên từ chuyên gia về dinh dưỡng quan trọng cho não bộ

Trí tuệ là một trong những "tài sản" quý giá nhất của con người, giúp chúng ta nhận thức và đưa ra những quyết định đúng đắn và cũng là 1 trong 6 yếu tố định hình nên Gen Well - Thế hệ tiên phong theo đuổi lối sống khỏe đẹp toàn diện hiện nay.

Để có một trí tuệ minh mẫn, ngoài đọc sách, nghỉ ngơi hợp lý, không ngừng học hỏi… thì việc bổ sung đầy đủ dưỡng chất để nuôi dưỡng não bộ, đặc biệt là các axit béo không no mà cơ thể không tự tổng hợp được như Omega-3 là cực kỳ cần thiết.

Omega-3 - "Kho báu" của sức khỏe não bộ

Theo chuyên gia dinh dưỡng Lê Bạch Mai – nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết: khoảng 60% trọng lượng não bộ con người được cấu trúc từ chất béo. Vì vậy, việc đáp ứng nhu cầu khuyến nghị về axit béo Omega-3 rất quan trọng, nhất là với trẻ em, phụ nữ có thai, người thường xuyên lao động trí óc căng thẳng...

Chuyên gia dinh dưỡng Lê Bạch Mai – nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia

Omega-3 đóng vai trò "chủ chốt" trong việc duy trì cấu trúc và chức năng não bộ ở mọi độ tuổi, góp phần bảo vệ não khỏi tổn thương và lão hóa. Một số nghiên cứu cho thấy Omega-3 giúp tăng cường sự tập trung, cải thiện hành vi ở trẻ tăng động giảm chú ý, nếu thiếu sẽ ảnh hưởng đến khả năng ghi nhớ và một số hoạt động khác của bộ não.



Nguồn Omega-3 để đáp ứng nhu cầu của cơ thể cần được cung cấp đầy đủ qua chế độ ăn từ một số thực phẩm như cá hồi, lòng đỏ trứng,... Ngoài ra, một số người còn sử dụng sản phẩm bổ sung Omega-3 theo chỉ định của thầy thuốc để điều trị một số bệnh lý hoặc bù đắp lượng Omega-3 còn thiếu hụt trong chế độ ăn.

Acid béo họ Omega-3 bao gồm nhiều loại khác nhau như DHA, EPA, DPA,... Tuy nhiên, không phải tất cả các acid béo Omega-3 đều hoạt động theo cùng một cách, có cùng tác dụng. Từ năm 2010, Tổ chức lương nông thế giới (FAO) đã khuyến nghị: Trẻ 6-24 tháng: 10-12 mg DHA/kg cân nặng/ngày; Trẻ 2-4 tuổi 100-150 mg (DHA + EPA)/ngày; Trẻ 4-6 tuổi: 150-200 mg (DHA + EPA)/ngày; Trẻ 6-10 tuổi: 200-250 mg (DHA + EPA)/ngày. Năm 2016, Viện Dinh dưỡng – Bộ Y tế khuyến nghị nhu cầu cho người trưởng thành Việt nam nên đạt 500mg acid alpha-linolenic/ ngày.

Hàm lượng DHA và EPA là tiêu chí rất quan trọng mà người tiêu dùng cần lưu ý khi lựa chọn sản phẩm bổ sung Omega-3 thay vì kích thước của sản phẩm. Người dùng nên chọn các sản phẩm có Omega-3 cô đặc để vừa có hàm lượng DHA và EPA phù hợp với nhu cầu vừa có kích thước viên dễ uống.

Omega-3 là loại chất béo chưa bão hòa nên dễ bị oxy hóa bởi các tác nhân nhiệt độ, oxy và ánh sáng mặt trời. Vì thế, người dùng nên chọn bao bì đóng gói bằng lọ thủy tinh sẫm màu hoặc các hộp đựng bằng nhựa có màu sẫm và/hoặc có độ đục.

Ngoài ra, PGS.TS.BS Lê Bạch Mai cũng lưu ý, người tiêu dùng nên chọn sản phẩm có xuất xứ rõ ràng, còn hạn sử dụng, được cấp phép bởi cơ quan có thẩm quyền và đặc biệt sử dụng nguyên liệu dầu cá đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, được tinh chế kỹ lưỡng.

Chăm sóc trí não mỗi ngày cùng Siberian Wellness – Tiện lợi mà hiệu quả lâu dài

Trong số các sản phẩm bổ sung Omega-3 trên thị trường, sản phẩm từ thương hiệu Siberian Wellness là cái tên được nhiều người tin dùng bởi sự đa dạng cho các lứa tuổi và đặc biệt là chiết xuất từ thiên nhiên tinh sạch.

Là thương hiệu cung cấp sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp có bề dày hơn 26 năm, Siberian Wellness được yêu thích tại hơn 60 quốc gia nhờ sự lành tính và đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế khắt khe.

Đối với dòng thực phẩm bổ sung Omega-3, Siberian Wellness có đa dạng sản phẩm đáp ứng nhu cầu sử dụng của các đối tượng khác nhau từ trẻ em đến người trưởng thành, từ tổng quát đến chuyên biệt. Hàm lượng Omega -3 được nghiên cứu tính toán cụ thể nhằm tối ưu từng mục đích sử dung: từ hỗ trợ tim mạch, trí não và cả vận động thể thao.

Sản phẩm hỗ trợ trí não được nhiều người chọn lựa là TPBVSK Vitamama Omega-3 cho trẻ em và TPBVSK IQ Box, TPBVSK Essential Fatty Acid Nordic Omega-3 cho người trưởng thành, đáp ứng nhu cầu tăng cường trí lực một cách an toàn và tiện lợi mỗi ngày.

TPBVSK Vitamama Omega-3 Softgels chứa khoảng 133mg EPA+DHA và 156mg axit béo Omega 3 không bão hòa cùng các Vitamin hỗ trợ sự phát triển của não bộ và tốt cho mắt của trẻ.

Đối với người trưởng thành, TPBVSK IQ Box cung cấp hàm lượng Omega-3 lên tới 500mg/1 viên hỗ trợ tăng cường tuần hoàn não, hỗ trợ cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung... Sản phẩm đặc biệt phù hợp với những người thường xuyên lao động trí óc và tập trung cường độ cao.

Ngoài hiệu quả trong việc chăm sóc trí não, IQ Box còn được nhiều Gen Well yêu thích nhờ thiết kế vô cùng tiện lợi với những gói nhỏ dễ dàng mang theo bên mình đi bất cứ đâu.

TPBVSK Essential Fatty Acids Nordic Omega-3 bổ sung 550mg Omega - 3 cô đặc từ dầu cá biển/viên (trong đó có 300mg DHA và EPA), đảm bảo cung cấp lượng Omega-3 cho cơ thể hàng ngày, hỗ trợ tăng cường chức năng trí não, hỗ trợ giảm mỡ máu, hỗ trợ tăng cường sức khỏe tim mạch.

